Anderson v 37 letech obnovuje kariéru. Vrátí se na trávě v Newportu

Anderson, jenž i díky výšce 203 centimetrů vynikal skvělým servisem, ukončil kariéru loni v květnu. Po sérii zranění kolena, ramena a kotníku vypadl ve světovém žebříčku z první stovky, předtím byl i na pátém místě.

"Neumím si představit pro návrat lepší místo," prohlásil Anderson, jenž právě v Newportu před dvěma lety získal poslední titul. "Vítězství na Infosys Hall of Fame Open v roce 2021 pro mě bylo výjimečným okamžikem. Už se moc těším, až si zase zahraju na trávě," řekl vítěz sedmi turnajů ATP.

Na grandslamech se dostal nejdál v roce 2017, kdy prohrál finále US Open se Španělem Rafaelem Nadalem, a o rok později ve Wimbledonu. Tam jej zastavil nynější rekordman Novak Djokovič ze Srbska. Tentýž rok pak zakončil účastí na Turnaji mistrů.

