Precizní hra na síti a klidná výhra. Plíšková v Torontu odstavila první překážku

DNES, 17:00
Aktuality 35
WTA TORONTO - První test na Masters v Kanadě Karolína Plíšková zvládla. Na úvod si poradila s bojovnou Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou po setech 6:4, 6:4 a zajistila si postup. Ve druhém kole však na bývalou světovou jedničku čeká vítězka letošního French Open Ruska Mirra Andrejevová.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková vstupuje do Canadian Open (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Olijnykovová – Plíšková 4:6, 4:6

Plíšková vstoupila do duelu s Olijnykovovou velmi sebevědomě, několikrát si pomohla výborným servisem a úvodní game získala čistou hrou. Ukrajinka si při svém úvodním gamu na podání počínala podobně, vedla 40:0, přesto to byla nakonec ona, kdo jako první přišel o podání, a česká tenistka šla do vedení 2:0. Brejk však bývalá světová jednička potvrdit nedokázala a Olijnykovová rychle srovnala.

Úvod utkání se hrál v poměrně silném větru a Plíšková měla problémy i v páté hře, kdy odvracela další dva brejkboly soupeřky. Tentokrát si ale věděla rady, agresivní hrou obě nebezpečí odvrátila a šla do vedení 3:2. Vzápětí se do podobné situace dostala i její rivalka, i ona si však dokázala poradit. Plíšková se postupem času snažila zakončovat výměny na síti a v této činnosti byla velmi úspěšná. Daleko za základní čárou hrající Olijnykovová dokázala se slavnější soupeřkou držet krok, i ona si držela podání a bylo srovnáno na 4:4.

Jednoznačně aktivnější hráčkou ale byla v prvním setu nadále lounská rodačka. Ukrajinka se snažila útočnou hru soupeřky eliminovat vysokými přeliftovanými údery, ani tato taktika jí však nebyla nic platná. Za stavu 4:5 ze svého pohledu podruhé v setu přišla o podání a sadu tak ztratila za 41 minut 4:6.

Vstup do druhého setu ale dvojnásobné wimbledonské finalistce vůbec nevyšel. Prohrála si hned úvodní podání, Olijnykovová vše potvrdila čistou hrou a šla do vedení 2:0. Rodačka z Kyjeva se často snažila o změnu rytmu a Plíšková s tím měla v úvodu druhé sady velké problémy. I ve třetí hře musela odvracet hned tři hrozby ztráty podání, soupeřku ale do náskoku tří gamů nepustila. A vyplatilo se jí to. Vzápětí několika výbornými returny dostala Ukrajinku pod tlak, bez problémů jí prolomila podání a srovnala na 2:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Plíšková z nastoupené cesty nehodlala uhnout. Nadále rivalku zásobovala dlouhými agresivními údery k základní čáře. Ta zkusila na Češku i podání spodem, platné jí to ale nebylo a prohrála i následující dvě hry. Za stavu 4:2 vedla favoritka na svém podání 40:15, výborně rozehranou hru ale nedotáhla a dala rivalce šanci na obrat. Olijnykovová vzápětí svůj servis potvrdila a rázem bylo znovu srovnáno.

Plíšková si na svou chvíli, podobně jako v prvním setu, počkala do samotného závěru. Za stavu 5:4 ze svého pohledu využila slabšího podání soupeřky, prolomila jí podání a po hodině a 21 minutách mohla slavit postup. "Hrála jsem proti velmi kvalitní soupeřce, nebylo to nic jednoduchého a jsem moc ráda, jak jsem to zvládla. Foukal silný vítr, ale mohla jsem se spolehnout na servis,“ říkala po zápase spokojená vítězka.

Dosavadním maximem české hvězdy na Canadian Masters je finále v Montrealu z roku 2021 a semifinále z Toronta o rok později.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

35
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tenisman1233
03.08.2026 19:21
Darja Viďmanová dostala divokou kartu do Cinnicati.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 19:08
gratulka Káje!

Eala x Pegule
Ale tak, jak dneska smetla Saša Peguli, to nevím, jestli se někomu někdy vůbec povedlo!

