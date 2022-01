Auger-Aliassime je na třetím grandslamu v řadě ve čtvrtfinále. V Melbourne vyzve Medveděva

Félix Auger-Aliassime v úvodu sezony dovedl Kanadu k triumfu na ATP Cupu v Sydney a nyní se mu daří i na úvodním grandslamu roku v Melbourne.



21letý Kanaďan sice v prvním kole dostal kanára od Fina Emila Ruusuvuoriho a prohrával 1-2 na sety, ale vývoj otočil, následně zvládl více než čtyřhodinovou tie-breakovou bitvu se Španělem Alejandrem Davidovichem, smetl Brita Dana Evanse a druhý rok po sobě postoupil do osmifinále Australian Open.



A zatímco loni v něm neudržel vedení 2-0 proti Karacevovi, dnes zdolal Marina Čiliče, přestože prohrál první set a ve druhém čelil setbolu. Chorvata porazil po více než třech a půl hodinách boje 2-6 7-6 6-2 7-6 a ve čtvrtém vzájemném střetnutí zaznamenal premiérový úspěch.



"Porazil jsem ho poprvé a navíc v tento důležitý okamžik, což je dobré pro moje sebevědomí. MArin je velký šampion na kurtu i mimo něj, takže to pro mě byl velký test. Ulevilo se mi, že jsem to zvládnul. Hlavně jsem spokojený se způsobem, jak jsem zápasem prošel," pochvaloval si Aliassime.







Auger-Aliassime navázal na krajana Denise Shapovalova, který už včera v osmifinále vyřadil Alexandera Zvereva, a poprvé v historii Australian Open jsou tak ve čtvrtfinále dva Kanaďané.



Vítěz chlapeckého US Open z roku 2016 a bývalá juniorská dvojka Auger-Aliassime startuje na celkově 11. grandslamu a po loňském Wimbledonu a US Open se potřetí v řadě dostal do čtvrtfinále. V New Yorku prohrál dokonce až v semifinále s Daniilem Medveděvem (h2h 0-3) a právě na ruského favorita, kterému podlehl i před dvěma týdny v Sydney, narazí ve svém prvním čtvrtfinále na Australian Open.



Světová dvojka Medveděv loni na US Open získal první grandslamový titul a dnes svou neporazitelnost na grandslamech prodloužil už na 11 zápasů. V osmifinále se 70. hráčem světa Maximem Cressym to však neměl vůbec jednoduché. Přestože ani jednou nepřišel o podání a čelil pouze jednou brejkbolu, zvítězil až po 3 hodinách a 27 minutách boje 6-2 7-6 6-7 7-5.



24letý Američan, který si na začátku roku v Melbourne zahrál první finále na okruhu ATP a na Australian Open se poprvé dostal přes druhé kolo grandslamu, dostal favorita do čtvrtého setu a v něm odvrátil osm brejkbolů.



"Po servisu hned chodil na síť a já s tím měl problémy," komentoval Medveděv. "Hrál opravdu dobře. Když jsem prohrál třetí set a ve čtvrtém nevyužil osm brejkbolů, řekl jsem si: 'Takhle teda ne'," dodal pětadvacetiletý rodák z Moskvy, který vyhrál 17 z posledních 18 zápasů na grandslamech na tvrdém povrchu.







Loňský finalista Medveděv má šanci po turnaji vystřídat v čele světového žebříčku Novaka Djokoviče. Srb letos nemůže obhajovat titul po prohraném soudním sporu o zrušené vízum do Austrálie, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru.



Ruský tenista se navíc může stát prvním tenistou v Open éře, jenž získá svůj druhý grandslamový titul hned na dalším turnaji 'Velké čtyřky' po premiérovém triumfu. Na Australian Open je ve čtvrtfinále podruhé.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

pondělní výsledky (24. 1. 2022) • Dvouhra mužů - osmifinále • Medveděv (2-Rus.) - Cressy (USA) 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5 10:35 | Tsitsipas (4-Řec.) - Fritz (20-USA) Auger-Aliassime (9-Kan.) - Čilič (27-Chorv.) 2-6 7-6(7) 6-2 7-6(4) Sinner (11-It.) - De Minaur (32-Austr.) 7-6(3) 6-3 6-4