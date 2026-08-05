Nešťastný večer pro českou hvězdu. Kanár, zranění, skreč a konec Siniakové
Rachimovová – Siniaková 6:7, 6:0, 5:2, skreč.
Už třikrát se na okruhu potkaly Siniaková s Rachimovovou. Dvakrát se z vítězství radovala česká tenistka a výborně vstoupila i do čtvrtého vzájemného duelu. Hned při úvodním podání se uzbecká tenistka dostala do problémů, když musela odvracet brejkbol. Ten sice ještě odvrátila, ráz utkání ale jasně udávala česká tenistka.
Chybující soupeřku dostávala pod tlak, dvakrát v řadě jí vzala podání a vedla rychle 4:1. Siniaková ale nasazené tempo vydržet nedokázala. I ona dvakrát za sebou o servis přišla a těžce vybudované vedení bylo pryč.
Rodačka z Hradce Králové měla další velkou možnost získat úvodní sadu, když za stavu 5:5 byla úspěšná na returnu. Sadu ale dopodávat nedokázala a o osudu úvodního dějství musel rozhodnout tie-break. V něm jasně dominovala Siniaková. Rodačka z Jekatěrinburgu kupila řadu chyb, uhrála jediný fiftýn a Češka tak šla po hodině a dvanácti minutách do vedení 1:0 na sety.
Druhá sada však měla naprosto jednoznačný průběh. Úřadující světová deblová jednička začala mít problémy s pravým ramenem, navíc se podstatně zvýšilo procento jejích nevynucených chyb. I když jednotlivé gamy byly vyrovnané, jejich koncovku vždy zvládla Rachimovová. Poslední dvě hry získala čistou hrou a druhou sadu ovládla za 34 minut hry jednoznačně 6:0.
Siniaková si v závěrečném setu nechala ošetřovat problematické rameno, na průběhu zápasu se ale nic výrazného nezměnilo. Siniaková ztratila i páté a šesté podání v řadě a prohrávala 1:3. Když za stavu 2:4 znovu přišla o servis, utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala.
Siniaková měla na turnaji nastoupit i ve čtyřhře po boku Číňanky Shuai Zhang, když je v prvním kole čeká rusko-rumunská dvojice Mirra Andrejevová, Sorana Cirsteaová. Nad osudem utkání však visí otazník.
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