Menšíkův první mix kariéry bude s krajankou! US Open uvidí unikátní české spojení
Turnaj smíšených dvojic na newyorském grandslamu se hrál loni poprvé v novém formátu a i tentokrát proběhne před startem samotného klání – 25. a 26. srpna – v průběhu týdne určeného fanouškům. Už před rokem se organizátoři snažili sestavit páry z výrazných postav singlových soutěží a právě Karolína Muchová byla jednou z vyvolených.
V roce 2025 byl deblovým partnerem rodačky z Olomouce Rus Andrej Rubljov, cesta páru skončila ve druhém kole na budoucích vítězích – italské dvojici Sara Erraniová a Andrea Vavassori. Ti získali prémii ve výši jednoho milionu dolarů.
Letos by se Muchová měla představit v čistě české dvojici s Jakubem Menšíkem. Zatímco nedávná finalistka Wimbledonu si mix dříve zahrála s krajanem Tomášem Macháčem na předsezonním United Cupu a v roce 2020 absolvovala i jednu exhibici po boku svého současného trenéra Václava Šafránka, pro Menšíka bude vystoupení ve smíšené čtyřhře úplnou premiérou.
Už dříve potvrdila účast v turnaji mixu i Kateřina Siniaková, ta vytvoří s Britem Henrym Pattenem unikátní dvojici – oba jsou v současnosti světovými deblovými jedničkami. Loni měla Siniaková vytvořit dvojici s Jannikem Sinnerem, nakonec k tomu však kvůli odhlášení italského tenisty nedošlo.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Nicméně a to pozor, kalendář je náročný!!!