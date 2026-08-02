Syn české legendy musel na další operaci. Na kurtech chybí už několik měsíců

DNES, 10:15
Aktuality 1
Sebastian Korda dál bojuje se zdravotními problémy. Syna české tenisové legendy momentálně trápí zranění zad a operace byla nevyhnutelná. Američan s českými kořeny chybí na tour už od konce března a doufá, že se po menším zákroku brzy vrátí na kurty.
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Korda Sebastian
Sebastian Korda je na marodce už přes čtyři měsíce (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Dne 22. března slavil Korda jedno z největších vítězství své kariéry, když na Masters v Miami skolil Carlose Alcaraze. O dva dny později však prohrál s outsiderem Martínem Landalucem a od té doby se na kurtech neukázal.

Američan s českými kořeny, který bojuje se zdravotními problémy v podstatě celou kariéru a v roce 2024 musel na operaci lokte, momentálně chybí kvůli zranění zad. Návrat do turnajového kolotoče se pokusil urychlit menším operačním zákrokem.

"Už jsou to čtyři měsíce, co jsem mimo kurty kvůli bolestem zad a velkému tlaku na sedací nerv. Po různých typech léčby jsme se rozhodli pro rychlou operaci, která mi konečně od bolesti ulevila. Obrovské poděkování patří doktorovi Qureshimu a jeho týmu. Teď je čas na zotavení, uzdravení a návrat do práce. Děkuji všem za podporu. Brzy se uvidíme!" napsal Korda na sociální sítě a přidal fotku přímo z nemocničního lůžka.

Korda letos stihl odehrát zatím jen 23 zápasů s bilancí 16:7. Ta zahrnuje třetí kariérní triumf na okruhu ATP, na který dosáhl v únoru v Delray Beach. Tehdy se dočkal titulu na nejvyšší úrovni po téměř dvou letech. Finále si v letošním roce zahrál také na challengeru v San Diegu, ale v něm neuspěl.

V tuto chvíli není jasné, kdy se Korda na tour vrátí. Stále má přihlášené Masters v Cincinnati, které však startuje už za 11 dní. Zatím figuruje i v seznamu pro US Open, ovšem poslední grandslam sezony s největší pravděpodobností nestihne.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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pantera1
02.08.2026 11:19
Hm, nějak ty zranění mlaďochy kosí. Se moc přepínáte. Hodně turnajů, velký prachy a zdraví je na vedlejší koleji. Tenisový lazaret se pěkně rozrůstá.
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