Azarenková: Povinné očkování tenistů je nevyhnutelné

Podle bývalé světové jedničky Viktorie Azarenkové by se tenisté měli povinně nechat očkovat proti koronaviru. Dvaatřicetiletá Běloruska nevidí důvod, proč by hráči měli mít výjimku oproti fanouškům, kteří se nyní na US Open dostanou jen po předložení dokladu o vakcinaci.