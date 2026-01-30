Australian Open: Rybakinová chce pomstu a titul, ve finále vyzve famózní Sabalenkovou

DNES, 20:00
Previews 10
Sobotní den na Australian Open bude hlavně ve znamení ženského finále. Hvězdný souboj o titul obstarají dvojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková s Jelenou Rybakinovou. Druhá jmenovaná se pokusí o odvetu za prohrané finálové drama z roku 2023 a může vybojovat svůj druhý grandslamový triumf.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Rybakina Elena
Aryna Sabalenková může už potřetí ovládnout Australian Open (© AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Sabalenková – Rybakinová | 09:30 SEČ

Fenomenální Aryna Sabalenková se už čtvrtým rokem po sobě dostala do finále Australian Open. Jelena Rybakinová se pokusí o odvetu za těsnou porážku v roce 2023.

Zápasové informace a forma

Sabalenková se musela hned v úvodu semifinále s Elinou Svitolinovou vypořádat s trestným bodem za vyrušení soupeřky při hře. Nenechala se však rozhodit, Ukrajinku smetla 6:2, 6:3 a už čtvrtým rokem po sobě prošla do finále Australian Open. Jedná se o jednu z jejích nejrychlejších výher na turnaji (76 minut) a v Melbourne zvládla 26 z posledních 27 duelů.

V letošní sezoně je tak stále neporažena (bilance 11:0), a navíc pořád neztratila jediný set. Po suverénní obhajobě titulu v Brisbane exceluje také na Australian Open, kde ale moc nechybělo k tomu, aby musela do rozhodujícího setu. Proti Anastasiji Potapovové i Victorii Mbokové totiž potřebovala tie-break, přičemž v utkání s první jmenovanou dokonce dva.

Rybakinová si zajistila své další finále na Australian Open po vítězství 6:3, 7:6 nad nasazenou šestkou Jessicou Pegulaovou. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán byla kousek od nutnosti hrát další set, jelikož v tie-breaku čelila dvěma setbolům. Rozhodující sadu však nepřipustila a navázala na výhru 7:5, 6:1 nad světovou dvojkou Igou Šwiatekovou.

Rovněž ona se probojovala do finále letošního Australian Open bez ztráty setu. Bývalá wimbledonská šampionka dokonce před semifinálovou bitvou s Pegulaovou neztratila v ani jednom z předchozích pěti zápasů více než sedm gamů. Do boje o titul půjde s výbornou bilancí 19:1 z posledních 20 utkání. Ta zahrnuje triumfy v Ningbu a na prestižním Turnaji mistryň.

 

Vzájemná bilance

Sabalenková vede 8:6, ale prohrála šest z posledních deseti střetnutí. V loňské sezoně se potkaly celkem čtyřikrát. Ve Wuhanu a ještě předtím po čtyřech odvrácených mečbolech v Berlíně zvítězila Sabalenková, avšak v Cincinnati a ve finále Turnaje mistryň se radovala Rybakinová.

Vzájemná bilance Sabalenkové s Rybakinovou.Vzájemná bilance Sabalenkové s Rybakinovou. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Bude se jednat o první grandslamové finále od Wimbledonu 2008, do nějž se obě aktérky probojovaly bez ztráty jediného setu.

Sabalenková vyhrála čtyři ze svých sedmi finále na grandslamech (bilance 2:1 na Australian Open). V tom posledním na loňském US Open přehrála Amandu Anisimovovou.

Běloruska se loni podívala do finále grandslamu celkem třikrát a uspěla pouze jednou. Na Australian Open padla s Madison Keysovou a na French Open nestačila na Coco Gauffovou.

Rybakinová absolvovala své první grandslamové finále ve Wimbledonu 2022 a porazila Ons Jabeurovou. V tom jediném dalším tady na Australian Open 2023 naopak podlehla Sabalenkové.

Kazachstánka má na kontě osm skalpů světových jedniček, polovinu z nich zapsala právě proti Sabalenkové.

 

Sázkařská analýza

Z loňských soubojů mezi Sabalenkovou a Rybakinovou je očividné, že obě aktérky mají na to, aby se staly šampionkou letošního Australian Open. Sabalenková má výhodu ve fantastické bilanci posledních let na tomto turnaji. I tak ale loni prohrála dramatickou finálovou bitvu s Keysovou, které se před zápasem moc nevěřilo.

