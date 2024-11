Alcarazovi hrozí na Turnaji mistrů konec ve skupině. Ve hře jsou všichni, největší šanci má Zverev

Stejně jako skupina Ilieho Nastaseho je před posledními zápasy zamotaná i skupina Johna Newcomba. Nejlepší pozici má před závěrečným hracím dnem skupinové fáze Alexander Zverev (27), dvojnásobnému šampionovi stačí uhrát proti Carlosovi Alcarazovi (21) jeden set. Naopak jen velmi malou šanci na postup do vyřazovacích bojů Turnaje mistrů má Andrej Rubljov (27), jehož čeká souboj s Casperem Ruudem (25).

Zverev – Alcaraz | 14:00 SEČ

Alexander Zverev je před posledními zápasy skupinové fáze v nejlepší pozici, jelikož porazil Andreje Rubljova i Caspera Ruuda ve dvou setech. K jistotě postupu do semifinále mu tak stačí uhrát proti Alcarazovi jeden set.

Momentálně existuje velmi malá šance, že do vyřazovacích bojů neprojde. V ohrožení by byl pouze v případě, že prohraje ve dvou setech s Alcarazem a Ruud porazí bez ztráty sady Rubljova. I tak by ale musel mít horší procentuální úspěšnost vyhraných gamů než Alcaraz a Ruud.

Před posledním utkáním ve skupině je v mnohem lepší pozici než loni. Před rokem potřeboval kvůli bilanci 1:1 ve skupinové fázi vítězství Daniila Medveděva nad Alcarazem. Ruský tenista měl ovšem semifinále jisté a po slabším výkonu a jasné porážce Zvereva z turnaje vyřadil. Sedmadvacetiletý Němec je dvojnásobným šampionem Turnaje mistrů (2018 a 2021), ale ještě nikdy neprošel skupinou bez porážky.

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Řím (triumf); Hamburk, French Open (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (triumf)

Bilance: 68:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na halových betonech: 10:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:6 (kariérní 53:68)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Zverev – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 16:9

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (triumf)

Cesta turnajem: Rubljov (6:4, 6:4), Ruud (7:6, 6:3)

Carlos Alcaraz začal už před cestou na Turnaj mistrů bojovat s nemocí, která negativně ovlivnila jeho výkon v úvodním zápase skupiny i přípravu na další duel. Po dvousetové porážce s Casperem Ruudem se ovšem dokázal propracovat k vítězství 6:3, 7:6 nad Andrejem Rubljovem, kterému dokonce nenabídl ani jeden brejkbol.

Jednadvacetiletý Španěl má tak stále šanci na postup do semifinále. Jeho situace je však nadále komplikovaná. Pokud nebude hrát v jeho prospěch výsledek večerního zápasu mezi Ruudem a Rubljovem, může být z turnaje vyřazen navzdory dvousetové výhře nad Zverevem. A to samé platí pro případ, kdy se Zverevem neuhraje set.

Na kontě má v tuto chvíli tři výhry na Turnaji mistrů a všechny slavil proti ruským protivníkům. Debut na závěrečném vrcholu sezony si odbyl loni, kdy začal porážkou se Zverevem, ale pak porazil Rubljova a Daniila Medveděva a v semifinále podlehl Novakovi Djokovičovi.

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Wimbledon, French Open, Indian Wells (triumf); OH Paříž (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (osmifinále)

Bilance: 53:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na halových betonech: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 12:4 (kariérní 35:19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Alcaraz – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (osmifinále)

Cesta turnajem: Ruud (1:6, 5:7), Rubljov (6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: 5:5, na halových betonech vede Zverev 2:0. Němec má momentálně ze všech účastníků nejlepší formu a díky tomu disponuje solidní příležitostí si po dlouhé době připsat takto cenný skalp na velkém turnaji. Vítězstvím nad Alcarazem by si určitě alespoň částečně spravil chuť po zdrcující pětisetové porážce se Španělem ve finále letošního French Open.

