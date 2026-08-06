Kruté prozření. Nosková v prvním duelu po Wimbledonu vyhořela
Nosková – McNallyová 6:7, 1:6
Téměř před měsícem odehrála Nosková svůj poslední zápas. V památném wimbledonském finále si poradila s krajankou Karolínou Muchovou a oslavila jednoznačně největší životní úspěch. Jak těžké návraty šampionek do akce bývají, se mladá hvězda přesvědčila ve svém úvodním duelu s McNallyovou.
Úvod zápasu přitom žádnému překvapení nenasvědčoval. Nosková vlétla do duelu ve stylu opravdové superstar. V prvních třech gamech nechala soupeřku zažít pocit z vyhrané výměny v jediném případě a než se Američanka vzpamatovala, prohrávala 0:3.
A vsetínská rodačka dominovala i nadále. Typickou agresivní hrou McNallyovou jednoznačně přehrávala, od základní čáry byla jasně lepší hráčkou, pomáhala si i tradičně výborným servisem. Když za stavu 4:1 podruhé uspěla na příjmu, bylo o osudu první sady rozhodnuto. Respektive tomu vše nasvědčovalo.
Rodačka ze Cincinnati ale nehodlala záměry wimbledonské šampionky respektovat. Nejdřív poprvé uspěla na returnu, vzápětí na svém podání odvrátila dva setboly a rázem byl stav jen 5:3 pro Češku.
Nosková evidentně znervózněla, najednou to byla její soupeřka, kdo ve výměnách získával navrch. Ta podruhé za sebou vzala soupeřce podání, brejk potvrdila čistou hrou a jednoznačný náskok světové sedmičky byl pryč. Až poté přerušila šňůru vyhraných gamů Nosková získaným gamem a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm měla v jeho koncovce jistější ruku McNallyová, získala ho 7:5 a po hodině hry šla do vedení.
První dějství se na rozpoložení obou hráček podepsalo. Děj druhého setu zásadně určily druhá a třetí hra, které šly po vyrovnaném průběhu vždy na stranu Američanky. Ta se tak dostala hned v úvodu do vedení 3:0. Nosková sice poté reagovala prvním získaným gamem, na kurtu ale jednoznačně dominovala její rivalka. Následující dvě hry získala čistou hrou, celý zápas poté i dopodávala a po hodině a 40 minutách mohla slavit překvapivý triumf.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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No, různé netenisové akce po vítězství ve Wimblu se na ni určitě podepsaly. Je tu i mnohem větší tlak na psychiku, Linda se stala zkrátka lovnou zvěří (což je normální) a musí se s tímto stavem vypořádat. Věřím, že to bude co nejdříve. Lindo držím palce.