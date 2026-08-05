Skvěle! Bartůňková v Torontu září, s přehledem vyřídila i dánskou hvězdu
Tausonová – Bartůňková 3:6, 4:6
Výborně si zatím v Torontu počíná Bartůňková. V prvním kole si poradila s grandslamovou šampionkou domácí Biancou Andreescuovou bez ztráty setu ve druhém si v podobném duchu vypořádala s Tausonovou.
Bartůňková přitom do zápasu s Dánkou nevstoupila vůbec dobře. V úvodních gamech získala pouhé body a velmi rychle nabrala manko 0:2. Postupem času se ale česká tenistka dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila hru, agresivními údery i tradičně pestrou hrou získala tři gamy v řadě a vrátila se do zápasu.
Dánka stihla ještě reagovat, šňůru tří vítězných her soupeřky dokázala přerušit, platné jí to ale nebylo. Přesně hrající Češka nadále diktovala tempo hry, za stavu 4:3 znovu uspěla na příjmu a první set si už utéct nenechala. Proměnila druhý setbol a za 39 minut získala úvodní dějství 6:3.
A rozjetá Bartůňková využívala psychické výhody i nadále. Nervózně působící Tausonová ztratila i tři úvodní gamy druhé sady a od počátku nabrala velkou ztrátu. Přesto dokázala reagovat. Využila několika lehčích chyb Češky, dvakrát za sebou ji připravila o podání a srovnala na 3:3.
Divoká sada ale pokračovala v režii Češky. Bartůňková v sedmé hře znovu vzala rodačce z Kodaně servis a tentokrát už rivalku zpět do utkání nepustila. Sadu získala 6:4 a po hodině a 38 minutách mohla slavit výhru 6:3, 6:4. Ve třetím kole na Bartůňkovou čeká americká hvězda Amanda Anisimovová.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře