Townsendová vyprovodila i další Češku. Na rozjetou Američanku nestačila ani Bouzková

DNES, 18:00
Aktuality 57
WTA TORONTO - Ani další česká tenistka na Masters v Torontu na Taylor Townsendovou nestačila. Po Tereze Valentové prohrála ve druhém kole i Marie Bouzková, která podlehla americké tenistce po boji 6:7, 5:7. Deblová parťačka Kateřiny Siniakové porazila Bouzkovou i ve třetím vzájemném zápase v letošní sezoně a upravila vzájemnou bilanci na 3:2.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Bouzková Marie
Marie Bouzková vstupuje do turnaje v Torontu (© ČTK / Vondrouš Roman)

Bouzková – Townsendová 6:7, 5:7

Townsendová vstoupila do pátého vzájemného zápasu velmi agresivně a své úvodní podání získala čistou hrou. Bouzková, která oba letošní zápasy s Američankou ztratila, se snažila odpovědět v podobném duchu. Vítězné míče však střídala s nevynucenými chybami, přesto nakonec svůj servis přes shodu získala a srovnala.

Trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře si i nadále pomáhala výborným podáním a velmi hladce získala i svůj druhý game na servisu. Bouzková měla přeci jen více starostí, ani ona ale soupeřku k brejkbolové možnosti nepustila a bylo vyrovnáno – 2:2.

Česká tenistka neměla problém v delších výměnách držet se soupeřkou krok. Townsendové útočila především do bekhendu a tato taktika se vyplácela. Na svém podání sice měla Češka více starostí než její vyzyvatelka, přesto si i ona držela servis a po šesti hrách byl stav vyrovnaný.

Za stavu 4:3 pro světovou deblovou dvojku předvedla Townsendová svůj jasně nejlepší hru utkání. Parádním lobem i povedeným obhozem si vypracovala dva brejkboly, ten druhý proměnila a za stavu 5:3 měla možnost úvodní sadu dopodávat.  To se jí však nepovedlo. Američanka nevyužila tři setboly, Češce pomohla i dvojchybou a bylo sníženo. Bouzková si čím dál tím častěji pomáhala výborným bekhendem po čáře, dobře rozehrané výměny zakončovala přesnými voleji a srovnala na 5:5.

V této fázi utkání hrála 25. hráčka světa vynikající tenis, Townsendovou dokázala dostat pod tlak. Ta si přesto udržela podání a zajistila si minimálně tie-break. Další infarktový game přinesla hned následující hra. Bouzková při něm odvrátila další tři setboly a vydřela zkrácenou hru. V ní však měla navíc Američanka. Ujala se vedení 6:2, Češka stihla odvrátit ještě další dva setboly, devátý ale už ne a první set tak ztratila za hodinu a 13 minut 7:6.

Koncovka úvodního dějství se na rozpoložení obou hráček podepsala hned v úvodních výměnách druhého setu. Sebevědomá rodačka z Chicaga okamžitě sebrala Bouzkové hned její úvodní podání, brejk naprosto hladce potvrdila a ujala se vedení 2:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Vítězka dvou letošních turnajů na okruhu WTA se dostala do kritické situace i ve třetí hře, kdy na podání prohrávala už 0:40. Z nepříjemné situace se ale sázkou na velké riziko dostala a udržela naději na obrat. Townsendová se ale nadále mohla opřít o vynikající servis, svou soupeřku k žádné šanci na brejk nepouštěla a držela vedení 4:2.

Za stavu 3:4 se Bouzková dostala na příjmu do vedení 40:15, Američanka si ale v kritické chvíli opět pomohla kvalitním podáním a srovnání nedovolila. Townsendová však podobně jako v prvním setu nedokázala druhé dějství dopodávat. Za stavu 5:4 o servis přišla a bylo vyrovnáno. Závěr sady ale přesto patřil starší z obou tenistek. Townsendová získala následující dvě hry a po dvou hodinách a 11 minutách mohla slavit postup.

