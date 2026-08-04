Britská naděje pokračuje v trápení. Sérii zranění vystřídal nepovedený návrat na kurty
Draper – Atmane 3:6, 6:2, 2:6
Draper odehrál na tisícovce v Montrealu první zápas od červnového představení na trávě v Eastbourne, kde skončil v semifinále. Následně však musel vynechat domácí Wimbledon. Ještě před částí sezony na zeleném pažitu nehrál téměř dva a půl měsíce, přišel o všechny velké antukové podniky a klesl až na 143. místo žebříčku.
Na kanadském Masters, kde si před čtyřmi lety zahrál čtvrtfinále, začal proti dalšímu levákovi Atmanemu. Brit v úvodním setu dokázal držet krok jen v první polovině. V osmé hře ztratil servis a na returnu ani jednou neuspěl.
Ve druhé sadě už působil daleko rozehraněji. Hned v druhém gamu se poprvé prosadil na příjmu a převzal otěže zápasu. Snadno získával hry po svém podání a náskok si udržel až do konce dějství.
Draper se k setbolům dostal už na příjmu. Francouz mu je věnoval zkaženou smečí a Brit měl tři šance v řadě. Tu první ještě Atmane odvrátil vítězným volejem. Následně ale udělal další nevynucenou chybu a bývalý čtvrtý hráč srovnal na 1:1 na sety.
Začátek rozhodujícího setu však vyšel lépe Francouzovi, kterého ztráta předchozího dějství nerozhodila. Atmane slavil brejk hned v úvodním gamu. Brit byl v dalším pokračování absolutně bez šance, ztratil další servis a při výměně stran za stavu 1:4 neudržel slzy.
V šestém gamu Draper nevyužil dva brejkboly v řadě, prohrál čtyři body po sobě a ocitl se velmi blízko porážky. Následně se mu povedlo alespoň snížit. Na podání Francouze ale nenašel odpověď a po hodině a 51 minutách pro něj turnaj skončil.
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