Australian Open: Tenisté nemohou uváznout na dva týdny v hotelu. Zažádáme o výjimku z karantény

Pořadatelé Australian Open chtějí pro tenisty vyjednat zmírnění povinné dvoutýdenní karantény, do níž kvůli koronaviru v současnosti musejí po příjezdu do země všichni zahraniční návštěvníci. Výkonný ředitel úvodního grandslamu sezony Craig Tiley věří, že se pro hráče, kteří se budou v Austrálii pohybovat pouze v zabezpečené tenisové bublině bez kontaktu s veřejností, podaří získat výjimku.

Tiley je přesvědčen, že se v lednu podaří uspořádat Australian Open podle plánů včetně všech přípravných turnajů. V Melbourne Parku by se mělo hrát do 18. do 31. ledna, předtím by se měl uskutečnit ATP Cup a turnaje v Brisbane, Sydney a Hobartu.

"Pokud by měl hráč uváznout na dva týdny v hotelu těsně před začátkem sezony, to by nešlo," řekl Tiley australské tiskové agentuře AAP. "Nemůžete po hráčích chtít, aby šli na dva týdny do karantény a pak z ní vyšli a byli připravení hrát grandslam," dodal.

Účast na Australian Open už avizovali například Roger Federer či Serena Williamsová, podle Tileyho ale hráči nepřijedou, pokud nebudou mít možnost se na turnaje řádně připravit. "Snažíme se vyjednat, že vytvoříme takový prostor pro karanténu, v níž by mohli během těch dvou týdnů trénovat a pohybovat se mezi hotelem a kurty," dodal. Jasno potřebují mít do dvou týdnů.

Za mimořádných podmínek se letos uskutečnily dva grandslamové turnaje. Na US Open a French Open byli tenisté uzavřeni v bublině a před startem museli projít testy na koronavirus. Wimbledon byl zrušen.

Melbourne patří mezi nejhůře postižená města v Austrálii, během druhé vlny pandemie koronaviru byl dokonce vyhlášen noční zákaz vycházení a na šest týdnů tam platil lockdown. Přesto pořadatelé plánují uspořádat Australian Open i s diváky, zaplnit chtějí až 50 procent kapacity areálu.