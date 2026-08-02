Pohádka v Los Cabos! Outsider ze druhé stovky žebříčku sesadil Shapovalova a slaví první titul
Géa – Shapovalov 6:3, 6:4
Před startem turnaje byste si zřejmě na to, že Géa získá titul, nevsadili. Francouz nikdy předtím nebyl na hlavním okruhu ani v semifinále a v mexickém Los Cabos startovali například Jiří Lehečka, Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo nebo Karen Chačanov.
Géa se ovšem postaral o jednu z největších senzací letošní sezony. Po třísetových bitvách se Soonwoo Kwonem, Michaelem Zhengem a Cerúndolem našel recept i na Colemana Wonga, přemožitele Lehečky, a ve finále sesadil z trůnu Shapovalova. Kanaďan debutoval na tomto podniku loni a naprosto suverénně ho ovládl.
Letos však bývalý desátý hráč světa roli favorita ve finále nesplnil. Géa v pátém gamu přežil čtyři brejkboly i stav 0:40 a úvodní set zakončil ziskem tří her v řadě. Uprostřed druhé sady ztratil náskok brejku, nicméně okamžitě vedení obnovil a žádné další zaváhání už nepřipustil. Ačkoli musel být v posledním gamu nervózní, vyhrál ho čistou hrou.
Géa se po senzačním triumfu dočká nového žebříčkového maxima. Prvenství v Los Cabos ho katapultuje až na 81. místo a zajistí mu debut v elitní stovce světového pořadí. Rodák z Carpentrasu je prvním francouzským finalistou a zároveň šampionem v historii tohoto mexického turnaje.
Shapovalov nevyužil jedinečnou šanci získat svůj pátý kariérní titul na okruhu ATP. Všechny čtyři trofeje má z tvrdých povrchů a loni kraloval kromě Los Cabos ještě v hale v americkém Dallasu.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
narýchlo som si tých Arthurov pozrel a okrem Filsa a Rinderknecha, ktorých asi myslíš, by som ešte doplnil Cazauxa Neviem, ako je na tom momentálne, ale minulý rok sa tuším objavil vo finále nejakej antukovej 250-tky, kde ho porazil Bublik
ja to s ním do budúcna vidím pozitívne