Alcaraz zahájil domácí turnaj v Barceloně třísetovou výhrou

Carlos Alcaraz zakončil loňskou sezonu triumfem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let a v úvodu letošního roku vyhrál turnaje ATP 500 na antuce v Riu de Janeiro a ATP Masters 1000 v Miami, kde se před třemi týdny zařadil mezi nejmladší vítěze takto pretižního klání.



Před týdnem v Monte Carlu sice zahájil antukové jaro porážkou se Sebastianem Kordou, ale včera na domácí půdě v Barceloně už zase zvítězil. Korejce Soon-Woo Kwona porazil 6-1 2-6 6-2, přestože ve druhé sadě neudržel vedení 2-0, a letošní zápasovou bilanci vylepšil na 19-3.



"Začal jsem dobře, ale bylo těžké skóre udržet. On ve druhém setu začal hrát mnohem lépe a nakonec to byl vyrovnaný zápas, i když to tak nevypadá. Dnes bylo chladno a foukal vítr, tak to nebylo úplné snadné," komentoval Alcaraz.



18letý Španěl, který si v následujících dnech může zajistit posun do Top 10, si o postup do čtvrtfinále zahraje s o šest let starším krajanem Jaumem Munarem (h2h 1-1). Ten se postaral o vyřazení nasazené devítky Nikoloze Basilašviliho.



Skvělý vstup do sezony prožíval také Félix Auger-Aliassime, jenž pomohl Kanadě k triumfu na ATP Cupu, byl ve čtvrtfinále Australian Open, v Rotterdamu slavil premiérový titul a v Marseille si zahrál další finále. Jenže na dalších čtyřech turnajích vyhrál jediný zápas a bylo po formě.



Znovu najít psychickou pohodu se 21letý Kanaďan snaží z pozice nasazené trojky v Barceloně, kde na úvod zdolal 6-1 3-6 6-4 domácího Carlose Tabernera a z posledních sedmi zápasů si tak připsal teprve drupou výhru.



O obhájení loňského čtvrtfinále se devátý hráč světa Auger-Aliassime utká v repríze osmifinále loňského US Open s Francesem Tiafoem (h2h 1-0). Americký tenista si poradil 7-6 6-1 s bolívijským kvalifikantem Hugem Dellienem.







Středeční program večer zkomplikoval déšť, který z kurtu vyhnal nasazenou jedničku a finalistu z let 2018 a 2021 Stefanose Tsitsipase. Řecký tenista nastoupí k dnešní dohrávce proti Iljovi Ivaškovi za stavu 5-1 v prvním setu.



Vítěz se ještě dnes utká o postup do čtvrtfinále s lepším ze zápasu Grigor Dimitrov - Federico Coria. Blíže k vítězství má Bulhar, jenž bude podávat za stavu 4-3 ve třetím setu.

• ATP 500 BARCELONA •

Španělsko, antuka, 2,802.580 eurů

středeční výsledky (20. 04. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Auger-Aliassime (3-Kan.) - Taberner (Šp.) 6-1 3-6 6-4 Alcaraz (5-Šp.) - Soon-Woo Kwon (Kor.) 6-1 2-6 6-2 Carreňo (8-Šp.) - Zapata (Šp.) 6-3 6-3 Munar (Šp.) - Basilašvili (9-Gruz.) 6-1 6-4 De Minaur (10-Austr.) - Humbert (Fr.) 6-3 4-6 6-3 Tiafoe (13-USA) - Dellien (Bol.) 7-6(3) 6-1 Fucsovics (Maď.) - Delbonis (15-Arg.) 6-2 6-1 Ruusuvuori (Fin.) - Bublik (16-Kaz.) 6-3 6-1 Harris (JAR) - Ramos (17-Šp.) 6-3 6-4