Australian Open: Rybakinová chce pomstu a titul, ve finále vyzve famózní Sabalenkovou
Sabalenková – Rybakinová | 09:30 SEČ
Fenomenální Aryna Sabalenková se už čtvrtým rokem po sobě dostala do finále Australian Open. Jelena Rybakinová se pokusí o odvetu za těsnou porážku v roce 2023.
Zápasové informace a forma
Sabalenková se musela hned v úvodu semifinále s Elinou Svitolinovou vypořádat s trestným bodem za vyrušení soupeřky při hře. Nenechala se však rozhodit, Ukrajinku smetla 6:2, 6:3 a už čtvrtým rokem po sobě prošla do finále Australian Open. Jedná se o jednu z jejích nejrychlejších výher na turnaji (76 minut) a v Melbourne zvládla 26 z posledních 27 duelů.
V letošní sezoně je tak stále neporažena (bilance 11:0), a navíc pořád neztratila jediný set. Po suverénní obhajobě titulu v Brisbane exceluje také na Australian Open, kde ale moc nechybělo k tomu, aby musela do rozhodujícího setu. Proti Anastasiji Potapovové i Victorii Mbokové totiž potřebovala tie-break, přičemž v utkání s první jmenovanou dokonce dva.
Rybakinová si zajistila své další finále na Australian Open po vítězství 6:3, 7:6 nad nasazenou šestkou Jessicou Pegulaovou. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán byla kousek od nutnosti hrát další set, jelikož v tie-breaku čelila dvěma setbolům. Rozhodující sadu však nepřipustila a navázala na výhru 7:5, 6:1 nad světovou dvojkou Igou Šwiatekovou.
Rovněž ona se probojovala do finále letošního Australian Open bez ztráty setu. Bývalá wimbledonská šampionka dokonce před semifinálovou bitvou s Pegulaovou neztratila v ani jednom z předchozích pěti zápasů více než sedm gamů. Do boje o titul půjde s výbornou bilancí 19:1 z posledních 20 utkání. Ta zahrnuje triumfy v Ningbu a na prestižním Turnaji mistryň.
Vzájemná bilance
Sabalenková vede 8:6, ale prohrála šest z posledních deseti střetnutí. V loňské sezoně se potkaly celkem čtyřikrát. Ve Wuhanu a ještě předtím po čtyřech odvrácených mečbolech v Berlíně zvítězila Sabalenková, avšak v Cincinnati a ve finále Turnaje mistryň se radovala Rybakinová.
Zajímavosti a fakta
Bude se jednat o první grandslamové finále od Wimbledonu 2008, do nějž se obě aktérky probojovaly bez ztráty jediného setu.
Sabalenková vyhrála čtyři ze svých sedmi finále na grandslamech (bilance 2:1 na Australian Open). V tom posledním na loňském US Open přehrála Amandu Anisimovovou.
Běloruska se loni podívala do finále grandslamu celkem třikrát a uspěla pouze jednou. Na Australian Open padla s Madison Keysovou a na French Open nestačila na Coco Gauffovou.
Rybakinová absolvovala své první grandslamové finále ve Wimbledonu 2022 a porazila Ons Jabeurovou. V tom jediném dalším tady na Australian Open 2023 naopak podlehla Sabalenkové.
Kazachstánka má na kontě osm skalpů světových jedniček, polovinu z nich zapsala právě proti Sabalenkové.
Sázkařská analýza
Z loňských soubojů mezi Sabalenkovou a Rybakinovou je očividné, že obě aktérky mají na to, aby se staly šampionkou letošního Australian Open. Sabalenková má výhodu ve fantastické bilanci posledních let na tomto turnaji. I tak ale loni prohrála dramatickou finálovou bitvu s Keysovou, které se před zápasem moc nevěřilo.
Rybakinová je ve vynikající formě a rozhodně by se jí s takovou výkonností mohla podařit odveta za těsnou porážku ve finále 2023. Sabalenková je mírnou kurzovou favoritkou, ale šance jsou ve skutečnosti spíše vyrovnané.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 11:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 11:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 56:42)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:3)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 22:19)
Sabalenková – Australian Open
Kariérní bilance: 34:6
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve finále: 2:1
Generálka: Brisbane (triumf)
Cesta turnajem: Rakotomangaová Rajaonahová (6:4, 6:1), Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1), Potapovová (7:6, 7:6), (17) Mboková (6:1, 7:6), (29) Jovicová (6:3, 6:0), (12) Svitolinová (6:2, 6:3)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)
Bilance: 8:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 8:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 33:27)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 11:11)
Rybakinová – Australian Open
Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Juvanová (6:4, 6:3), Gračovová (7:5, 6:2), Valentová (6:2, 6:3), (21) Mertensová (6:1, 6:3), (2) Šwiateková (7:5, 6:1), (6) Pegulaová (6:3, 7:6)
