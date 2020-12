ATP plánuje sezonu začít v lednu v Delray Beach, na WTA by měla odstartovat v Abú Dhabí

Dle dostupných informací se nám pomalu rýsuje, jak by mohly vypadat úvodní měsíce nadcházející sezony na mužském i ženském tenisovém okruhu. Asociace tenisových profesionálů by ráda tenisový rok 2021 odstartovala dvěma turnaji, jeden z nich by se měl uskutečnit v americkém Delray Beach. Ženská tenisová asociace chce sezonu začít v Abú Dhabí.

Vstup do nadcházející sezony nebude kvůli pandemii koronaviru ani trochu tradiční. Australian Open se má odložit až o tři týdny a začít 8. února, Masters v Indian Wells má být znovu zrušeno či odloženo na pozdější termín, což vedením obou okruhů značně komplikuje start nového tenisového roku a vyžaduje velké úsilí dát dohromady kalendář pro úvodní měsíce sezony 2021.

Podle francouzského deníku L'Équipe nebude Indian Wells v úvodu sezony jedinou obětí na mužském tenisovém okruhu, zrušit nebo přeložit se mají také Auckland, Puné, New York a Rio de Janeiro a ve velkém ohrožení je rovněž Masters v Miami, které je v plánu hned po Indian Wells.

Nadcházející sezona by měla na ATP vypuknout na dvou turnajích, jedním z nich by měl být podnik v americkém Delray Beach, jenž se obvykle hraje v únoru. Před Australian Open by se v týdnu od 1. do 7. února měly odehrát dvě generálky, jednou z nich může být ATP Cup.

Ženský tenisový okruh by se měl rozjet od 5. do 13. ledna na novém turnaji WTA 500 v Abú Dhabí a od 9. do 13. ledna má v Dubaji proběhnout kvalifikace na úvodní grandslam sezony Australian Open, a to i pro muže.

Žádná z informací není oficiálně potvrzená ATP ani WTA, ovšem jedná se o spolehlivé zdroje či důvěryhodná média. Oficiální kalendáře by obě organizace měly zveřejnit v nejbližší době.



JAK BY MOHL VYPADAT START SEZONY 2021

4. - 10. ledna: ATP Delray Beach + zatím neznámý turnaj ATP 250

5. - 13. ledna: WTA 500 Abú Dhabí

9. - 13. ledna: kvalifikace Australian Open v Dubaji (ženy i muži)

1. - 7. února: ATP Cup, turnaj ATP 250 v Melbourne (i ženy by měly mít alespoň jednu generálku v Melbourne)

8. - 21. února: Australian Open

22. - 28. února: ATP Montpellier + ATP Córdoba + zatím neznámý turnaj ATP 250

1. - 7. března: ATP Rotterdam + ATP Buenos Aires + zatím neznámý turnaj ATP 250

8. - 14. března: ATP Dauhá (možná i WTA) + ATP Marseille + ATP Santiago

15. - 21. března: ATP Acapulko + ATP Dubaj (pravděpodobně i WTA)