Precizní hra na síti a klidná výhra. Plíšková v Torontu odstavila první překážku
Olijnykovová – Plíšková 4:6, 4:6
Plíšková vstoupila do duelu s Olijnykovovou velmi sebevědomě, několikrát si pomohla výborným servisem a úvodní game získala čistou hrou. Ukrajinka si při svém úvodním gamu na podání počínala podobně, vedla 40:0, přesto to byla nakonec ona, kdo jako první přišel o podání, a česká tenistka šla do vedení 2:0. Brejk však bývalá světová jednička potvrdit nedokázala a Olijnykovová rychle srovnala.
Úvod utkání se hrál v poměrně silném větru a Plíšková měla problémy i v páté hře, kdy odvracela další dva brejkboly soupeřky. Tentokrát si ale věděla rady, agresivní hrou obě nebezpečí odvrátila a šla do vedení 3:2. Vzápětí se do podobné situace dostala i její rivalka, i ona si však dokázala poradit. Plíšková se postupem času snažila zakončovat výměny na síti a v této činnosti byla velmi úspěšná. Daleko za základní čárou hrající Olijnykovová dokázala se slavnější soupeřkou držet krok, i ona si držela podání a bylo srovnáno na 4:4.
Jednoznačně aktivnější hráčkou ale byla v prvním setu nadále lounská rodačka. Ukrajinka se snažila útočnou hru soupeřky eliminovat vysokými přeliftovanými údery, ani tato taktika jí však nebyla nic platná. Za stavu 4:5 ze svého pohledu podruhé v setu přišla o podání a sadu tak ztratila za 41 minut 4:6.
Vstup do druhého setu ale dvojnásobné wimbledonské finalistce vůbec nevyšel. Prohrála si hned úvodní podání, Olijnykovová vše potvrdila čistou hrou a šla do vedení 2:0. Rodačka z Kyjeva se často snažila o změnu rytmu a Plíšková s tím měla v úvodu druhé sady velké problémy. I ve třetí hře musela odvracet hned tři hrozby ztráty podání, soupeřku ale do náskoku tří gamů nepustila. A vyplatilo se jí to. Vzápětí několika výbornými returny dostala Ukrajinku pod tlak, bez problémů jí prolomila podání a srovnala na 2:2.
Plíšková z nastoupené cesty nehodlala uhnout. Nadále rivalku zásobovala dlouhými agresivními údery k základní čáře. Ta zkusila na Češku i podání spodem, platné jí to ale nebylo a prohrála i následující dvě hry. Za stavu 4:2 vedla favoritka na svém podání 40:15, výborně rozehranou hru ale nedotáhla a dala rivalce šanci na obrat. Olijnykovová vzápětí svůj servis potvrdila a rázem bylo znovu srovnáno.
Plíšková si na svou chvíli, podobně jako v prvním setu, počkala do samotného závěru. Za stavu 5:4 ze svého pohledu využila slabšího podání soupeřky, prolomila jí podání a po hodině a 21 minutách mohla slavit postup. "Hrála jsem proti velmi kvalitní soupeřce, nebylo to nic jednoduchého a jsem moc ráda, jak jsem to zvládla. Foukal silný vítr, ale mohla jsem se spolehnout na servis,“ říkala po zápase spokojená vítězka.
Dosavadním maximem české hvězdy na Canadian Masters je finále v Montrealu z roku 2021 a semifinále z Toronta o rok později.
Komentáře
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Eala x Pegule
Ale tak, jak dneska smetla Saša Peguli, to nevím, jestli se někomu někdy vůbec povedlo!
Fantastický výkon a zasloužený první WTA nejen pro Alex, ale i pro Filipíny Navíc premiérový postup do top20!
Jen bych k tomu dodal - FruLinda by se na ten zápas měla podívat, protože přesně tenhle lauf jí chybí. Technicky podle mě nehraje o moc hůř než Alex, ale ta energie a taktika a víra soupeřku rozstřílet dělá ten velký rozdíl.
A ted Pegule nasedne do svyho tryskace smer Toronto a Ealu urcite nevezme
Má červenou ikonu a je pod ním stabilně 10 streamů. Po kliknutí hned běží, jen nevíš, čí zápas otvíráš