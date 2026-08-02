Neuvěřitelná česká neděle! Největší titul slaví i Palicová, ve finále skolila jasnou favoritku

DNES, 18:15
Aktuality 12
ITF HECHINGEN - Barbora Palicová dokonale podtrhla neuvěřitelnou českou neděli. V roli výrazné outsiderky dokázala ve finále turnaje ITF W75 v německém Hechingenu skolit Fionu Ferrovou, přestože returnovala na udržení se v zápase a byla dva míčky od porážky. Francouzku po bezmála tříhodinové bitvě udolala 5:7, 7:5, 6:4 a získala svůj největší titul v kariéře.
Profily hráčů
Ferro Fiona
Palicová Barbora
Barbora Palicová vybojovala svůj největší titul v kariéře (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Palicová – Ferrová 5:7, 7:5, 6:4

Ferrová se v žebříčku nachází téměř o 200 míst výš a byla jednoznačnou favoritkou. Palicová s ní ovšem celý zápas držela krok. Francouzka mohla splnit svou roli ve dvou setech, ale za stavu 7:5, 5:4 a 30:30 zaváhala a nakonec musela kousat hodně krutou porážku, ačkoli byla dva míčky od triumfu.

Česká bojovnice navíc v rozhodujícím setu dvakrát po sobě nedovolila Francouzce potvrdit brejk a po dvou hodinách a 48 minutách urvala bitvu na svou stranu. První mečbol Ferrová odvrátila forhendem, ale při druhé šanci Palicová správně tipla stranu, kam bude Ferrová svým forhendem útočit, a skvělým způsobem soupeřku prohodila.

Palicová se do finále dostala poprvé od loňského června a po sérii tří nezdarů slaví svůj první titul od předloňského června. Celkově se jedná o její pátou trofej a tu nejcennější. Finálovou bilanci si vylepšila na 5:6.

Ziskem největšího titulu podtrhla neuvěřitelnou českou neděli. To samé se před necelou hodinou povedlo Lauře Samson a triumf slavili i Jan Kumstát, Vendula Valdmannová a Emma Slavíková, která přehrála krajanku Lucii Petruželovou. Na nižších okruzích tak v podstatě byli čeští tenisté v dnešních finále stoprocentní.

Rodačka z Neratovic, která dorazila do Německa s katastrofální letošní bilancí 11:20, se po prvenství na akci W75 v Hechingenu vrátí do nejlepší třístovky žebříčku. V novém vydání se bude nacházet okolo 278. místa, nicméně pořád bude výrazně zaostávat za svým maximem. Tím je 171. příčka.

Výsledky turnaje ITF W75 v Hechingenu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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Dobry-den
02.08.2026 19:22
To je ale skvělá tenisová neděle. smile Ani nevím, komu dřív pogratulovat, tak to vezmu abecedně.

Kumstát - velké překvapení, ten titul přišel zničehonic. smile
Na druhou stranu víme, že je to TALENT, nebojme se to říct nahlas. Titul na challengeru mu můžou závidět Bruncvík, Mrvič, Bartoň či Krumich...

Palicová - hodně cenný titul v dosud protrápené sezóně. smile
Dneska skvěle zabojovala, soupeřka podávala na vítězství, ale Bára řekla NE. Porazila nasazenou jedničku a dvojku, tohle ji musí dodat spoustu sebevědomí, ta čtvrtá stovka jí vůbec neslušela, tak teď už jedem zas jenom nahoru.
Mimochodem, v Hechingenu před 3 lety vyhrála svůj největší titul jedna obrovská česká naděje. Kde té je dneska konec.

Samson - gratulka k první stopětadvacítce. smile
Lauru považuju za naši další hráčku, která se dostane do top 100. Jestli to dokáže ještě letos, to je otázka. Od začátku roku nahrála nějakých 450 bodů, ještě by musela hooodně přidat.

Valdmannová - gratulace ke třetí letošní vyhrané padesátce. smile
Vendulka zjistila, jaké to je plnit roli nasazené jedničky. Docela se turnajem protrápila, ale zvládla to a může zamířit na turnaje vyšší úrovně.
Po Lauře druhá naděje na top 100, ale asi až příští rok...

A co Darja? Zvedne hozenou rukavici?
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com
02.08.2026 18:50
Ted uz to muze pokazit jen Viďmanka
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tenfanda
02.08.2026 18:49
Výborně! Snad už se tedy u Báry blýská na lepší časy. Tentokrát vyřadila jak turnajovou jedničku, tak i dvojku.
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tommr
02.08.2026 18:40
Bára příjemně překvapila. Ferro je na antuce těžká soupeřka ... smile
Doufejme že tento titul bude bodem obratu a Bára zase začne stoupat žebříčkem. Letošní USO kvaldu už nestihne ale kvalda AO 2027 by mohla být reálným cílem ...
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Kapitan_Teplak
02.08.2026 18:38
To je úroda
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com
02.08.2026 18:48
okurková sezóna hadr
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Kapitan_Teplak
02.08.2026 18:58
Navíc naši vítězové porazili nasazenou jedničku a dvě dvojky
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LiJ
02.08.2026 18:27
Kde to skončí asi
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HAJ
02.08.2026 18:26
To je fakt super. To je opravdu žeň. Je příjemné, že se k holkám přidal i Kumstát (u chlapů je to vzácnější). Takže velká gratulace.smile
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Mony
02.08.2026 18:28
A to brzy může vyšperkovat Viďmanová
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HAJ
02.08.2026 18:51
Bylo by to pěkné.
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Mony
02.08.2026 18:25
Jak to jde, když začne téct do bot!
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