Badosaová si kopla do Tsitsipase: Toxický vztah! Všechno jen ztěžuje, kritiku si zaslouží

DNES, 09:00
Téma 8
Španělská hvězda Paula Badosaová promluvila na probíhajícím turnaji v Berlíně o milostném vztahu s úspěšným řeckým tenistou Stefanosem Tsitsipasem. A svého bývalého partnera rozhodně nechválila. Naopak ho označila za toxického a nešetřila kritikou.
Profily hráčů
Badosa Paula
Tsitsipas Stefanos
Paula Badosaová a Stefanos Tsitsipas ještě jako pár (© JAVIER SORIANO / AFP)

Badosaová označila chování Tsitsipase za toxické a prozradila, že těžký rozchod ji ovlivnil i na kurtu. Její výsledky ovšem v posledních letech negativně poznamenaly i neustálé zdravotní problémy.

"V životě jsem prošla mnoha rozchody, přijímám je a vím, že věci jsou prostě takové, jaké jsou. Ale když jsou kolem vás toxické věci, dělá to všechno mnohem těžší než při normálním rozchodu," uvedla na probíhajícím turnaji v Berlíně.

"S bývalým partnerem můžete mít skvělý vztah, když jsou to dva normální lidé a je to normální vztah. Ale když to tak není... Nemám zapotřebí nic dál vysvětlovat. Každý den můžete vidět, že ten druhý člověk všechno jen ztěžuje," nebrala si servítky na adresu Tsitsipase.

Badosaová se zároveň svěřila, že nedávno pomýšlela na konec kariéry. A to kvůli zranění, které si přivodila na domácím dubnovém turnaji v Madridu.

"Po Madridu jsem musela zastavit, psychicky toho na mě bylo moc. Nedokázala jsem najít způsob, jak spatřit světlo na konci tunelu, ale dělala jsem vše, co bylo v mých silách. Před rokem jsem byla v TOP 10 a vidět, kde jsem teď, není snadné. To je ta profesní stránka."

"Pokud jde o tu osobní, ten proces také nebyl jednoduchý, snažila jsem se ze svého života vymazat spoustu věcí," uvedla. "Konečně už jsem pár měsíců v dobrém prostředí, ovšem dostat se přes ty toxické věci kolem mě nebylo snadné. Ale je to něco, čím si jako žena musíte projít, a už se zase cítím silná," dodala a znovu tím narážela na svůj rozchod s Tsitsipasem.

Po senzačním skalpu Coco Gauffové byla ve velmi dobré náladě. "Teď chci vidět zítřejší titulky: 'Paula útočí na Tsitsipase'," řekla s úsměvem, když se s novináři loučila a odcházela z tiskového sálu. "No, zaslouží si to!" uzavřela. Její cesta v Berlíně skončila ve čtvrtfinále po zápase s Lindou Noskovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

8
Přidat komentář
hanz
20.06.2026 13:22
Badozka už hrou neohromí, tak alespoň si přihřeje polífčičku...
Reagovat
LiJ
20.06.2026 11:31
Toxiny už srší na fotce, kdy mají být ještě zamilovaní.
Reagovat
Kapitan_Teplak
20.06.2026 10:55
Toxický + toxická nemůže jít dohromady, to máte jak s magnety.
Reagovat
Pe3k_
20.06.2026 10:17
To je jedno z těch moderních slov toxický, co by bez něj dělali? Raději bych si přečetl něco konkrétního, ale že je kks to tak nějak všichni věděli. Tak alespoň na te horní fotce vypadá Badosa dobře, ale sama tvrdí, že si prošla mnoha rozchody, takže ona sama asi taky nebude nic moc. Z tenisportálu se stává drbportál čím dál tím víc.
Reagovat
Georgino
20.06.2026 10:40
Během čtení mě napadlo ale úplně to samé. Slovo toxický prostě jede.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.06.2026 12:22
že jí smrdí mohla poznat rychleji
Reagovat
PTP
20.06.2026 10:11
Jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
Reagovat
pantera1
20.06.2026 10:06
https://youtu.be/Tf14RPv33Q0?is=h4wV-fN0l_tKv5VQ

K tomu není co dodat, můžete si hodit takový duetek, až to mezi váma nebude tak na nože .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist