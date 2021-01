Australané připravili speciální turnaj WTA pro tenistky po přísné karanténě

Do přísné karantény muselo 72 tenistů a tenistek, kteří byli na palubě charterových letadel z Abú Zabí, Dauhá a Los Angeles, jejichž někteří pasažéři měli poté pozitivní test na koronavirus. V izolaci na hotelovém pokoji se ocitli i Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč.

Ze zahraničních hvězd potkal stejný osud podle agentury AP bývalou vítězku Australian Open Bělorusku Viktorii Azarenkovou, Němku Angelique Kerberovou či předloňskou šampionku US Open Kanaďanku Biancu Andreescuovou.

ATP žádný nový turnaj do kalendáře nazařadila, pouze o jeden den posunula začátek dvou plánovaných přípravných turnajů ATP 250 v Melbourne na 1. února.

