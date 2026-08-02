Famózní Viďmanová je poprvé ve finále turnaje WTA! O titul si zahraje s ruským zázrakem
Viďmanová – Zarazúaová 6:3, 6:3
Viďmanová měla fantastický vstup do zápasu. Česká tenistka byla velmi úspěšná se svou pestrou hrou, produkovala podstatně více vítězných úderů než Zarazúaová a rychle si vypracovala nadějné vedení 3:0. Okamžitě v úvodu utkání tak dostala soupeřku, která marně hledala recept, pod tlak.
Zarazúaová se ale postupně rozehrála a začala mnohem víc vzdorovat. Viďmanová si ovšem i díky solidnímu servisu a agresivnímu forhendu náskok držela. Mexickou soupeřku v prvním dějství k žádné brejkbolové příležitosti nepustila, gamy na vlastním podání vyhrávala naprosto s přehledem a i díky dvěma esům na závěr byla za pouhých 33 minut set od postupu do finále.
Semifinálová bitva se po jednoznačném začátku vyrovnala a Viďmanová měla na kurtu podstatně víc práce. Už ve třetím gamu druhé sady se ale ještě víc přiblížila k vítězství, když po proměnění čtvrtého brejkbolu urvala maratonskou hru na svou stranu. Zarazúaová jí pomohla k vedení o set a brejk dvojchybou.
Vzápětí se dominance Viďmanové na vlastním servisu vytratila. Češka musela ve dvou gamech po sobě řešit nepříjemné komplikace, ale pokaždé si pomohla právě i podáním a všechny tři brejkbolové hrozby smazala.
Za odměnu pak ještě víc navýšila svůj už tak nadějný náskok. V sedmé hře sebrala Zarazúaové servis znovu a měla luxusní vedení 5:2, které v sobě skrývalo tři šance na to, aby zápas dovedla do vítězného konce. To se Viďmanové podařilo až na druhý pokus po prvním zaváhání na podání.
"Byl to velmi těžký zápas. Renata je velmi zkušená hráčka. Snažila jsem se soustředit na svou hru, servis a využít své šance," řekla Viďmanová v rozhovoru na kurtu.
Postup do finále se od Viďmanové rozhodně nečekal. Před startem turnaje v Memphisu totiž měla na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a do elitní stovky se vypracovala hlavně díky výsledkům na nižších úrovních.
Už finálová účast jí stačí k návratu do TOP 100 žebříčku, ale s tím se česká tenistka rozhodně nespokojí. Šance na titul je totiž obrovská, protože v neděli vyzve teprve 16letou ruskou kvalifikantku Kristinu Ljutovovou.
"Dostat se do finále je už teď obrovský úspěch. Jsem hrdá na to, co se mi tento týden povedlo. Ve finále to bude také těžké. Kristina je velmi mladá a skvělá hráčka," uvedla Viďmanová.
Ljutovová si znovu protáhla svůj senzační debut na nejvyšší tour. Až 229. hráčka světa našla recept i na Elvinu Kalievovou a po vítězství 7:5, 6:1 nad domácí nadějí se stala první finalistkou. S Viďmanovou změří síly poprvé.
Komentáře
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Ještě by to chtělo udělat ten poslední krok a vybojovat si titul. Jakou má šanci si odhadovat netroufám protože jsem tu mladou Rusku ještě nikdy hrát neviděl ...
No, to mi není moc sympatické a ty školy nedaleko ruské ambasády jsou hrůza sama, už jen vzhledem. Ostudný pozůstatek socialismu.
Takže k fandění by si mě musela něčím získat, zatím nějak nemám důvod.