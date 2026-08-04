Menšíkův první mix kariéry bude s krajankou! US Open uvidí unikátní české spojení

DNES, 14:22
Aktuality 4
Na grandslamovém US Open dojde k unikátnímu spojení dvou výrazných českých tenisových tváří. Organizátoři posledního grandslamu sezony oznámili, že turnaj smíšených dvojic spolu bok po boku odehrají Karolína Muchová a Jakub Menšík.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Menšík Jakub
Jakub Menšík (@ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Turnaj smíšených dvojic na newyorském grandslamu se hrál loni poprvé v novém formátu a i tentokrát proběhne před startem samotného klání – 25. a 26. srpna – v průběhu týdne určeného fanouškům. Už před rokem se organizátoři snažili sestavit páry z výrazných postav singlových soutěží a právě Karolína Muchová byla jednou z vyvolených.

V roce 2025 byl deblovým partnerem rodačky z Olomouce Rus Andrej Rubljov, cesta páru skončila ve druhém kole na budoucích vítězích – italské dvojici Sara Erraniová a Andrea Vavassori. Ti získali prémii ve výši jednoho milionu dolarů.

Letos by se Muchová měla představit v čistě české dvojici s Jakubem Menšíkem. Zatímco nedávná finalistka Wimbledonu si mix dříve zahrála s krajanem Tomášem Macháčem na předsezonním United Cupu a v roce 2020 absolvovala i jednu exhibici po boku svého současného trenéra Václava Šafránka, pro Menšíka bude vystoupení ve smíšené čtyřhře úplnou premiérou.

Už dříve potvrdila účast v turnaji mixu i Kateřina Siniaková, ta vytvoří s Britem Henrym Pattenem unikátní dvojici – oba jsou v současnosti světovými deblovými jedničkami. Loni měla Siniaková vytvořit dvojici s Jannikem Sinnerem, nakonec k tomu však kvůli odhlášení italského tenisty nedošlo.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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vojta912
04.08.2026 14:37
Je super že Mečidlo s prapodivnou kondicí si upustí nějaké síly ještě v této šaškárně.
Nicméně a to pozor, kalendář je náročný!!!
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tommr
04.08.2026 15:22
Karolína je zase skleněnka a vůbec bych se nedivil kdyby se v téhle šaškárně zranila ...
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P.T.P.
04.08.2026 14:30
Muška odpaní mixového panice.
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LiJ
04.08.2026 16:00
Promiskuita!
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