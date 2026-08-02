Viďmanová zahodila velkou šanci na první titul. Šokující triumf slaví 16letý ruský zázrak
Ljutovová – Viďmanová 1:6, 6:1, 6:3
Obě aktérky musely hned v úvodu zápasu bojovat o vlastní servis. Zatímco Viďmanová vyřešila stav 30:30 skvěle a soupeřku k ničemu nepustila, Ljutovová udělala dvě chyby po sobě a pustila zkušenější Češku do vedení 2:0.
Viďmanová ale brejk i kvůli špatnému rozhodnutí za stavu 15:15 nepotvrdila. Po voleji si totiž myslela, že míč na straně kurtu soupeřky dopadl na zem dvakrát. Umpirový sudí však nic nezahlásil a česká tenistka poté snadno ztratila podání. O sporném incidentu pak ještě s rozhodčím diskutovala, avšak dala na radu týmu a nechala už situaci být.
Naštěstí pro Viďmanovou udělala Ljutovová další chyby a náskok brejku byl po ukázkovém kraťasu z rakety české naděje okamžitě obnoven. Tentokrát už brejk potvrdila, a to naprosto suverénně. Měla tak v zádech nadějné vedení 4:1, které přesně odpovídalo dění na kurtu. Češka byla jednoduše ve všech směrech lepší hráčkou.
Také v následujících minutách excelovala hlavně Viďmanová a další brejk znamenal luxusní vedení 5:1. Ljutovová marně hledala recept na pestrou hru i dělový servis české hráčky a jediný game v úvodním dějství získala po zmíněném sporném okamžiku.
Ljutovová se před začátkem druhého setu vydala na toaletu, přidala na agresivitě a i přes promarněné vedení 40:0 si na čtvrtý pokus poprvé v utkání vyhrála vlastní podání. Rovněž Viďmanová musela přes shodu, ale brejkbol nepřipustila a skóre srovnala.
Viďmanová v této sadě nedokázala na kurtu vůbec dominovat. Ljutovová se výrazně zlepšila, Češka začala mnohem víc kazit a vlastními chybami dovolila soupeřce jít do vedení 3:1. Mladá Ruska neměla větší potíže a s mnohem stabilnější hrou byla schopná brejk potvrdit.
Ve druhém dějství naopak měla převahu Ljutovová a rady si nevěděla Viďmanová. Česká tenistka se nemohla proti zlepšenému výkonu Rusky dostat ke své hře a tentokrát sama získala jen jeden game.
Viďmanové nepomohla ani delší přestávka před rozhodujícím setem. Češka se s Ljutovovou dál pouštěla do delších výměn, nehrála dostatečně agresivně a hned v úvodním gamu si prohrála servis. Vzápětí mohla okamžitě zareagovat, ale i kvůli nedůrazným úderům nevyužila náskok 30:0.
Při skóre 0:3 už to vypadalo se šancemi Viďmanové mizivě. Proti bezchybné Ljutovové dál kupila nevynucené chyby a po dvojchybě ji pustila do vedení už o dva brejky. Na sérii devíti prohraných gamů odpověděla ziskem dvou her po sobě a po snížení na 2:4 ještě vykřesala naději na obrat.
Ljutovová však dosáhla na další brejk a zápas mohla hned na první pokus ukončit. Viďmanová ale fantasticky smazala všechny tři mečboly a brejkem se ještě udržela ve hře. Rusce se nicméně podařilo utkání uzavřít hned poté na returnu.
V souboji debutantek ve finále na okruhu WTA tak měla navrch ta mnohem méně zkušená a mladší. Teprve 16letá Ljutovová, která žádá o změnu občanství a chce reprezentovat USA, naprosto šokujícím triumfem potvrdila svůj raketový vzestup v letošní sezoně a vyhrála i čtvrté profesionální finále. Navíc se stala nejmladší šampionkou na WTA Tour od Coco Gauffové v Linci 2019.
Momentálně se nachází na 229. místě žebříčku a v Memphisu začínala v kvalifikaci, ovšem v novém vydání vyletí o téměř 100 míst na 126. pozici. Bilanci v aktuálním roce upravila na 33:4 a po senzačním úspěchu by se mohla brzy vyšplhat do elitní stovky.
Viďmanová sice zahodila obrovskou šanci na největší kariérní titul, nicméně i tak může hodnotit turnaj pozitivně. Před ním měla na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a v Memphisu si zahrála své první čtvrtfinále, semifinále i finále na hlavní tour. Díky tomu se v pondělí vrátí do TOP 100 hodnocení.
Komentáře
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Naprosto to zahodila
Nová Andreva bude brzo hodně vysoko
Mladá Ruska využila odpadnutí soupeřky a sveřepě si za tím šla. Hezký výkon, docela i sympatická holka.
Takhle prostě nemůže 190 cm vysoká hráčka hrát, sorry jako.
Správně měl být tenhle:
Hraješ na mě habaďůru
Den ode dne více chci tě
Zaplétám se do tvé sítě
Znám podobu tvou pravou
Jsi pavouk
nenápadně tě do ní polapím.
Třepetat se budeš jako muška,
vymanit se z ní bude fuška.
Marné bude tvoje snažení,
co jednou chytnu nepustím .
Snad se jí Cinnicati a Us open povede lépe než 2.a 3.set tohoto finále.
Oproti včerejšku tedy nebe a dudy
Ruský zázrak není v 16 o nic lepší než v tom věku byly sestry Fruhvirtovy.
a je krásně úzká