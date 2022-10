Americké mládí v Ostravě září. Je bláznivé, co život přináší, smála se McNallyová

Caty McNallyová se vůbec poprvé v kariéře probojovala mezi osm nejlepších v prestižní kategorii WTA 500. A navázala na úspěch o rok starší krajanky Alycie Parksové. "Dá se říct, že to tak je. S Alycií spolu dokonce hrajeme čtyřhru," usmála se McNallyová při poznámce o úspěšném tažení amerického mládí.

Zatímco daleko zkušenější Bernarda Peraová, Madison Keysová a Shelby Rogersová skončily shodně v prvním kole, nadějné kvalifikantky už si užívají pocity čtvrtfinalistek.

"Dá se říct, že je šílené, jak život funguje. Vlastně jsem tady ani nemusela být, ale vidíte, tohle je další motivace. Potkaly jsme se tu před losováním a teď jsme obě tak daleko. Nikdy neříkejte, že něco nejde. Tenhle příběh je docela inspirující a řeknu vám, že tahle hala je opravdu skvělé místo pro Ameriku," dávala k dobrému pravoruká tenistka.

Following her doubles partner Parks into the #OstravaOpen singles last eight @CatyMcNally defeats Muchova to reach her first career WTA 500 quarterfinal! pic.twitter.com/NTIHBY8AAa — wta (@WTA) October 6, 2022

McNallyová v zápase s herně podobnou Češkou vyhrála a publikum i sama Muchová přidaly potlesk a slova uznání. "Bylo tam sice z mé strany plno nevyužitých šancí, na druhou stranu ona hrála moc dobře. Musím jí dát kredit, dostávala mě do těžkých pozic a utíkala z konečných balonů. Když jsem si něco připravila, tak to ještě dokázala vrátit, byl to prostě těžký zápas," hodnotila Muchová.

Odpověď ale přišla i ze strany Američanky. "Karolínu skutečně respektuji. Je to skvělá hráčka a myslím, že naše herní styly jsou dost podobné. Takže jsem věděla, že dnes budu muset být hodně agresivní. Snažila jsem se hrát první úder razantně a těsně nad sítí," vyprávěla o své taktice McNallyová. "Jsem opravdu spokojená s tím, co jsem předvedla a že jsem stále v turnaji. Sice jsem si dala ve druhém setu takovou menší přestávku, ale ve třetím jsem se vrátila do práce a povedlo se," dodala.

A kdo bude další v cestě dvacetileté americké naději, které se ještě nikdy nepodařilo prolomit hranice první stovky žebříčku WTA? "Ano, budu hrát s Igou! Opravdu se na to těším," zářila.

McNallyová si před měsícem zahrála deblové finále US Open proti českým šampionkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové a ve čtyřhře se jí daří i v Ostravě. Společně s další v Ostravě úspěšnou americkou singlistkou Parksovou jsou už v semifinále.