Rybakinová je ve vynikající formě a rozhodně by se jí s takovou výkonností mohla podařit odveta za těsnou porážku ve finále 2023. Sabalenková je mírnou kurzovou favoritkou, ale šance jsou ve skutečnosti spíše vyrovnané.

Vizitka Aryny Sabalenkové.Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 11:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 11:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 56:42)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:3)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 22:19)

Sabalenková – Australian Open

Kariérní bilance: 34:6
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve finále: 2:1
Generálka: Brisbane (triumf)
Cesta turnajem: Rakotomangaová Rajaonahová (6:4, 6:1), Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1), Potapovová (7:6, 7:6), (17) Mboková (6:1, 7:6), (29) Jovicová (6:3, 6:0), (12) Svitolinová (6:2, 6:3)

Vizitka Jeleny Rybakinové.Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)
Bilance: 8:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 8:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 33:27)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 11:11)

Rybakinová – Australian Open

Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Juvanová (6:4, 6:3), Gračovová (7:5, 6:2), Valentová (6:2, 6:3), (21) Mertensová (6:1, 6:3), (2) Šwiateková (7:5, 6:1), (6) Pegulaová (6:3, 7:6)

 

Sobotní program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

10
Přidat komentář
Vlk-v-trave
30.01.2026 20:58
Ondro, takova etericka bytost jak Rybka, a chce pomstu...:-)?
Co rikas na Djoka...? ;-)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.01.2026 21:01
Každej chce pomstu, jen někdo to přizná

Djoker neuvěřitelnej, málem jsem sbíral oči ze stolu
Reagovat
Vlk-v-trave
30.01.2026 21:19
:-) Priznala Rybka, nebo Vukov :-)))?

Djoker se fakt dobre pripravil... no ve finale s nim Alacaraz bude mit co delat... a moc mu ani neverim...:-)
Reagovat
PTP
30.01.2026 20:39
Vůbec nemám chuť sledovat znásilňování plaché laně obludnou anakondou, radši si půjdu zahrát sám. Zpětně zjistím, která Lenka vyhrála a buď se nebo se budu
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 20:53
smile žádné znásilňování plaché laně nebude smile Rybka se promění v dravou štiku a řvoucí tygřici vykostí. smile
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 20:38
Aryna je mírnou favoritkou, ale skoro v každém zápase má slabší chvilku a dokáže se občas vyházet. Rybka pokud chce vyhrát musí zopakovat výkon ze zápasu s Igou, kde hrála výborně. Věřím, že se povede vendeta za finále AO 2023 a Rybka v třísetové bitvě vyhraje.
Reagovat
JLi
30.01.2026 20:58
smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 20:59
smile smile smile
Reagovat
Tenis_Mafiansky_Sport
30.01.2026 20:09
Tenis zažívá nejslabší éru v historii. Hrají ho dneska žoldáci, kteří umí jen běhat, ale neumí ho hrát. Tenis se stal přehlídkou labilů, kteří se složí pod sebemenším tlakem. Je to nejslabší éra v historii. Sledují to a podporují jen hlupáci, kteří neví, co se životem. Tenis zažil nejlepší éru v historii, když hrál Federer, Nadal, Djokovic a Murray, teď je to nejslabší éra v historii, která si nezaslouží pozornost. Tenis se hraje pro hlupáky, kteří nezažili předchozí nejslavnější éru. Teď je to přehlídka atletů, kteří tenis hrát neumí. Navíc tento prachsprostý sport je v područí dopingu, jako Sinner a Swiatek. A oba dva okruhy tyhle feťáky chrání. Tenis je špinavý byznys pro hlupáky. Současný tenis si nezaslouží ani špetku pozornosti, protože ho hrají feťáci a labilové, kteří umí jen běhat. Páni hráči hráli dřív. Tenis je mafianský sport plný dopingu a mafie. Tenis zažívá nejslabší éru v historii. A sledují ho jen hlupáci.
Reagovat
JLi
30.01.2026 20:33
Vítej v klubu hloupých tupců
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist