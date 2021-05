Azarenková z Madridu odstoupila. Letos už potřetí kvůli bolestem zad

Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková se v roce 2021 představila na pěti turnajích a ze tří v jeho průběhu odstoupila. Pokaždé vinou bolestí zad.



Poprvé nenastoupila v únoru na Grampians Trophy v Melbourne do čtvrtfinále, podruhé v březnu v Dauhá k boji o finále a dnes v Madridu se nepředstaví v utkání 2. kola.



Finalistka z let 2011 a 2012 Azarenková v pátečním úvodním kole zdolala ve třech setech Jekatěrinu Alexandrovovou, ale dnes k odvetě za vyřazení z Australian Open proti Jessice Pegulaové nenastoupí.



"Zatím je to pro mě rozpačitá sezona. Občas mám pocit, že hraju opravdu dobře, ale tělo mi nedovolí úroveň hry udržet. Doufám, že brzy najdu řešení a vrátím se v lepší kondici," uvedla 31letá Běloruska.



27letá Američanka Pegulaová na antuce ve španělské metropoli o zápas s běloruskou soupeřkou nepřijde. O postup do čtvrtého letošního čtvrtfinále si zahraje s Arynou Sabalenkovou (h2h 1-1).