Australian Open pozná nové šampiony. Do finále čtyřhry postoupili páry Hijikata/Kubler a Nys/Zieliňski

Přestože Rinky Hijikata a Jason Kubler nepatří mezi úspěšné deblisty, dostali od pořadatelů Australian Open divokou kartu a užívají si první společný turnaj. Oba startují na grandslamu ve čtyřhře mužů teprve podruhé v kariéře, přesto v Melbourne vyřadili už pět párů, z toho tři nasazené.



V osmifinále Australané zdolali tandem Brkič/Escobar, přestože prohrávali 1-6 a 2-4 a čelili i mečbolu, ve čtvrtfinále si vyšlápli na nejvýše nasazené duo Koolhof/Skupski a v dnešním semifinále si poradili 6-4 6-2 s turnajovými osmičkami a finalisty předloňského Wimbledonu Španělem Marcelem Granollersem a Argentincem Horaciem Zeballosem.



21letý Hijikata, syn japonských imigrantů, ve čtyřhře mimo turnaje ITF pouze jednou vyhrál dva zápasy po sobě a v deblovém žebříčku nebyl výš než na 254. místě.



29letý Kubler, jenž má po mamince filipínské kořeny, hraje čtyřhru pouze sporadicky, nicméně dvě loňská finále na akcích ATP v Atlantě a San Diegu ho v deblovém žebříčku vyhoupla na 152. příčku. Loni si v Melbourne zahrál finále mixu, na titul s krajankou Jaimee Fourlisovou ale nedosáhli.



Hijikata s Kublerem v Melbourne mohou navázat na loňský triumf krajanů Thanasihio Kokkinakise s Nickem Kyrgiosem, kteří loni ukončili 25 let dlouhé čekání na dvojici domácích šampionů a jako první v open éře Australian Open proměnili divokou kartu v titul.

The wildcards have sealed the upset And what a place to do it!



Rod Laver Arena erupts and so do the Australian pairing



Hijikata and Kubler win it 6-4 6-2. They're off to the final!#AO2023 • #AusOpen pic.twitter.com/BGRvO3bRp0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2023



31letý Hugo Nys a 26letý Jan Zieliňski odstartovali spolupráci loni v březnu a hned vyhráli antukový challenger. Zahráli si čtvrtfinále US Open, na podzim ovládli halový turnaj ATP v Métách a figurují mezi čtyřicítkou nejlepších deblistů světa.



Na Australian Open se nevešli mezi nasazené, přesto vyhráli už pět zápasů v řadě, čtyři z nich ve třech setech. Prvními třemi koly prošli po obratu z 0-1 na sety, v osmifinále proti nasazeným dvojkám a šampionům z roku 2020 Rajeevu Ramovi a Joemu Salisburymu utekli dokonce z mečbolu. A dnes ve svém prvním grandslamovém semifinále zdolali 6-3 5-7 6-2 francouzský pár Fabrice Martin a Jérémy Chardy.

"Ve druhém setu jsme ztratili energii a já o pauze řekl Janovi, že se do zápasu musíme vrátit jako bratři Brynaovi. I když to bylo naše první semifinále, dokázali jsme znovu najít obrovskou energii. Jsem na nás pyšný," radoval se Monačan Nys.



"Je to opravdu neuvěřitelné. Loni v březnu jsme si to spolu chtěli jen vyzkoušet. Začali jsme na challengeru, takže jsme od té doby absolvovali dlouhou cestu. Jsem šťastný, že jsme se na našem prvním společném Australian Open dostali až do finále," dodal Zieliňski.