Badosaová si kopla do Tsitsipase: Toxický vztah! Všechno jen ztěžuje, kritiku si zaslouží
Badosaová označila chování Tsitsipase za toxické a prozradila, že těžký rozchod ji ovlivnil i na kurtu. Její výsledky ovšem v posledních letech negativně poznamenaly i neustálé zdravotní problémy.
"V životě jsem prošla mnoha rozchody, přijímám je a vím, že věci jsou prostě takové, jaké jsou. Ale když jsou kolem vás toxické věci, dělá to všechno mnohem těžší než při normálním rozchodu," uvedla na probíhajícím turnaji v Berlíně.
"S bývalým partnerem můžete mít skvělý vztah, když jsou to dva normální lidé a je to normální vztah. Ale když to tak není... Nemám zapotřebí nic dál vysvětlovat. Každý den můžete vidět, že ten druhý člověk všechno jen ztěžuje," nebrala si servítky na adresu Tsitsipase.
Badosaová se zároveň svěřila, že nedávno pomýšlela na konec kariéry. A to kvůli zranění, které si přivodila na domácím dubnovém turnaji v Madridu.
"Po Madridu jsem musela zastavit, psychicky toho na mě bylo moc. Nedokázala jsem najít způsob, jak spatřit světlo na konci tunelu, ale dělala jsem vše, co bylo v mých silách. Před rokem jsem byla v TOP 10 a vidět, kde jsem teď, není snadné. To je ta profesní stránka."
"Pokud jde o tu osobní, ten proces také nebyl jednoduchý, snažila jsem se ze svého života vymazat spoustu věcí," uvedla. "Konečně už jsem pár měsíců v dobrém prostředí, ovšem dostat se přes ty toxické věci kolem mě nebylo snadné. Ale je to něco, čím si jako žena musíte projít, a už se zase cítím silná," dodala a znovu tím narážela na svůj rozchod s Tsitsipasem.
Po senzačním skalpu Coco Gauffové byla ve velmi dobré náladě. "Teď chci vidět zítřejší titulky: 'Paula útočí na Tsitsipase'," řekla s úsměvem, když se s novináři loučila a odcházela z tiskového sálu. "No, zaslouží si to!" uzavřela. Její cesta v Berlíně skončila ve čtvrtfinále po zápase s Lindou Noskovou.
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K tomu není co dodat, můžete si hodit takový duetek, až to mezi váma nebude tak na nože .