Anderson ovládl trávu v Newportu a po dvou a půl letech získal titul

Kevin Anderson ještě v polovině roku 2019 patřil k nejlepším hráčům světa. Bývalá světová pětka a dvojnásobný grandslamový finalista však musel po brzkém vyřazení v All England Clubu sezonu předčasně ukončit a po zdravotní pauze se mu nedaří.

V Newportu si zahrál své první finále od ledna 2019, kdy v Puné získal svůj šestý titul. Na americkém pažitu bez ztráty setu přehrál Ilju Marčenka a Sebastiana Ofnera, po obratu zdolal Jacka Socka, v maratonském semifinále předloňského finalistu a nasazenou jedničku Alexandera Bublika a v dnešním finále domácí senzaci Jensona Brooksbyho.

Klíčový byl úvodní set, v němž ani jeden z aktérů nevyužil brejkboly a rozhodnout musela zkrácená hra. V té byly k vidění setboly na obou stranách, dramatickou koncovku nakonec zvládl lépe o 15 let starší Anderson a po necelé hodině a půl šel do vedení. Druhou sadu rozhodl brejkem hned v prvním gamu.

Seventh Heaven for Kevin



@KAndersonATP ends Brooksby's dream run to notch his 7th career singles title, his first in over 2 years!#ATPNewport pic.twitter.com/tYgoxgZAf4