Townsendová se po turnaji v Torontu vrátí do elitní stovky žebříčku. V letošní sezoně navíc upravila skóre proti českým hráčkám už na 6:0, třikrát z toho porazila právě Bouzkovou. Další výhry zaznamenala proti zmiňované Valentové, v Austinu pak porazila Lindu Fruhvirtovou a Nikolu Bartůňkovou.

Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

57
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chlebavevaju
05.08.2026 21:05
I tak velký úspěch finského tenisu.
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Saulnier
05.08.2026 21:05
Medzitým vrcholí duel Rybakina - Kasatkina
Rybka je podávať na víťazstvo
To len trochu na premostenie po smutnej prehre
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Dobry-den
05.08.2026 21:03
Proč Marie letos ty tisícovky bojkotuje? Má na nich úchvatnou bilanci 1:7. To je fakt šílený.
Bohužel pro Marii většina z nich se povinně započítává do žebříčku, takže šance na top 20 je definitivně v háji. smile
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P.T.P.
05.08.2026 21:07
Inspektorská zahrádka je v prdeli.
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P.T.P.
05.08.2026 21:01
Míšo, buď na Marušku hodný, nebuzeruj tolik, pak to takhle dopadne.
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tommr
05.08.2026 20:59
Marii se po úspěšné travnaté sezoně úplně přestalo dařit. Selhala už jako turnajová jednička v Praze a dneska propadla na celý čáře v zápase s hráčkou druhé stovky které stačil průměrný výkon k jasnému vítězství ...
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Georgino
05.08.2026 20:54
Šmarjá, ona ty naše kosí. Kdo by to řekl, že je toho schopná, když se na ni koukne.
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aape
05.08.2026 20:58
Je to výborná deblistka, dnes ukázala dobrou hru na síti, má ránu a když narazí na soupeřku, která ji nedokáže rozběhat a ještě naseká tolik dvojchyb...
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P.T.P.
05.08.2026 20:49
Maruško, musíš to teď urvat, ve třetím už to bude v pohodě!
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P.T.P.
05.08.2026 20:50
K...., těsně vedle
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frenkie57
05.08.2026 20:51
TT 2x výborně zaservírovala a je po utkání.
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aape
05.08.2026 20:52
Dnes už to nepůjde Maruška už od Prahy není ve formě
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tommr
05.08.2026 20:45
A když se Marii přece jen podaří soupeřku brejknout tak jí brejk okamžitě vrátí čistou hrou ...
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frenkie57
05.08.2026 20:52
Tenhle gem jí prohrál celý zápas.
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tommr
05.08.2026 21:03
To nebylo jen o týhle hře. Marie prohrála zaslouženě. Soupeřka byla ve všem o něco lepší což je při pohledu na žebříček docela ostuda ...
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tenisman1233
05.08.2026 21:11
Maruška měla více es,více % po 2.podání,ale jinak jasně prohrála.
Myslím,že TT je hráčkou na hraně Top 50,takže zas taková ostuda to není.
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tommr
05.08.2026 20:37
Ani 40:0 na returnu Marii nestačí k brejku. To se pak jen těžko vyhrává ...
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tenisman1233
05.08.2026 20:43
Když jí brejkla
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tenisman1233
05.08.2026 20:44
Ale zpět ji dostala na servisu
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aape
05.08.2026 20:33
Bohužel Maruš dnes prostě mimo...
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tenisman1233
05.08.2026 20:34
Zrovna na ten BB zahrála aktivně,jen to šlo o pásku do autu.
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P.T.P.
05.08.2026 20:14
Posranej americkej beton
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Otmar
05.08.2026 20:05
V závěru setu sekat dably je fakt velká frajeřina. Akorát nevím, jestli je Marie právě na tohle dost velká frajerka!? Zatím mizérie značná, Taylor taky celkem šejdrem. Snad to Marie rozdejchá!
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Vladimir
05.08.2026 20:04
Taylor je naša.
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com
05.08.2026 20:05
A Barkov je Finů
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Stippy
05.08.2026 20:12
Taylor jede!
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tommr
05.08.2026 19:57
