Nesmrtelná legenda. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy

DNES, 15:00
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Roger Federer se již brzy dočká další významné pocty. Jeden z nejlepších tenistů historie bude 29. srpna slavnostně uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy v americkém Newportu.
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Federer Roger
Roger Federer bude uveden do Síně slávy (@ BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia)

Švýcarská legenda během mimořádné kariéry získala 103 titulů na okruhu ATP a celkem 310 týdnů figurovala na pozici světové jedničky. Z toho neuvěřitelných 237 týdnů kralovala žebříčku nepřetržitě, což patří k nejvýraznějším rekordům v historii mužského tenisu.

Federer se nesmazatelně zapsal také na US Open, kde v letech 2004 až 2008 ovládl pět ročníků za sebou. Od té doby se žádnému tenistovi nepodařilo titul v New Yorku obhájit.

Velkých úspěchů dosáhl i při reprezentaci Švýcarska. Společně se Stanem Wawrinkou vybojoval v roce 2008 olympijské zlato ve čtyřhře na hrách v Pekingu a o šest let později pomohl své zemi k historicky prvnímu triumfu v Davisově poháru po finálovém vítězství nad Francií.

Federerův odkaz však dávno přesahuje pouhé statistiky a rekordy. Svým elegantním stylem hry, proslulým jednoručným bekhendem i mimořádným vztahem k fanouškům se zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti tenisové historie.

Švýcar má na svém kontě dvacet grandslamových titulů, rekordmanem jen Novak Djokovič, který zatím získal o čtyři více. Dne 29. srpna bude Federerova výjimečná kariéra symbolicky završena uvedením do Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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P.T.P.
05.08.2026 16:07
Hlavně ať si do Newportu nebere to hnědý sako jako ze sjezdu NSDAP.
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