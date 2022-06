Atraktivita mužského a ženského tenisu? Slova Mauresmové vzbudila vášně

Rafael Nadal a Iga Šwiateková. Dva šampioni French Open, dva giganti, kteří ovládli nejtěžší turnaj světa. Legendární Španěl si do Paříže zaskočil pro svůj čtrnáctý titul, jeho polská kolegyně si domů přivezla druhý. Napínavé antukové bitvy však opepřila i jedna zákulisní, ve které hrála hlavní roli šéfka Roland Garros Amélie Mauresmová, jenž označila ženské zápasy za méně atraktivní než mužské.

Nadal - Djokovič, Zverev - Alcaraz, Rubljov - Čilič, Nadal - Zverev... To jsou jen některé z bitev, které se od čtvrtfinále letošního French Open odehrály v mužské části pavouka, a jenž se každá svým způsobem zapsala do dějin.

"Nejdůležitější zápas v historii tenisu," tak například označil pro Eurosport čtvrtfinálovou bitvu Nadala s Djokovičem legendární Mats Wilander. Další duely zase fanoušky nadchly pětisetovými bitvami či novou kometou v podání předpokládaného Nadalova nástupce Carlose Alcaraze.

Mezi ženami od stejné fáze turnaje zaujaly především výkony specialistky na Roland Garros Italky Martiny Trevisanové a finalistky letošního ročníku a očekávané hvězdy osmnáctileté Američanky Cori Gauffové. Od čtvrtfinálových bojů se však mezi ženami odehrál jen jediný zápas, který musel rozklíčovat až rozhodující třetí set, jinak se vesměs jednalo o jednoznačné a rychlé duely.

A to je podle bývalé světové jedničky a šéfky French Open jedním z důvodů, proč je současný ženský tenis považovaný za méně zajímavý než ten mužský. "Vybrat atraktivní zápasy pro Night Session? V této éře, ve které nyní jsme, nemám pocit, že jsou ženy atraktivnější. To je hlavní důvod pro mužské zápasy," odůvodňovala na oficiálních webových stránkách Roland Garros dvaačtyřicetiletá Francouzka upřednostňování duelů mužů.



Ženský tenis? Prakticky neprodejný

K atraktivitě mužského a ženského tenisu se v minulosti vyjádřila celá řada expertů či hráčů. "Ženský tenis se neprodává tak dobře, protože ten mužský je lepší ve všech směrech. Není tak atraktivní pro sponzory ani investory. Mnoho lidí si neuvědomuje, že ženský tenis je prakticky neprodejný. Maria Šarapovová ani Anna Kurnikovová už nehrají, Serena Williamsová může brzy skončit, to je pro ženský tenis velký problém," psal před časem na svém instagramovém účtu bývalý skvělý ruský tenista Marat Safin.

Větší atraktivitě mužského tenisu přidává podle expertů i fakt, že muži hrají grandslamy na tři vítězné sety, což dává větší možnosti k případným zvratům a dramatickým zápasům.

Rafael Nadal strávil při své letošní cestě za titulem na kurtu téměř 21 hodin, Iga Šwiateková necelých deset, přičemž přišla o jediný set. Až na čtvrtfinálovou výjimku s Číňankou Qinwen Zheng končily její zápasy do hodiny a půl. Oproti tomu Nadalova bitva s Alexanderem Zverevem byla kvůli nešťastnému zranění německého tenisty ukončena po více než třech hodinách v době, kdy se měl teprve rozehrát tie-break druhého setu.

Amélie Mauresmová pod palbou kritiky svá slova později mírnila. "Chtěla bych se omluvit hráčkám, kterých se dotklo to, co jsem řekla. Myslím, že lidé, kteří mě znají na kurtu i mimo něj v průběhu celé kariéry, v průběhu všeho, co jsem kdy dělala, vědí, že jsem velká bojovnice za rovnoprávnost a ženský tenis," dodala francouzská legenda.

Již v minulosti se objevily návrhy, aby i ženy hrály zápasy na tři vítězné sety (hrálo se tak na Turnaji mistryň mezi roky 1984 až 1998), prozatím však žádné změny nejsou reálné.

V rámci Night Session se tak v letošním ročníku French Open odehrál jediný ženský duel, a to zápas druhého kola mezi domácí Alizé Cornetovou a vítězkou Roland Garros z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou, který vyhrála Francouzka 6-0 1-6 6-3.