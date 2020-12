ATP udělovala ceny za sezonu 2020. Federer je 18. rok po sobě nejpopulárnějším tenistou

Švýcar Roger Federer neztratil nic ze své popularity u fanoušků, přestože v této sezoně odehrál jen šest zápasů. V tradiční anketě ATP o nejoblíbenějšího hráče prodloužil svou rekordní sérii už o 18. titul v řadě.

Jeho španělský rival a třináctinásobný šampion Roland Garros Rafael Nadal získal potřetí za sebou a celkově počtvrté cenu Stefana Edberga za sportovní chování, o níž rozhodují sami tenisté.

Novak Djokovič převezme trofej pro hráče, který ukončil sezonu na místě světové jedničky. Srbskému tenistovi, jenž letos získal čtyři tituly včetně rekordního osmého triumfu na Australian Open, se to podařilo už pošesté, čímž vyrovnal rekord Peta Samprase. Žebříček deblistů ovládli šampioni US Open Mate Pavič a Bruno Soares.

Cenu za největší zlepšení si vysloužil Rus Andrej Rubljov, který vyhrál pět titulů, nejvíc ze všech na ATP Tour. V žebříčku vystoupal z 23. místa na osmé. Jehoi španělský kouč Fernando Vicente byl vyhlášen Trenérem roku.

Humanitární cenu Arthura Ashe za činnost ve prospěch společnosti získal Američan Frances Tiafoe.

Nováčkem roku je sedmnáctiletý Španěl Carlos Alcaraz, jenž vyhrál tři challengery. Cenu za návrat dostal Vasek Pospisil, jenž se vloni podrobil operaci zad. Letos si Kanaďan dvakrát zahrál finále a v žebříčku vyšplhal ze 150. místa na 61. příčku.

