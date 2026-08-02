Viďmanová zahodila velkou šanci na první titul. Šokující triumf slaví 16letý ruský zázrak

DNES, 21:39
Aktuality 98
WTA MEMPHIS - Darja Viďmanová měla jedinečnou šanci vybojovat v americkém Memphisu svůj první titul na okruhu WTA, dokonce jí k tomu chyběl jeden set. Po dominanci však česká tenistka úplně odpadla, na soupeřku vůbec nestačila a souboj debutantek ve finále na této úrovni se 16letou ruskou teenagerkou Kristinou Ljutovovou prohrála 6:1, 1:6, 3:6.
Profily hráčů
Vidmanova Darja
Liutova Kristina
Darja Viďmanová bojuje o svůj nejcennější titul (© JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ljutovová – Viďmanová 1:6, 6:1, 6:3

Obě aktérky musely hned v úvodu zápasu bojovat o vlastní servis. Zatímco Viďmanová vyřešila stav 30:30 skvěle a soupeřku k ničemu nepustila, Ljutovová udělala dvě chyby po sobě a pustila zkušenější Češku do vedení 2:0.

Viďmanová ale brejk i kvůli špatnému rozhodnutí za stavu 15:15 nepotvrdila. Po voleji si totiž myslela, že míč na straně kurtu soupeřky dopadl na zem dvakrát. Umpirový sudí však nic nezahlásil a česká tenistka poté snadno ztratila podání. O sporném incidentu pak ještě s rozhodčím diskutovala, avšak dala na radu týmu a nechala už situaci být.

Naštěstí pro Viďmanovou udělala Ljutovová další chyby a náskok brejku byl po ukázkovém kraťasu z rakety české naděje okamžitě obnoven. Tentokrát už brejk potvrdila, a to naprosto suverénně. Měla tak v zádech nadějné vedení 4:1, které přesně odpovídalo dění na kurtu. Češka byla jednoduše ve všech směrech lepší hráčkou.

Také v následujících minutách excelovala hlavně Viďmanová a další brejk znamenal luxusní vedení 5:1. Ljutovová marně hledala recept na pestrou hru i dělový servis české hráčky a jediný game v úvodním dějství získala po zmíněném sporném okamžiku.

Ljutovová se před začátkem druhého setu vydala na toaletu, přidala na agresivitě a i přes promarněné vedení 40:0 si na čtvrtý pokus poprvé v utkání vyhrála vlastní podání. Rovněž Viďmanová musela přes shodu, ale brejkbol nepřipustila a skóre srovnala.

Viďmanová v této sadě nedokázala na kurtu vůbec dominovat. Ljutovová se výrazně zlepšila, Češka začala mnohem víc kazit a vlastními chybami dovolila soupeřce jít do vedení 3:1. Mladá Ruska neměla větší potíže a s mnohem stabilnější hrou byla schopná brejk potvrdit.

Ve druhém dějství naopak měla převahu Ljutovová a rady si nevěděla Viďmanová. Česká tenistka se nemohla proti zlepšenému výkonu Rusky dostat ke své hře a tentokrát sama získala jen jeden game.

Viďmanové nepomohla ani delší přestávka před rozhodujícím setem. Češka se s Ljutovovou dál pouštěla do delších výměn, nehrála dostatečně agresivně a hned v úvodním gamu si prohrála servis. Vzápětí mohla okamžitě zareagovat, ale i kvůli nedůrazným úderům nevyužila náskok 30:0.

Při skóre 0:3 už to vypadalo se šancemi Viďmanové mizivě. Proti bezchybné Ljutovové dál kupila nevynucené chyby a po dvojchybě ji pustila do vedení už o dva brejky. Na sérii devíti prohraných gamů odpověděla ziskem dvou her po sobě a po snížení na 2:4 ještě vykřesala naději na obrat.

Ljutovová však dosáhla na další brejk a zápas mohla hned na první pokus ukončit. Viďmanová ale fantasticky smazala všechny tři mečboly a brejkem se ještě udržela ve hře. Rusce se nicméně podařilo utkání uzavřít hned poté na returnu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

V souboji debutantek ve finále na okruhu WTA tak měla navrch ta mnohem méně zkušená a mladší. Teprve 16letá Ljutovová, která žádá o změnu občanství a chce reprezentovat USA, naprosto šokujícím triumfem potvrdila svůj raketový vzestup v letošní sezoně a vyhrála i čtvrté profesionální finále. Navíc se stala nejmladší šampionkou na WTA Tour od Coco Gauffové v Linci 2019.

Momentálně se nachází na 229. místě žebříčku a v Memphisu začínala v kvalifikaci, ovšem v novém vydání vyletí o téměř 100 míst na 126. pozici. Bilanci v aktuálním roce upravila na 33:4 a po senzačním úspěchu by se mohla brzy vyšplhat do elitní stovky.

Viďmanová sice zahodila obrovskou šanci na největší kariérní titul, nicméně i tak může hodnotit turnaj pozitivně. Před ním měla na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a v Memphisu si zahrála své první čtvrtfinále, semifinále i finále na hlavní tour. Díky tomu se v pondělí vrátí do TOP 100 hodnocení.

Výsledky turnaje WTA 250 v Memphisu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

98
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Georgino
02.08.2026 22:20
Ondro, sorry jako, zas prudim, ale Darja není Češka. Česká tenistka dejme tomu, ale Češka fakt ne.
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Georgino
02.08.2026 22:28
U jiných si vypomáháte slovy rodák/rodačka z... Zde by se slušelo moskevská rodačka, že.
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LiJ
02.08.2026 22:37
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MARECEK7
02.08.2026 22:03
Přesně jak napsal spisovatel
Naprosto to zahodila
Nová Andreva bude brzo hodně vysoko
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bardunek666
02.08.2026 22:01
Nakonec Darju zradilo to, co je její největší zbraní, podání. Bohužel dohnat manko dvou brejků je těžká práce. Ale povedený týden, nicméně pokud opravdu není schopná zatlačit, tak další progres bude složitý. Některé ty dropshoty byly ale nádherné.
Mladá Ruska využila odpadnutí soupeřky a sveřepě si za tím šla. Hezký výkon, docela i sympatická holka.
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pantera1
02.08.2026 21:59
Williamsky zas dostala klepec, počtrnácté?
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 22:25
je to masochistka. sice trpí, ale užívá si to
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Georgino
02.08.2026 22:26
Má co zaslouží, trapanka.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:53
jediný ruský zázrak je konec SVO
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Dobry-den
02.08.2026 21:46
Během týdne jsem četl, jak se Darja zlepšila, zagresivnila hru a pomáhá si podáním, tak jsem se nechal zviklat a podíval jsem se po delší době na její zápas a teda fakt to stálo za to. smile smile

Takhle prostě nemůže 190 cm vysoká hráčka hrát, sorry jako.
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P.T.P.
02.08.2026 21:48
Na WTA má 182 cm.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:50
to je blbě
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falcon_heavy
02.08.2026 21:55
To měla tak v patnácti.
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falcon_heavy
02.08.2026 21:56
Pardon, blbej smajlík.
Správně měl být tenhle:
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 22:03
není to nejvyšší hráčka na okruhu? Jestli ne, tak v top3?
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P.T.P.
02.08.2026 22:04
Nejvyšší je přece Popelka.
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falcon_heavy
02.08.2026 22:07
To je zas kdo?
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Georgino
02.08.2026 22:17
Odhal nám nedovtipným, koho máš na mysli.
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pantera1
02.08.2026 22:20
Rejly Opelka přeci .
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Georgino
02.08.2026 22:23
A von je jako vona?
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P.T.P.
02.08.2026 22:22
Mám asi jiný myšlenkový pochody, nikdo můj vtip s Reillym
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P.T.P.
02.08.2026 22:23
211 nepochopil?
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pantera1
02.08.2026 22:26
Já ano . Znám tvé myšlenkové pochody celkem dobře .
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P.T.P.
02.08.2026 22:45
Důkazů mám celou fůru
Hraješ na mě habaďůru
Den ode dne více chci tě
Zaplétám se do tvé sítě
Znám podobu tvou pravou
Jsi pavouk
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pantera1
02.08.2026 23:00
Pevnou síť na tě nastražím,
nenápadně tě do ní polapím.
Třepetat se budeš jako muška,
vymanit se z ní bude fuška.
Marné bude tvoje snažení,
co jednou chytnu nepustím .
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P.T.P.
02.08.2026 22:30
Pochopila moje oblíbená kočka smile
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 22:26
on se už cpe na WTA?
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falcon_heavy
02.08.2026 22:07
Možný to je..
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tenisman1233
02.08.2026 21:43
Darja od 2.setu hrála.strašně opatrně a s tím úspěcb rozhodně slavit nemohla.
Snad se jí Cinnicati a Us open povede lépe než 2.a 3.set tohoto finále.
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Mony
02.08.2026 21:41
Tak třešnička na nedělní český dort nespadla, ale myslím , že i tak bude chutnat. Snad tomu pomůže i Sárinka malinká
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Kapitan_Teplak
02.08.2026 21:40
Kdyby to byla Češka, tak vyhrála
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paprikovygulas_
02.08.2026 21:58
Teplakova souprava gule dej si doprava
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subaru
02.08.2026 21:24
Tak postavu a dispozice nemá na 16.
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ccarloss
02.08.2026 21:20
ta mladá Ruska je talent velikej. v 16 letech hrát takovej tenis!
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com
02.08.2026 21:23
ta dostane WC na US Open
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Mony
02.08.2026 21:42
Jo..možná jí tam pustěj na WC
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pantera1
02.08.2026 21:16
Šokující triumf se blíží bohužel .
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frenkie57
02.08.2026 21:48
Moc šokující to není, ve 2 a 3 setu Rusanda jasně ukázala, že se do finále nedostala náhodou a nám nezbývá nic jiného, než jí sportovně pogratulovat k zaslouženému titulu.
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pantera1
02.08.2026 21:51
To ano zaslouženě , je to škoda , že Darja nedokázala šanci na titul proměnit. Ale i tak finále je pěkný úspěch.
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chlebavevaju
02.08.2026 21:11
Vyhrát první set 6:1 a pak uhrát jedinej gam, solidní odpad. Snad budou zvěsti o změně občanství pravdou a Darja moc dlouho Češkou nebude.
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falcon_heavy
02.08.2026 21:13
Změň občanství ty a už tě žádné Češky trápit nebudou!
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bardunek666
02.08.2026 21:16
Jak to je teda s tím jejím češstvím? Plánuje být Američanka?
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bardunek666
02.08.2026 21:06
Bože můj, Darja je nyní úplně bezzubá.
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Mony
02.08.2026 21:10
To je tedy pořádná deka..nu i ženy mají své dny
Oproti včerejšku tedy nebe a dudy
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:11
asi se mi chtěla ukázat v nejhorším světle Už jsem to vypnul, tak si může pinkat jak chce
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com
02.08.2026 21:05
Ruská pohádka bude mít šťastnej konec smile
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Georgino
02.08.2026 22:25
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Mac
02.08.2026 20:57
snad to nebude kanár... mladice se zakousla jak buldog...
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chlebavevaju
02.08.2026 20:56
Ljutova v suchém, Sinner v sukni mimo.
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bardunek666
02.08.2026 20:48
Darja nějak odpadla, těch chyb je moc. Zvládne třetí set?
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frenkie57
02.08.2026 20:50
Budeme doufat...
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tommr
02.08.2026 20:56
ten druhej set byl doufejme jen takovej oddechovej čas a ve třetím na to Darja zase vletí. Ale sám tomu moc nevěřím ...
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bardunek666
02.08.2026 20:58
Nevypadá to.
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pantera1