Fantastický výkon a zasloužený první WTA nejen pro Alex, ale i pro Filipíny Navíc premiérový postup do top20!

Jen bych k tomu dodal - FruLinda by se na ten zápas měla podívat, protože přesně tenhle lauf jí chybí. Technicky podle mě nehraje o moc hůř než Alex, ale ta energie a taktika a víra soupeřku rozstřílet dělá ten velký rozdíl.
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pantera1
03.08.2026 18:53
Kájo tos mě udělala velikou radost, že přes tapetářku postupuješ smile
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P.T.P.
03.08.2026 18:56
Rovněž jsem příjemně překvapen.
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3ryba16
03.08.2026 19:11
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Mac
03.08.2026 18:52
mezitim filipinska obryne dáša dává kapky pegule...
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com
03.08.2026 19:09
kanár smilesmile

A ted Pegule nasedne do svyho tryskace smer Toronto a Ealu urcite nevezme
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Mac
03.08.2026 18:34
to byla ucinnost... minimum snahy, max zisk...
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ccarloss
03.08.2026 18:38
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tommr
03.08.2026 18:29
5:4. Chtělo by to zopakovat závěr prvního setu ...
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com
03.08.2026 18:29
a ted dorazit jako v prvnim setu
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com
03.08.2026 18:32
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tommr
03.08.2026 18:39
nechala si od nás poradit ...
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com
03.08.2026 19:09
smile Taky sem si rikal
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tommr
03.08.2026 18:23
Karolína mohla průběh druhého setu kompletně otočit ale za stavu 4:2 40:15 udělala strašnou chybu a brejk nakonec nepotvrdila ...
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tommr
03.08.2026 18:06
Na začátku druhého setu ale Karolína zachrápala a pustila soupeřku do trháku ...
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com
03.08.2026 18:09
už to napravila smile
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 18:06
Co to, že Mája od Wimbledonu nehrála? Zranění?
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tenisman1233
03.08.2026 18:09
Během Wimbledonu tam uklouzla na trávě a asi to bylo vážnější.
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tenisman1233
03.08.2026 18:25
V Torontu už trénovala se Swiatek,takže kotník asi ok.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 18:26
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misa
03.08.2026 18:20
Zraněný kotník ve Wimbledonu. Potom měla zapsané dva antukové turnaje, ale z těch se taky odhlásila. Teď má mít sérii Toronto, Cincinnati, Monterrey, US Open, Guadalajara. Takže když se zadaří, může se dostat do top 20.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 18:26
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tommr
03.08.2026 17:53
Karolína si zkušeně počkala a soupeřku brejkla v desáté hře prvního setu ...
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com
03.08.2026 17:52
eště setík a může se jít na Rusku smile
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SpacialRecognition
03.08.2026 17:53
Ano, ale s tou hrou co zatím předvádí, je od Rusky reálný velký výprask.
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tommr
03.08.2026 18:08
proti mladý Rusce je bez šance tak jako tak ...
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com
03.08.2026 18:13
kdyz Andreevu dokazala po FO sejmout i Alexandrovka, ktera letos vypadava skoro furt v prvnim kole, tak Karolina bez sance urco nebude smile
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Mac
03.08.2026 17:49
https://partner.nonamejose.sx/7ec0773e/9fa6e694/c18ad946
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 17:42
sorry, jedině až se mi sekne, jsem rád, že běží... Z hlavy bohužel nevím, který to je.
Má červenou ikonu a je pod ním stabilně 10 streamů. Po kliknutí hned běží, jen nevíš, čí zápas otvíráš
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 17:42
pod Blondie...
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com
03.08.2026 17:50
tak ja budu nad
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volejman
03.08.2026 17:26
Ve statistice má teď Ukrajinka 150% úspěšnost na podání. To měli naposledy v SSSR Stachanovci.
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ccarloss
03.08.2026 17:18
Zdravím, neměl byste někdo prosím stream na Karolínu?
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Blondie
03.08.2026 17:28
Symbolicky se přidávám s prosbou, nějak poslední dobou nefungují...
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