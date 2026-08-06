Kruté prozření. Nosková v prvním duelu po Wimbledonu vyhořela

DNES, 06:00
Aktuality 1
WTA TORONTO - Lindě Noskové návrat na kurty po wimbledonském vítězství nevyšel. Ve svém úvodním vystoupení na Masters v Torontu nestačila na Američanku Caty McNallyovou a podlehla ve dvou setech 6:7, 1:6. České tenistce v prvním setu nestačilo ani vedení 5:1. Na vítězku čeká ve třetím kole Filipínka Alexandra Ealaová.
Profily hráčů
Nosková Linda
McNally Caty
Linda Nosková dohrála na Masters v Torontu ve druhém kole (@Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia)

Nosková – McNallyová 6:7, 1:6

Téměř před měsícem odehrála Nosková svůj poslední zápas. V památném wimbledonském finále si poradila s krajankou Karolínou Muchovou a oslavila jednoznačně největší životní úspěch. Jak těžké návraty šampionek do akce bývají, se mladá hvězda přesvědčila ve svém úvodním duelu s McNallyovou.

Úvod zápasu přitom žádnému překvapení nenasvědčoval. Nosková vlétla do duelu ve stylu opravdové superstar. V prvních třech gamech nechala soupeřku zažít pocit z vyhrané výměny v jediném případě a než se Američanka vzpamatovala, prohrávala 0:3.

A vsetínská rodačka dominovala i nadále. Typickou agresivní hrou McNallyovou jednoznačně přehrávala, od základní čáry byla jasně lepší hráčkou, pomáhala si i tradičně výborným servisem. Když za stavu 4:1 podruhé uspěla na příjmu, bylo o osudu první sady rozhodnuto. Respektive tomu vše nasvědčovalo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Rodačka ze Cincinnati ale nehodlala záměry wimbledonské šampionky respektovat. Nejdřív poprvé uspěla na returnu, vzápětí na svém podání odvrátila dva setboly a rázem byl stav jen 5:3 pro Češku.

Nosková evidentně znervózněla, najednou to byla její soupeřka, kdo ve výměnách získával navrch. Ta podruhé za sebou vzala soupeřce podání, brejk potvrdila čistou hrou a jednoznačný náskok světové sedmičky byl pryč. Až poté přerušila šňůru vyhraných gamů Nosková získaným gamem a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm měla v jeho koncovce jistější ruku McNallyová, získala ho 7:5 a po hodině hry šla do vedení.

První dějství se na rozpoložení obou hráček podepsalo. Děj druhého setu zásadně určily druhá a třetí hra, které šly po vyrovnaném průběhu vždy na stranu Američanky. Ta se tak dostala hned v úvodu do vedení 3:0. Nosková sice poté reagovala prvním získaným gamem, na kurtu ale jednoznačně dominovala její rivalka. Následující dvě hry získala čistou hrou, celý zápas poté i dopodávala a po hodině a 40 minutách mohla slavit překvapivý triumf.

Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Bez zisku setu. Krejčíková na Rusku znovu nestačila, v Torontu dohrála

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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HAJ
06.08.2026 06:16
Zápas jsem neviděl.
No, různé netenisové akce po vítězství ve Wimblu se na ni určitě podepsaly. Je tu i mnohem větší tlak na psychiku, Linda se stala zkrátka lovnou zvěří (což je normální) a musí se s tímto stavem vypořádat. Věřím, že to bude co nejdříve. Lindo držím palce.
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