02.08.2026 20:45
Třetí set na spadnutí. Doufejme, že to dobře dopadne a Darja to otočí .
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ccarloss
02.08.2026 20:33
Zdravím, nevíte někdo co je pravdy na na tom, že Darja má zájem reprezentovat USA?
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chlebavevaju
02.08.2026 20:38
Že se po kurtu momentálně pohybují dvě budoucí Yankees.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 20:59
Trump má otevřenou náruč
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falcon_heavy
02.08.2026 21:10
Někdo tady psal, že o změně občanství momentálně neuvažuje.
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ccarloss
02.08.2026 21:19
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subaru
02.08.2026 20:31
Venus opět cestou ke ztrapnění. I ti stupidní pořadatelé.
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Frick
02.08.2026 20:23
Kdo tedy ovládne ruSSké derby amerických studentek?
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tenisman1233
02.08.2026 20:24
Ruské derby amerických studenek to fakt není
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Frick
02.08.2026 20:25
Dvě rusky studujici v USA to nejsou?
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tenisman1233
02.08.2026 20:26
Darja už nestuduje.
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George_Renel
02.08.2026 20:20
Jen aby se toho vedení nezalekla.
Ruský zázrak není v 16 o nic lepší než v tom věku byly sestry Fruhvirtovy.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:01
Brenda měla zbraně, tohle je úmorná pinkalka. Ale má čas se někam posunout.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:06
teď ukázala i pár přiostření. Každopádně Darja úderově zaostává.
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chlebavevaju
02.08.2026 20:18
Sázkaři moc dobře vědí, že je nyní ideální čas vsadit na Ljutovou.
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Mac
02.08.2026 20:21
taky jsem si říkal, že teď začne úplně jiný zápas... ale vid docela solidně podává a zdá se, že si na mladou věří...
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zfloyd
02.08.2026 19:58
Darja po prvních gamech vypadá , že je lepší , tak snad to vydrží
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pantera1
02.08.2026 19:47
Darjo, zlom vaz a zakonči tu úspěšnou neděli vítězně smile
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HankMoody2
02.08.2026 20:00
Proč tenhle komentář nesmaže admin? Tady normálně pantera1 nabádá Vidmanovou, aby lámala vaz. Přijde ti to ok?
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pantera1
02.08.2026 20:02
To se normálně říká, co máš za problém .
Reagovat
P.T.P.
02.08.2026 20:07
Hals- und Beinbruch!
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pantera1
02.08.2026 20:10
Za chvíli se budu bát něco napsat .
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P.T.P.
02.08.2026 20:13
Asi chce aby z tebe byla taky dvojka jako z něho
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pantera1
02.08.2026 20:17
To ne, dycinky jednička!!
Reagovat
HankMoody2
02.08.2026 20:30
tohle je luxusní koment
Reagovat
Sinuhet1
02.08.2026 20:33
Reagovat
Ondřej.Jirásek
02.08.2026 20:13
To fakt nemusíš
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HankMoody2
02.08.2026 20:31
Jirásku, ty lumpe jeden, že tys mě před časem napráskl? Sem tu napsal, že mám slabost pro pyžmo jedné tenistky a letěl jsem odsud...
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P.T.P.
02.08.2026 20:34
Jasně, to bylo za to tvrdý y ve slově pižmo.
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Ondřej.Jirásek
02.08.2026 20:36
Určitě! Protože já mám přece čas projíždět všechny komentáře a ještě vás nahlašovat
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Otmar
02.08.2026 20:17
On jenom netuší, má-li Darja zlomit vaz sobě nebo soupeřce, ale to je jeho problém...nelámejte si tím hlavu, chyba není na Vaší straně!
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pantera1
02.08.2026 20:24
Zatím to vypadá velmi nadějně, teď nestratit hlavu a dotáhnout to do vítězného konce .
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honza.khp
02.08.2026 19:46
další ruská tankistka? (nebo se mi ta postava šnajderky zdá?)
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Mac
02.08.2026 20:09
mě připomíná trochu rumunsko- maďarskou svycarku z Lausanne, timeu bacsinsky...
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tommr
02.08.2026 20:15
já bych řek že se hodně podobá Blinkové ...
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tenisman1233
02.08.2026 20:16
Mě zčásti připomíná Brendu F.
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P.T.P.
02.08.2026 20:18
Je to mladá Ruska
a je krásně úzká
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vergus
02.08.2026 20:22
Jsem jediný, komu zase přijde podobná na Sinnera (bez urážky)?
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vergus
02.08.2026 20:23
Teď vidím, že se mluvilo o Liutové, tak nic
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P.T.P.
02.08.2026 20:25
Ale Darča fakt trochu vypadá jako Jenda.
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frenkie57
02.08.2026 20:25
Ale ty asi myslíš Darju, ne? Řeč je o její soupeřce.
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Frick
02.08.2026 20:22
Mně z části připomíná Naděždu Krupskou.
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Otmar
02.08.2026 20:19
Možná budou z posádky jednoho tanku. Ani nevím, jestli v tomhle věku do tanku může?
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frenkie57
02.08.2026 20:26
Leda na čumendu, při dni otevřených dveří.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 21:04
mně se taky hned vybavila
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