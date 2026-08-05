Townsendová vyprovodila i další Češku. Na rozjetou Američanku nestačila ani Bouzková
Bouzková – Townsendová 6:7, 5:7
Townsendová vstoupila do pátého vzájemného zápasu velmi agresivně a své úvodní podání získala čistou hrou. Bouzková, která oba letošní zápasy s Američankou ztratila, se snažila odpovědět v podobném duchu. Vítězné míče však střídala s nevynucenými chybami, přesto nakonec svůj servis přes shodu získala a srovnala.
Trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře si i nadále pomáhala výborným podáním a velmi hladce získala i svůj druhý game na servisu. Bouzková měla přeci jen více starostí, ani ona ale soupeřku k brejkbolové možnosti nepustila a bylo vyrovnáno – 2:2.
Česká tenistka neměla problém v delších výměnách držet se soupeřkou krok. Townsendové útočila především do bekhendu a tato taktika se vyplácela. Na svém podání sice měla Češka více starostí než její vyzyvatelka, přesto si i ona držela servis a po šesti hrách byl stav vyrovnaný.
Za stavu 4:3 pro světovou deblovou dvojku předvedla Townsendová svůj jasně nejlepší hru utkání. Parádním lobem i povedeným obhozem si vypracovala dva brejkboly, ten druhý proměnila a za stavu 5:3 měla možnost úvodní sadu dopodávat. To se jí však nepovedlo. Američanka nevyužila tři setboly, Češce pomohla i dvojchybou a bylo sníženo. Bouzková si čím dál tím častěji pomáhala výborným bekhendem po čáře, dobře rozehrané výměny zakončovala přesnými voleji a srovnala na 5:5.
V této fázi utkání hrála 25. hráčka světa vynikající tenis, Townsendovou dokázala dostat pod tlak. Ta si přesto udržela podání a zajistila si minimálně tie-break. Další infarktový game přinesla hned následující hra. Bouzková při něm odvrátila další tři setboly a vydřela zkrácenou hru. V ní však měla navíc Američanka. Ujala se vedení 6:2, Češka stihla odvrátit ještě další dva setboly, devátý ale už ne a první set tak ztratila za hodinu a 13 minut 7:6.
Koncovka úvodního dějství se na rozpoložení obou hráček podepsala hned v úvodních výměnách druhého setu. Sebevědomá rodačka z Chicaga okamžitě sebrala Bouzkové hned její úvodní podání, brejk naprosto hladce potvrdila a ujala se vedení 2:0.
Vítězka dvou letošních turnajů na okruhu WTA se dostala do kritické situace i ve třetí hře, kdy na podání prohrávala už 0:40. Z nepříjemné situace se ale sázkou na velké riziko dostala a udržela naději na obrat. Townsendová se ale nadále mohla opřít o vynikající servis, svou soupeřku k žádné šanci na brejk nepouštěla a držela vedení 4:2.
Za stavu 3:4 se Bouzková dostala na příjmu do vedení 40:15, Američanka si ale v kritické chvíli opět pomohla kvalitním podáním a srovnání nedovolila. Townsendová však podobně jako v prvním setu nedokázala druhé dějství dopodávat. Za stavu 5:4 o servis přišla a bylo vyrovnáno. Závěr sady ale přesto patřil starší z obou tenistek. Townsendová získala následující dvě hry a po dvou hodinách a 11 minutách mohla slavit postup.
Townsendová se po turnaji v Torontu vrátí do elitní stovky žebříčku. V letošní sezoně navíc upravila skóre proti českým hráčkám už na 6:0, třikrát z toho porazila právě Bouzkovou. Další výhry zaznamenala proti zmiňované Valentové, v Austinu pak porazila Lindu Fruhvirtovou a Nikolu Bartůňkovou.
Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu
Komentáře
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Rybka je podávať na víťazstvo
To len trochu na premostenie po smutnej prehre
Bohužel pro Marii většina z nich se povinně započítává do žebříčku, takže šance na top 20 je definitivně v háji.
Myslím,že TT je hráčkou na hraně Top 50,takže zas taková ostuda to není.
Ale ten break jsem vsadil
Teď jsem zapla Artika se Švandou a asi to žádná švanda nebude.