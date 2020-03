ATP a WTA na dlouhou dobu naposledy aktualizovaly žebříčky. Ty budou minimálně do června zmraženy

Tenisová sezona byla kvůli pandemii koronaviru přerušena minimálně do 7. června. Dlouho se jednalo o tom, co bude s oběma žebříčky. Představitelé ATP i WTA se rozhodli, že je po dobu pauzy zmrazí.

Poslední aktualizace proběhla včera, jedná se o žebříčky k 16. březnu. Zahrnuty jsou body získané od loňského Indian Wells až do 12. března letošního roku, kdy ještě probíhaly turnaje na nižším okruhu.

A co zmražení žebříčků znamená? Dokud se sezona neobnoví, nebudou hráči přicházet o loňské body získané během letošní pauzy. Zda se body za loňské antukové jaro odečtou dříve než v průběhu antukového jara příštího roku, o tom se teprve bude jednat.

Pokud by se žebříčky nezmrazily, bití by na tom byli hlavně nejlepší tenisté. Kvůli pauze se totiž neuskuteční podniky Masters v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu a Římě ani grandslamové French Open, u žen jsou to tři ze čtyří akcí Premier Mandatory v Indian Wells, Miami a Madridu, Premier 5 v Římě a samozřejmě rovněž French Open.

ATP has published the latest @FedEx ATP Rankings that will remain unchanged for entry purposes through the extended ATP Tour suspension period. — ATP Tour (@atptour) March 19, 2020

Například Roger Federer si rozhodně musí rozhodnutí pochvalovat. Švýcarský veterán podstoupil operaci kolene a návrat na kurty plánoval až v červnu. Pokud by se hrálo, přišel by o 40% svých bodů (2 680 z 6 630) a propadl by se ze čtvrté příčky minimálně na konec elitní desítky.

Bianca Andreescuová, která stále do letošní sezony nenaskočila, se kvůli delší rekonvalescenci kolene odhlásila z Indian Wells, kde měla obhajovat triumf. Loňských 1 000 bodů jí však zůstává, takže se vypadnutí z Top 10 nekoná.

Boj o mužský tenisový trůn mezi Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem se prozatím odkládá. Djokovič má náskok 370 bodů a do 7. června měl obhajovat 2 635 bodů, Nadal včetně triumfu na French Open loni od března do června posbíral 4 260 bodů.

Zatímco v mužském žebříčku se bojuje o čelo, v tom ženském má světová jednička Ashleigh Bartyová suverénní náskok skoro 2 700 bodů před druhou Simonou Halepovou. Ten se ale mohl výrazně ztenčit, protože Australanka loni ovládla French Open a v přerušeném období loni získala celkem 3 440 bodů.

Účastníci olympijských her v Tokiu, kde by měl tenisový turnaj odstartovat 25. července, se budou určovat podle žebříčku z 8. června respektive vlastně už této poslední aktualizace. Každá země může do Tokia poslat čtyři účastníky dvouhry a ještě dva náhradníky.

Na poslední žebříčky se můžete podívat na oficiálních stránkách ATP a WTA.