Andreescuová zůstává na marodce. V Indian Wells nebude obhajovat titul

Šampionka posledního US Open Andreescuová se zranila na Turnaji mistryň v zápase proti Karolíně Plíškové. Letos už přišla na okruhu WTA o čtyři akce.

"Cesta k zotavení je dlouhá. Těšila jsem se moc na návrat na kurt, kde jsem loni slavila titul, ale bohužel koleno pořád není stoprocentní," uvedla devatenáctiletá Kanaďanka.

V předchozích dnech se z Indian Wells odhlásily také tři bývalé světové jedničky: loňská finalistka Němka Angelique Kerberová (zranění levé nohy), dvojnásobná šampionka Běloruska Viktoria Azarenková (osobní důvody) a vítězka z roku 2015 Rumunka Simona Halepová (zranění chodidla).

“As many of you know, I’ve been working through an injury I suffered last year during the WTA Finals. It’s been a long road to recovery and while I was looking forward to getting back on court and defending my title at Indian Wells, unfortunately I’m still not 100%."#BNPPO20 pic.twitter.com/XFyKwG5z2o