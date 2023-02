Alcaraz v Riu vykročil za premiérovou obhajobou titulu výhrou nad domácím outsiderem

ATP RIO DE JANEIRO - Carlos Alcaraz tři dny po triumfu v Buenos Aires zvládl vstup do dalšího antukového turnaje v Riu de Janeiro. Po přesunu z Argentiny do Brazílie si španělský obhájce titulu poradil s domácím outsiderem Mateusem Alvesem a čeká ho repríza loňského semifinále proti Italu Fabiu Fogninimu. Už do čtvrtfinále postoupil druhý nasazený Brit Cameron Norrie.

Carlos Alcaraz se minulý týden vrátil na kurty po více než tříměsíční pauze zaviněné dvěma zraněními a hned triumfoval na antuce v Buenos Aires. Nyní v Riu de Janeiro startuje podruhé v kariéře jako obhájce titulu, loni v Umagu ho o zopakování triumfu z předchozího roku připravil ve finále Jannik Sinner.



V Brazílii 19letý Španěl odstartoval výhrou nad domácím 556. hráčem světa Mateusem Alvesem, s nímž musel na kurt kvůli dešti ve dvou dnech. V úterý bylo utkání přerušeno za stavu 6-4 a 5-3, ve středu Alcaraz komplikace nepřipustil, duel uzavřel čistou hrou při svém podání a zvítězil 6-4 6-4.



"Vždy říkám, že změna prostředí není jednoduchá. V Buenos Aires jsou podmínky jiné, takže tady pro mě nebyl první zápas snadný, ale se svým výkonem jsem opravdu spokojený. Každopádně to bylo těžší, než jsem čekal," přiznal Alcaraz.



Ve čtvrtfinále se druhý hráč světa Alcaraz utká s o 16 let starším Fabiem Fogninim (h2h 1-0), kterého loni v Riu porazil v semifinále. "Moc dobře vím, že Fabio je skvělý tenista. Musím skvělou úroveň, abych ho porazil. Má obrovský talent a spoustu zkušeností. Bude to to vážně těžké kolo," dodal Alcaraz.



Italský veterán Fognini, jenž v roce 2015 cestou do finále vyřadil Rafaela Nadala, v úvodním kole porazil 6-2 6-3 Chilana Marcela Barriose a na čtvrtý pokus si připsal první letošní výhru.



Už dvě dvousetové výhry v Riu zaznamenal poražený finalista z Buenos Aires Cameron Norrie. Ve druhém kole ale udolal domácího Thiaga Monteira až po dvou a půl hodinách boje 7-5 7-5, když celkem třikrát neudržel výhodu brejku, proměnil jen 16 z 21 brejkbolů a využil až 6. mečbol.



Ve čtvrtfinále se druhý nasazený Brit utká s Bolívijcem Hugem Dellienem (h2h 0-0), jenž vyřadil slovenského tenistu Alexe Molčana.



Další nezdar zaznamenal trápící se Diego Schwartzman. Argentinský šampion z roku 2018 a loňský finalista podlehl 1-6 4-6 Srbu Dušanu Lajovičovi a od loňského US Open prohrál už 12 z 13 zápasů. Jedinou výhru zaznamenal letos v Melbourne po boji s hráčem druhé světové stovky Oleksijem Krutychem.