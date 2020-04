Australian Open už se připravuje na možná omezení. Příští ročník může proběhnout i bez diváků

Tenisová sezona je momentálně přerušena "pouze" do 13. července, přesto už organizátoři lednového Australian Open vypracovávají různé scénáře, které mohou příští ročník i v případě skončení pandemie koronaviru výrazně ovlivnit. Jednou z variant je i konání za zavřenými dveřmi, tedy bez diváků.

Minimálně do 13. července se budeme muset kvůli pandemii koronaviru obejít bez tenisových turnajů. Wimbledon byl poprvé od druhé světové války zrušen, French Open bylo přesunuto na podzim a olympijské hry v Tokiu se budou konat až v příštím roce. Není vůbec jisté, zda v půlce července k restartu sezony opravdu dojde, mnozí jsou spíše skeptičtí.

Organizátoři úvodního grandslamu sezony se raději už teď připravují na všechny možné scénáře. Šéf turnaje Craig Tiley dokonce připouští možnost, že letos už žádný tenis na mezinárodní scéně neuvidíme.

"Nemůžeme odhadovat, co bude za měsíc, natož za osm měsíců. Musíme proto počítat se všemi možnými scénáři, protože tahle bezprecedentní situace se může vyvíjet všemi směry," uvedl Tiley v tiskovém prohlášení.

"Samozřejmě doufáme, že pandemie bude co nejdříve pod kontrolou, případně za námi. Nelze však odhadovat, která omezení zabraňující šíření koronaviru budou platit i v příštím roce."

"Hráči možná budou muset po příletu do Austrálie do povinné karantény, snažíme se pro ně proto vymyslet co nejlepší podmínky, než se budou moci zúčastnit australských turnajů a cestovat po naší zemi. Další variantou je hrát za zavřenými dveřmi, tedy bez diváků."

Příští ročník Australian Open je na programu od 18. do 31. ledna.