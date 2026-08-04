Britská naděje pokračuje v trápení. Sérii zranění vystřídal nepovedený návrat na kurty

DNES, 23:10
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ATP MONTREAL - Jack Draper na turnaji Masters v Montrealu dohrál hned v prvním kole na Terenci Atmanovi. Bývalý čtvrtý hráč světa, kterého v posledních měsících trápí zdravotní potíže, po ztrátě úvodní sady sahal po obratu. V rozhodujícím dějství však na Francouze absolutně nestačil, prohrál 3:6, 6:2, 2:6 a navíc se v závěru neubránil slzám.
Profily hráčů
Atmane Terence
Draper Jack
Jack Draper v Montrealu skončil hned v prvním kole (@ Reuters)

Draper – Atmane 3:6, 6:2, 2:6

Draper odehrál na tisícovce v Montrealu první zápas od červnového představení na trávě v Eastbourne, kde skončil v semifinále. Následně však musel vynechat domácí Wimbledon. Ještě před částí sezony na zeleném pažitu nehrál téměř dva a půl měsíce, přišel o všechny velké antukové podniky a klesl až na 143. místo žebříčku.

Na kanadském Masters, kde si před čtyřmi lety zahrál čtvrtfinále, začal proti dalšímu levákovi Atmanemu. Brit v úvodním setu dokázal držet krok jen v první polovině. V osmé hře ztratil servis a na returnu ani jednou neuspěl.

Ve druhé sadě už působil daleko rozehraněji. Hned v druhém gamu se poprvé prosadil na příjmu a převzal otěže zápasu. Snadno získával hry po svém podání a náskok si udržel až do konce dějství.

Draper se k setbolům dostal už na příjmu. Francouz mu je věnoval zkaženou smečí a Brit měl tři šance v řadě. Tu první ještě Atmane odvrátil vítězným volejem. Následně ale udělal další nevynucenou chybu a bývalý čtvrtý hráč srovnal na 1:1 na sety.

Začátek rozhodujícího setu však vyšel lépe Francouzovi, kterého ztráta předchozího dějství nerozhodila. Atmane slavil brejk hned v úvodním gamu. Brit byl v dalším pokračování absolutně bez šance, ztratil další servis a při výměně stran za stavu 1:4 neudržel slzy.

V šestém gamu Draper nevyužil dva brejkboly v řadě, prohrál čtyři body po sobě a ocitl se velmi blízko porážky. Následně se mu povedlo alespoň snížit. Na podání Francouze ale nenašel odpověď a po hodině a 51 minutách pro něj turnaj skončil.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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P.T.P.
04.08.2026 23:15
Je to citlivý hoch.
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