Zatím je to od Marie bídnej výkon a to bych napsal i kdyby ten první set nějak uhaluzila. Na kurtu není vůbec znát že Marie je nasazená jednadvacítka zatímco TT je hráčka z druhé stovky ...
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tenisman1233
05.08.2026 20:02
Na 2.stranu TT deblová 2.
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tenisman1233
05.08.2026 20:10
Teď Marie otočila z 0:40 a žije.
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Ondra979
05.08.2026 20:11
to jo, skoro neverim, ale porad ztraci brejk
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frenkie57
05.08.2026 19:54
Odevzdat set dvojchybou, to je celá Maruš. Ale osm odvrácených SB je celkem dobrá práce Marie, nebo neschopnost TT ukončit set. Vyberme si.
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Ondra979
05.08.2026 19:52
tak jsem to zapnul a zrovna to Marie zlamila..ach jo..
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P.T.P.
05.08.2026 19:51
Taylor jak tam svítí v růžových šatičkách před reklamou na Ozempic
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frenkie57
05.08.2026 19:55
Přesně to mně také napadlo. Jak příznačné!
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Ondra979
05.08.2026 19:56
jj, TT je na to uplne skvela..stejne nechapu, jaktoze ji Marus neubehala..aspon zatim
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aape
05.08.2026 19:59
Asi nějak vzala taktiku za špatný konec, a ještě navíc ty dably v nejhorší možnou chvíli
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Ondra979
05.08.2026 20:00
asi jo, ale je to fakt skoda, tohle mela asi vyhrat, ale ted uz na to uplne nevypada
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frenkie57
05.08.2026 20:00
TT ty dva sety většinou vydrží, horší to často začíná být ve třetím. Tak uvidíme, zda to tam Marie dohraje.
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aape
05.08.2026 20:03
Dnes to nevypadá na obrat u Marušky, a přitom ji to dnes tak sluší
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Stippy
05.08.2026 20:14
Maruška je jen průměr. Taylor je naše!
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Mantra
05.08.2026 19:19
O ou.
Ale ten break jsem vsadil
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Frick
05.08.2026 19:12
https://hnutinasepraha.cz/praha-5/#kandidati Jednou to posunte doprava od toho Blažka a budete asi prekvapeni koho uvidite. A s tenisem to určitě souvisí.
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jih
05.08.2026 20:13
Prý vychovává rodinu...tak to je hodně dobrá, já a všichni, co znám, vychováváme jenom děti.
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GaelM
05.08.2026 19:05
Zachytil někdo info, proč TT vůbec nehraje debla? Nechala ji Serena do poslední chvíle čekat a pak to odřekla?
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tommr
05.08.2026 18:25
Já bych to jako odvetu nebral. Chtělo by to ale aby Marie ukončila tu černou sérii proher českých hráček s Townsendovou. Letos s ní Češky prohrály všech 5 vzájemných zápasů a z toho dvakrát se o to přičinila právě Marie ...
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Blondie
05.08.2026 18:20
Prosím, máte někdo ty streamy? Nějak se mi nechytají :(
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paprikovygulas_
05.08.2026 18:33
chytaju
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frenkie57
05.08.2026 19:37
https://partner.nonamejose.sx/e5ff9508/5f866e2e/6663a1c2
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pantera1
05.08.2026 19:40
Vždycky čtu panter místo partner .
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frenkie57
05.08.2026 19:56
Ty už se také vidíš všude, viď?
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pantera1
05.08.2026 19:58
Jj, přehřátej mozek .
Teď jsem zapla Artika se Švandou a asi to žádná švanda nebude.
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pantera1
05.08.2026 20:07
Ale už se vzpamatoval a jede .
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P.T.P.
05.08.2026 21:05
Sacharín Žvejda nám Artíka důkladně proklepne.
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Blondie
05.08.2026 19:46
MOC A MOC děkuju!
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frenkie57
05.08.2026 19:56
Není zač.
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Diabolique
05.08.2026 18:05
Odveta za Valentovou? Nevyradila nahodou Valentova Bouzkovou a neprekazila ji tak prunik na rank 20?
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tommr
05.08.2026 18:21
to si ale Marie zavinila sama a nemůže to Tereze vyčítat ...
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