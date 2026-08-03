Zapomenutý šampion? Thiem po konci kariéry našel novou sportovní výzvu
Bývalá světová trojka ukončila profesionální kariéru v roce 2024. Důvodem bylo především vážné zranění zápěstí, po kterém už se nikdy nedokázal vrátit na úroveň, která ho vynesla mezi absolutní elitu. "Bylo to těžké období. Po zranění jsem už nikdy neměl stejnou důvěru ve své tělo," popisoval Thiem, který se po konci kariéry snaží najít novou rovnováhu mimo profesionální tenis.
Jeho vrcholem zůstává senzační triumf na US Open 2020. Ve finále proti Alexanderu Zverevovi prohrával už 0:2 na sety, přesto dokázal utkání otočit a získal svůj premiérový grandslamový titul. Stal se prvním hráčem narozeným v 90. letech, který vyhrál turnaj velké čtyřky.
Cesta k tomuto úspěchu však byla mimořádně náročná. Thiem musel v nejlepší éře mužského tenisu bojovat proti legendám, které ovládaly nejen grandslamové turnaje více než deset let. Ve finále Roland Garros se dvakrát utkal s Nadalem, v Melbourne bojoval o titul proti Djokovičovi a opakovaně dokazoval, že patří mezi nejnebezpečnější hráče své generace.
Po vítězství v New Yorku se zdálo, že má před sebou ještě několik velkých sezon. Jenže o rok později přišlo zranění zápěstí, které zásadně změnilo jeho kariéru. "Nejhorší nebylo jen samotné zranění. Bylo těžké přijmout, že moje tělo už nereaguje stejně jako dříve," uvedl Thiem v rozhovorech po konci kariéry.
Dnes už se na tenis dívá z jiné perspektivy. Věnuje se vlastním projektům, zůstává spojený se sportovním prostředím a postupně si hledá novou životní cestu mimo profesionální okruh. Thiem se však sportu nevzdal. Po konci tenisové kariéry si našel nečekanou novou výzvu – začal se věnovat také fotbalu a nastupuje za rakouský amatérský klub. Soutěžní prostředí, týmová atmosféra a radost ze hry mu tak zůstaly blízké i po odchodu z profesionálního tenisu.
"Je to něco úplně jiného než tenis. Nemusím řešit žebříček, body ani tlak, který jsem cítil každý týden na okruhu. Jde hlavně o radost ze sportu," popisoval Thiem svůj nový pohled na soutěžení.
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Na rovinu řečené, jak je pro tenisty žebříček důležitý