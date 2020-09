Ani třetí útok na premiérové finále nevyšel. Martincová v Istanbulu prohrála s Tigovou

WTA ISTANBUL - Tereza Martincová se v Istanbulu dostala z kvalifikace až do semifinále, ale ani její třetí útok na finále turnajů WTA nebyl úspěšný. Pětadvacetiletá Češka na turecké antuce v semifinále jasně prohrála s Patricií Marií Tigovou. O rok starší Rumunka se do svého třetího kariérního finále dostala bez ztráty setu a o premiérový titul bude usilovat proti Eugenii Bouchardové.

Tereza Martincová se během koronavirové pauzy na domácích exhibičních turnajích představila ve velmi slušné formě, ale po restartu sezony se jí nedařilo dobrý herní projev zužitkovat. Na antuce v Palermu po skreči skončila v kvalifikaci, do hlavní soutěže se nedostala ani v Praze, kde ve finále kvalifikace prohrála s talentovanou Martou Kosťukovou, a v prvním kole US Open prohrála třísetovou bitvu s nasazenou osmičkou a pozdější osmifinalistkou Petrou Martičovou.

Po týdnu se znovu vrátila na antuku a konečně na turnajích WTA opět prorazila. V tureckém Istanbulu dokonce vyrovnala své kariérní maximum, když po úspěšné dvoukolové kvalifikaci bez ztráty setu potřetí v kariéře a poprvé po třech letech došla do semifinále turnaje WTA.

Ani třetí semifinálovou účast ale 25letá Češka v premiérový postup do finále nepřetavila. V dnešním semifinále za necelé dvě hodiny prohrála dvakrát 3-6 s Patricií Marií Tigovou.

Martincová v předchozím kole nedovolila Aljaksandře Sasnovičové ani jednou udržet servis. Dnes podobný scénář čekal českou kvalifikantku, vlastní podání si uhájila jen jednou v každém setu.

V úvodu utkání se Martincová dostala do nadějného vedení 3-1, jenže poté začala chybovat a ztratila sedm her v řadě, přičemž pět z nich šlo přes shodu. Pak sice po dlouhé době zaznamenala vyhraný game, ovšem následovala další série tří prohraných her a Tigová druhou šanci zápas doservírovat nepromarnila.

V žebříčku WTA čeká Martincovou posun o 15 míst na 121. příčku. Tigová už má jisté nové žebříčkové maximum, bez ohledu na výsledek finále bude nejhůře 64. hráčkou světa.

Patricia Maria Tig secures her place in the @TennisChampIst final!



Getting the 6-3, 6-3 win over Martincova! pic.twitter.com/KHujagNcx8 — wta (@WTA) September 12, 2020

O rok starší Rumunka, která se loni v dubnu vrátila po mateřské pauze, se do svého třetího kariérního finále (Baku 2015 a Bukurešť 2019) dostala bez ztráty setu. Před Martincovou vyřadila kvalifikantku Olgu Danilovičovou a smetla nasazené Misaki Doiovou a Rebeccu Petersonovou. O premiérový titul bude usilovat proti Eugenii Bouchardové.

Šestadvacetiletá Kanaďanka, jež musela začínat už v kvalifikaci a v předchozích dvou zápasech absolvovala dvě takřka tříhodinové bitvy, si dnes ve svém prvním semifinále od října 2018 poradila snadno 6-3 6-2 se Španělkou Paulou Badosaovou.

Finalistka Wimbledonu 2014 a bývalá světová pětka se do finále dostala poprvé od března 2016, kdy prohrála finále v Kuala Lumpuru. Celkově hrála finále šestkrát, triumfovat dokázala jen v roce 2014 na antuce v Norimberku. Tehdy našla recept na Karolínu Plíškovou.