Neuvěřitelná česká neděle! Největší titul slaví i Palicová, ve finále skolila jasnou favoritku
Palicová – Ferrová 5:7, 7:5, 6:4
Ferrová se v žebříčku nachází téměř o 200 míst výš a byla jednoznačnou favoritkou. Palicová s ní ovšem celý zápas držela krok. Francouzka mohla splnit svou roli ve dvou setech, ale za stavu 7:5, 5:4 a 30:30 zaváhala a nakonec musela kousat hodně krutou porážku, ačkoli byla dva míčky od triumfu.
Česká bojovnice navíc v rozhodujícím setu dvakrát po sobě nedovolila Francouzce potvrdit brejk a po dvou hodinách a 48 minutách urvala bitvu na svou stranu. První mečbol Ferrová odvrátila forhendem, ale při druhé šanci Palicová správně tipla stranu, kam bude Ferrová svým forhendem útočit, a skvělým způsobem soupeřku prohodila.
Palicová se do finále dostala poprvé od loňského června a po sérii tří nezdarů slaví svůj první titul od předloňského června. Celkově se jedná o její pátou trofej a tu nejcennější. Finálovou bilanci si vylepšila na 5:6.
Ziskem největšího titulu podtrhla neuvěřitelnou českou neděli. To samé se před necelou hodinou povedlo Lauře Samson a triumf slavili i Jan Kumstát, Vendula Valdmannová a Emma Slavíková, která přehrála krajanku Lucii Petruželovou. Na nižších okruzích tak v podstatě byli čeští tenisté v dnešních finále stoprocentní.
Rodačka z Neratovic, která dorazila do Německa s katastrofální letošní bilancí 11:20, se po prvenství na akci W75 v Hechingenu vrátí do nejlepší třístovky žebříčku. V novém vydání se bude nacházet okolo 278. místa, nicméně pořád bude výrazně zaostávat za svým maximem. Tím je 171. příčka.
Komentáře
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Kumstát - velké překvapení, ten titul přišel zničehonic.
Na druhou stranu víme, že je to TALENT, nebojme se to říct nahlas. Titul na challengeru mu můžou závidět Bruncvík, Mrvič, Bartoň či Krumich...
Palicová - hodně cenný titul v dosud protrápené sezóně.
Dneska skvěle zabojovala, soupeřka podávala na vítězství, ale Bára řekla NE. Porazila nasazenou jedničku a dvojku, tohle ji musí dodat spoustu sebevědomí, ta čtvrtá stovka jí vůbec neslušela, tak teď už jedem zas jenom nahoru.
Mimochodem, v Hechingenu před 3 lety vyhrála svůj největší titul jedna obrovská česká naděje. Kde té je dneska konec.
Samson - gratulka k první stopětadvacítce.
Lauru považuju za naši další hráčku, která se dostane do top 100. Jestli to dokáže ještě letos, to je otázka. Od začátku roku nahrála nějakých 450 bodů, ještě by musela hooodně přidat.
Valdmannová - gratulace ke třetí letošní vyhrané padesátce.
Vendulka zjistila, jaké to je plnit roli nasazené jedničky. Docela se turnajem protrápila, ale zvládla to a může zamířit na turnaje vyšší úrovně.
Po Lauře druhá naděje na top 100, ale asi až příští rok...
A co Darja? Zvedne hozenou rukavici?
Doufejme že tento titul bude bodem obratu a Bára zase začne stoupat žebříčkem. Letošní USO kvaldu už nestihne ale kvalda AO 2027 by mohla být reálným cílem ...