Azarenková opět neztratila ani set a s Ostapenkovou si zahraje o první letošní finále

Viktoria Azarenková poprvé od loňského US Open vyhrála čtyři zápasy v řadě a navíc přitom neztratila ani set. V Indian Wells si poradila s Polkou Magdou Linetteovou, Češkou Petrou Kvitovou, krajankou Aliaksandrou Sasnovičovou a naposledy i s domácí Jessicou Pegulaovou.



32letá Běloruska hned v úvodu čtvrtfinálového souboje s o pět let mladší Američankou ztratila podání a prohrávala 0-2. Ale pak získala čtyři hry po sobě a rozhodla o zisku první sady. Ve druhém setu využila 3 z 9 brejkbolů a po hodině a půl zvítězila 6-4 6-2.



"Snažila jsem se hrát útočně. Po celou kariéru je to můj styl a dnes to byla moje hlavní zbraň. Se svým výkonem jsem spokojená," pochvalovala si bývalá světová jednička a dvojnásobná vítězka Australian Open Azarenková, jež se po třetím letošním vzájemném střetnutí ujala vedení 2-1.







O první finále od loňského října, kdy neuspěla v boji o titul v Ostravě, si vítězka BNP Paribas Open z let 2012 a 2016 zahraje v duelu grandslamových šampionek s Jelenou Ostapenkovou. Jediný vzájemný zápas s o osm let mladší Lotyškou sehrála předloni na Roland Garros a zvítězila ve dvou setech.



24letá Ostapenková ve čtvrtfinále zdolala 6-4 4-6 6-3 Američanku Shelby Rogersovou a navázala na předchozí skalp druhé nasazené Polky Igy Šwiatekové.



Letos může vítězka Roland Garros z roku 2019 postoupit do finále už potřetí poté, co v červnu na trávě v Eastbourne získala celkově 4. titul a minulý měsíc v hale v Lucemburku nestačila na Claru Tausonovou.



O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve čtvrtek v duelech Estonky Anett Kontaveitové s Tunisankou Ons Džabúrovou a Němky Angelique Kerberové s Paulou Badosaovou ze Španělska.



Ve čtyřhře vyhasly naděje posledních českých zástupkyň. Marie Bouzková a Lucie Hradecká ve čtvrtfinále podlehly 6-1 1-6 3-10 rusko-kazašské dvojici Veronika Kuděrmetovová a Jelena Rybakinová.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.150.470 dolarů

středeční výsledky (13. 10. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Azarenková (27-Běl.) - Pegulaová (19-USA) 6-4 6-2 Ostapenková (24-Lot.) - Rogersová (USA) 6-4 4-6 6-3 • Čtyřhra - čtvrtfinále • V. Kuděrmětovová/Rybakinová (Rus./Kaz.) - Bouzková/Hradecká (ČR) 1-6 6-1 10-3