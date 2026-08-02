Pohádka v Los Cabos! Outsider ze druhé stovky žebříčku sesadil Shapovalova a slaví první titul

DNES, 06:57
Aktuality 11
ATP LOS CABOS - Mexické Los Cabos se stalo dějištěm jednoho z největších překvapení letošní tenisové sezony. Jednadvacetiletý Arthur Géa ve finále porazil 6:3, 6:4 obhájce titulu Denise Shapovalova a došel si pro šokující triumf. Francouzský outsider, který figuruje mimo elitní stovku žebříčku, nikdy předtím nepřekročil na hlavním okruhu čtvrtfinále.
Profily hráčů
Shapovalov Denis
Gea Arthur
Arthur Géa si došel v Los Cabos pro senzační titul (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES SOUTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Géa – Shapovalov 6:3, 6:4

Před startem turnaje byste si zřejmě na to, že Géa získá titul, nevsadili. Francouz nikdy předtím nebyl na hlavním okruhu ani v semifinále a v mexickém Los Cabos startovali například Jiří Lehečka, Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo nebo Karen Chačanov.

Géa se ovšem postaral o jednu z největších senzací letošní sezony. Po třísetových bitvách se Soonwoo Kwonem, Michaelem Zhengem a Cerúndolem našel recept i na Colemana Wonga, přemožitele Lehečky, a ve finále sesadil z trůnu Shapovalova. Kanaďan debutoval na tomto podniku loni a naprosto suverénně ho ovládl.

Letos však bývalý desátý hráč světa roli favorita ve finále nesplnil. Géa v pátém gamu přežil čtyři brejkboly i stav 0:40 a úvodní set zakončil ziskem tří her v řadě. Uprostřed druhé sady ztratil náskok brejku, nicméně okamžitě vedení obnovil a žádné další zaváhání už nepřipustil. Ačkoli musel být v posledním gamu nervózní, vyhrál ho čistou hrou.

Géa se po senzačním triumfu dočká nového žebříčkového maxima. Prvenství v Los Cabos ho katapultuje až na 81. místo a zajistí mu debut v elitní stovce světového pořadí. Rodák z Carpentrasu je prvním francouzským finalistou a zároveň šampionem v historii tohoto mexického turnaje.

Shapovalov nevyužil jedinečnou šanci získat svůj pátý kariérní titul na okruhu ATP. Všechny čtyři trofeje má z tvrdých povrchů a loni kraloval kromě Los Cabos ještě v hale v americkém Dallasu.

Výsledky turnaje ATP 250 v Los Cabos

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

11
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Saulnier
02.08.2026 07:59
medzitým iný francúzsky Arthur spozornel
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pantera1
02.08.2026 08:28
Francouzských Arturu, jako hub po dešti. To už je třetí ne?
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tenisman1233
02.08.2026 08:34
Ještě je ve stovce čtyřhry je další francouzský Artur
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Saulnier
02.08.2026 08:34
veru, kvalita francúzskeho dažďa je priam zarážajúca
narýchlo som si tých Arthurov pozrel a okrem Filsa a Rinderknecha, ktorých asi myslíš, by som ešte doplnil Cazauxa Neviem, ako je na tom momentálne, ale minulý rok sa tuším objavil vo finále nejakej antukovej 250-tky, kde ho porazil Bublik
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pantera1
02.08.2026 08:38
Hm, ale u mě vede jasně Boney F. Doufám, že se mu teď povede líp. Naštěstí v prvním kole nevyfasoval Čedara . Taky je to s ním od Barcelony, jak na houpačce .
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Saulnier
02.08.2026 08:41
je na tom o niečo horšie ako v relatívne nedávnych časoch, keď sa pomaly dostával na vrchol (zápasy so Zverevom napr. boli veľmi kvalitné) ... vtedy, keď sa niečo nepodarilo, tak sa zaťal ešte viac, teraz, keď sa nedarí, upriamuje pozornosť trochu niekam inam ... uvidíme, čo s ním bude ďalej
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pantera1
02.08.2026 08:49
Jsem myslela, že s Goranem bude mít pěkné výsledky. Ano uvidíme co dál. Měl by na tu Barcelonu navázat, tam hrál výborně. Viděla jsem všechny zápasy a jak říkáš, uměl se hecnout a vyhrát, když se úplně nedařilo. Teď jak kdyby ztratil zájem a nebavilo ho to.
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Saulnier
02.08.2026 08:55
veru ... možno je to menší záujem, možno menej viery, menej zápalu, koniec koncov, tieto veci spolu súvisia... ale aj v týchto malomyseľnejších chvíľkach je niekedy vidieť, že niekedy predtým už bol úrovňou myslenia vyššie a spomenie si na tie lepšie časy ... niekedy je na to potrebné mať napozeraných viac zápasov, lebo je to o detailoch v reči tela, inokedy to môže postrehnúť aj menej zainteresovaný, napr. že chce hodiť raketou a namiesto toho to len 2, 3-krát po sebe naznačí
ja to s ním do budúcna vidím pozitívne
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pantera1
02.08.2026 09:04
Já taky, je to ještě mlaďoch. Měl by teda hrát aji Drápal. Snad se znovu neodhlásí. Ten mě taky zajímá, jak na tom bude a jak se mu povede vrátit do formy. Zrovna ty dva bych chtěla vidět hrát spolu a v pořádné formě .
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Pavol
02.08.2026 07:39
Podľa predvádzanej hry bol favorit. S Wongom to bolo predčasné finále. Obaja hrali výborný tenis
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paprikovygulas_
02.08.2026 07:59
Je to tak ako píšeš ale tento konkrétny redaktor robí reporty len na zaklade livescore
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