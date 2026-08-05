Masters v Kanadě: Těžká výzva pro Čechy! Lehečka čelí objevu sezony, Bartůňková je poslední naděje
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 6. 8.
Češi v akci
Bartůňková (ČR) – Anisimovová (8-USA) | Grandstand (23:00 SELČ)
Lehečka (8-ČR) – Blockx (27-Belg.) | Rogers Court (23:59 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Lehečka se utká s belgickým objevem
Po velmi povedeném Wimbledonu začal Jiří Lehečka přípravu na poslední grandslam sezony už před týdnem v Los Cabos, kde zahodil jedinečnou šanci na titul a prožil velmi neúspěšnou premiéru pod novým trenérem. V Mexiku coby nasazená jednička ztroskotal hned na úvod. Na Masters v Montrealu ovšem stejný scénář nepřipustil a zvládl české derby s Vítem Kopřivou. Dál tak obhajuje body za loňské osmifinále v Torontu, přičemž v Montrealu startuje poprvé v kariéře. Další soupeř už může být podstatně těžší. Alexander Blockx totiž patří mezi největší objevy letošní sezony.
Belgičan na začátku roku debutoval v TOP 100 a od úvodu antukového jara hraje v životní formě. Ta znamenala výstup až na 32. místo žebříčku. Lehečka je kurzovým favoritem, což je způsobeno i tím, že Blockx se zatím prosadil pouze na antuce. Během životního období však nedostal šanci na ostatních površích. Na trávě odehrál jen Wimbledon a v prvním kole trápil Alexandera Zvereva a na betonech ještě nehrál, protože Montreal je jeho prvním turnajem a po odstoupení Jaumeho Munara nemusel na postup do třetího kola odehrát jediný míček.
Bartůňková vyzve americkou hvězdu z TOP 10
Nejen pro českého fanouška má ženská dvouhra na letošním Masters v Kanadě hodně nečekaný vývoj. V hlavní soutěži v Torontu startovalo osm Češek včetně wimbledonské královny Lindy Noskové a do třetího kola dokázala projít pouze Nikola Bartůňková, která měla těžký los. Pražská rodačka, jež prožívá průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry, porazila ve dvou setech domácí hvězdu a grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou i nasazený dánský talent Claru Tausonovou. Při svém debutu na kanadské tisícovce si tak skvěle kompenzuje nepříjemný nezdar v Praze.
Její cesta by se nemusela zastavit ani ve třetím kole, přestože je kurzově přesně v opačné roli než její krajan Lehečka. O postup do osmifinále se porve s finalistkou dvou loňských grandslamů a světovou desítkou Amandou Anisimovovou. Američanka se na French Open vrátila po dvouměsíční zdravotní pauze a po fantastické loňské sezoně nehraje v nejlepší formě. Bartůňková by tak mohla mít své šance a není tajemstvím, že právě proti nejlepším tenistkám je schopná produkovat svůj top tenis.
Čtvrteční program v Torontu
CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Golubicová (Švýc.) – Šwiateková (7-Pol.)
2. Pegulaová (3-USA) – Rachimovová (Uzb.)
3. Sabalenková (1-) – Shuai Zhang (Čína) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
4. Katóová/Samsonovová (Jap./-) – Ealaová/V. Williamsová (Fil./USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Gibsonová (Austr.) – Alexandrovová (16-)
2. Kalinská (17-) – Šnajderová (15-)
3. Kosťuková (10-Ukr.) – Keysová (19-USA)
4. Bartůňková (ČR) – Anisimovová (8-USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Svitolinová (9-Ukr.) – Potapovová (24-Rak.)
COURT 1 (od 18:30 SELČ)
1. Perezová/Schuursová (7-Austr./Niz.) – L. Kičenoková/Lumsdenová (Ukr./Brit.)
2. Alexandrovová/Dabrowská (-/Kan.) – Gauffová/McNallyová (USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ
3. B. Fernandezová/L. Fernandezová (Kan.) – Mertensová/Šnajderová (6-Belg./-)
4. Bouzková/Nosková (ČR) – X. Jiang/F. Wu (Čína/Tchaj-wan)
Kompletní program | Přehled turnaje
Čtvrteční program v Montrealu
CENTER COURT (od 18:30 SELČ)
1. Navone (Arg.) – Fils (18-Fr.)
2. Norrie (Brit.) – De Minaur (3-Austr.)
3. Jódar (20-Šp.) – Musetti (11-It.) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
4. Tiafoe (15-USA) – Rinderknech (23-Fr.)
ROGERS COURT (od 18:30 SELČ)
1. Darderi (19-It.) – Juncheng Shang (Čína)
2. Hanfmann (Něm.) – Borges (Portug.)
3. Lehečka (8-ČR) – Blockx (27-Belg.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
4. Nakashima (28-USA) – Droguet (Fr.)
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