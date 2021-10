Alcaraz ve Vídni vyřadil i Berrettiniho a má druhý skalp hráče Top 10

Jeden z největších talentů současného mužského tenisu Carlos Alcaraz si letos v Umagu připsal první titul na okruhu ATP, na US Open se stal nejmladším čtvrtfinalistou v open éře a ve světovém žebříčku stihl vyletět už na 38. místo.



Svůj potenciál 18letý Španěl předvádí tento týden na halovém turnaji ATP 50 ve Vídni, kde už postoupil do svého největšího semifinále. Dostal se do něj přes 24. hráče světa Dana Evanse, dvojnásobného šampiona Andyho Murrayho a světovou sedmičku Mattea Berrettiniho.



Alcaraz vlétl do dnešního čtvrtfinále proti o sedm let staršímu Italovi sebevědomě a jediný míček ho dokonce dělil od nadělení kanára. Berrettini se ale dostal do zápasu dostal a od druhé sady se vývoj vyrovnal.



Španělský teenager ve druhém setu nevyužil ani jeden ze čtyř brejkbolů a v tie-breaku ho ztratil. Rozhodnout musel až třetí set. Alcaraz sice vinou jediného zaváhání na podání neudržel vedení 4-1, ale podruhé už v tie-breaku uspěl a po Stefanosi Tsitsipasovi si připsal druhý skalp hráče Top 10.







O druhé finále a první na tvrdém povrchu si Alcaraz zahraje s Alexanderem Zverevem (h2h 0-1). Druhý nasazený Němec dnes zdolal 6-4 3-6 6-3 Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho a oplatil mu porážku z letošního Wimbledonu.



Frances Tiafoe den po postupu přes Tsitsipase vyřadil i světovou šestnáctku Diega Schwartzmana a poprvé v kariéře porazil dva hráče Top 20 na jednom turnaji. 23letý Američan zdolal o šest let staršího Argentince 6-4 7-6, přestože ve druhém setu přišel o náskok 5-1 a po nevyužití mečbolu musel odvracet i setbol, a na třetí pokus si připsal jeho skalp.







O finále si Tiafoe zahraje s Jannikem Sinnerem (h2h 0-2), který si ve Vídni znovu po roce poradil s Casperem Ruudem. Letos 20letý Ital zvítězil 7-5 6-1 a ani v 11. podzimním zápase v hale neztratil set.



Šampion ze Sofie a Antverp si dnes v boji o Turnaj mistrů zajistil posun na poslední postupovou příčku právě za Nora.

• ATP 500 VÍDEŇ •

Rakousko, tv. povrch / hala, 1.974.000 eur

páteční výsledky (29. 10. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Zverev (2-Něm.) - Auger-Aliassime (6-Kan.) 6-4 3-6 6-3 Alcaraz (Šp.) - Berrettini (3-It.) 6-1 6-7(2) 7-6(5) Sinner (7-It.) - Ruud (4-Nor.) 7-5 6-1 Tiafoe (USA) - Schwartzman (8-Arg.) 6-4 7-6(6)