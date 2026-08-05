Skvěle! Bartůňková v Torontu září, s přehledem vyřídila i dánskou hvězdu

DNES, 07:35
Aktuality 5
WTA TORONTO - Velmi cennou výhru si ve druhém kole prestižního podniku v Torontu připsala Nikola Bartůňková. Dánskou soupeřku Claru Tausonovou porazila s přehledem ve dvou setech 6:3, 6:4. Další vyzyvatelkou mladé Češky bude americká hvězda Amanda Anisimovová.
Profily hráčů
Tauson Clara
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková během turnaje v Torontu (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tausonová – Bartůňková 3:6, 4:6

Výborně si zatím v Torontu počíná Bartůňková. V prvním kole si poradila s grandslamovou šampionkou domácí Biancou Andreescuovou bez ztráty setu ve druhém si v podobném duchu vypořádala s Tausonovou.

Bartůňková přitom do zápasu s Dánkou nevstoupila vůbec dobře. V úvodních gamech získala pouhé body a velmi rychle nabrala manko 0:2. Postupem času se ale česká tenistka dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila hru, agresivními údery i tradičně pestrou hrou získala tři gamy v řadě a vrátila se do zápasu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Dánka stihla ještě reagovat, šňůru tří vítězných her soupeřky dokázala přerušit, platné jí to ale nebylo. Přesně hrající Češka nadále diktovala tempo hry, za stavu 4:3 znovu uspěla na příjmu a první set si už utéct nenechala.  Proměnila druhý setbol a za 39 minut získala úvodní dějství 6:3.

A rozjetá Bartůňková využívala psychické výhody i nadále. Nervózně působící Tausonová ztratila i tři úvodní gamy druhé sady a od počátku nabrala velkou ztrátu. Přesto dokázala reagovat. Využila několika lehčích chyb Češky, dvakrát za sebou ji  připravila o podání a srovnala na 3:3.

Divoká sada ale pokračovala v režii Češky. Bartůňková v sedmé hře znovu vzala rodačce z Kodaně servis a tentokrát už rivalku zpět do utkání nepustila. Sadu získala 6:4 a po hodině a 38 minutách mohla slavit výhru 6:3, 6:4. Ve třetím kole na Bartůňkovou čeká americká hvězda Amanda Anisimovová.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 1000 v Torontu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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EdinaElwes
05.08.2026 08:34
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gocii
05.08.2026 08:10
Tauson tezka krize. Ta poleti dolu. Jinak livesport tolik zajimavych statistik co muze vybrat a bum vyhrane gamy celkem
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Diabolique
05.08.2026 07:50
Z Clary se stava takova oblibena souperka ceskych tenistek. Sare "pomohla" v Dauha, Musce v Bad Homburgu, Bare v Atenach, ted Nikole ...
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lvicek
05.08.2026 08:32
Z toho plyne velmi zajimavy trend! Tak snad to Nikole vyjde stejne jako holkam .
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Diabolique
05.08.2026 08:36
jj, doufam v to!
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