Ruud – Rubljov | 20:30 SEČ

Casper Ruud neměl ještě zhruba před týdnem účast na Turnaji mistrů jistou, ale předčasná omluvenka Novaka Djokoviče vše vyřešila. V úvodním zápase využil nemoci Carlose Alcaraze, který předvedl podprůměrný výkon, a díky dvousetové výhře stále může zabojovat o postup do semifinále.

Pětadvacetiletý Nor, jenž po vítězství nad Alcarazem nestačil ve dvou setech na Alexandera Zvereva, tak může projít do vyřazovacích bojů i při svém třetím startu na závěrečném vrcholu sezony. Při debutu v roce 2021 vyhrál dva ze tří soubojů ve skupině a skončil v semifinále. O rok později si tady v Turíně zahrál své jediné dosavadní finále na halových betonech.

V pátek nastoupí až večer a polovinu práce za něj může udělat Zverev, pokud odpoledne porazí Alcaraze. Takový výsledek by zvýšil šance Ruuda a mohl by mu umožnit postup do semifinále i v případě porážky s Rubljovem. Pokud ale zvítězí Alcaraz, tak musí Ruud vyhrát a s největší pravděpodobností bude potřebovat vítězství bez ztráty setu a ideálně co největším rozdílem.

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo, Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Stockholm (čtvrtfinále)

Bilance: 50:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Bilance na halových betonech: 2:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:3 (kariérní 15:28)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (osmifinále)

Ruud – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stockholm (čtvrtfinále), Basilej (1. kolo), Paříž (2. kolo), Méty (osmifinále)

Cesta turnajem: Alcaraz (6:1, 7:5), Zverev (6:7, 3:6)

Andrej Rubljov je kousek od toho, aby si připsal další zklamání na Turnaji mistrů. Stejně jako Ruud obdržel letenku do Turína až po předčasné omluvence Novaka Djokoviče, ale na rozdíl od soupeře ještě nezískal ani set. Ve skupině prohrál s Alexanderem Zverevem (4:6, 4:6) i Carlosem Alcarazem (3:6, 6:7).

Jedinou šanci na postup do semifinále pro něj představuje dvousetová výhra nad Ruudem. V takovém případě by se mohl dostat dál díky rozstřelu na základě procentuální úspěšnosti vyhraných gamů. Sedmadvacetiletý Rus však zároveň potřebuje, aby Zverev odpoledne porazil ve dvou setech Alcaraze.

Tři ze svých čtyř předchozích startů na Turnaji mistrů uzavřel ve skupině. Navíc ve skupinové fázi prohrál posledních pět zápasů. Loni skončil s bilancí 0:3, když neuhrál set s Daniilem Medveděvem, Alcarazem ani Zverevem. Dokonce v ani jedné sadě nezískal více než pět gamů.

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Hongkong (triumf); Montreal (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Méty, Basilej, Stockholm, Rotterdam (čtvrtfinále)

Bilance: 43:25

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na halových betonech: 6:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:5 (kariérní 26:41)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Rubljov – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4:11

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Stockholm (čtvrtfinále), Basilej (čtvrtfinále), Paříž (2. kolo), Méty (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Zverev (4:6, 4:6), Alcaraz (3:6, 6:7)

Vzájemná bilance: Rubljov vede 5:2, na halových betonech však uspěl v obou případech Ruud a vždy právě na Turnaji mistrů. Rubljov je na krytých hardech úspěšnějším hráčem, ale lepší historii na Turnaji mistrů má překvapivě Ruud. Ruský tenista má navíc celou kariéru potíže vyhrávat takto důležité zápasy. Šance jsou vyrovnané a hodně bude záležet na tom, jak dopadne odpolední souboj mezi Alexanderem Zverevem a Carlosem Alcarazem, protože jeho výsledek může výrazně ovlivnit motivaci aktérů tohoto utkání.

Scénáře skupiny Johna Newcomba

Páteční program

CENTRE COURT (od 11:30 SEČ)

1. Bopanna/Ebden (6-Indie/Austr.) - Krawietz/Pütz (8-Něm.)

2. Zverev (2-Něm.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) - Bolelli/Vavassori (4-It.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Ruud (6-Nor.) - Rubljov (8-) / nejdříve ve 20:30 SEČ

