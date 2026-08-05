Nesmrtelná legenda. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy
Švýcarská legenda během mimořádné kariéry získala 103 titulů na okruhu ATP a celkem 310 týdnů figurovala na pozici světové jedničky. Z toho neuvěřitelných 237 týdnů kralovala žebříčku nepřetržitě, což patří k nejvýraznějším rekordům v historii mužského tenisu.
Federer se nesmazatelně zapsal také na US Open, kde v letech 2004 až 2008 ovládl pět ročníků za sebou. Od té doby se žádnému tenistovi nepodařilo titul v New Yorku obhájit.
Velkých úspěchů dosáhl i při reprezentaci Švýcarska. Společně se Stanem Wawrinkou vybojoval v roce 2008 olympijské zlato ve čtyřhře na hrách v Pekingu a o šest let později pomohl své zemi k historicky prvnímu triumfu v Davisově poháru po finálovém vítězství nad Francií.
Federerův odkaz však dávno přesahuje pouhé statistiky a rekordy. Svým elegantním stylem hry, proslulým jednoručným bekhendem i mimořádným vztahem k fanouškům se zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti tenisové historie.
Švýcar má na svém kontě dvacet grandslamových titulů, rekordmanem jen Novak Djokovič, který zatím získal o čtyři více. Dne 29. srpna bude Federerova výjimečná kariéra symbolicky završena uvedením do Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu.
Proč Sinner i Djokovič vynechali Kanadu? Federer s Nadalem ukázali cestu už před lety
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře