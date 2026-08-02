Famózní Viďmanová je poprvé ve finále turnaje WTA! O titul si zahraje s ruským zázrakem

VČERA, 23:41
Aktuality 6
WTA MEMPHIS - Darja Viďmanová hraje v americkém Memphisu bezpochyby zatím nejlepší turnaj své kariéry. Česká tenistka už třikrát vylepšila své maximum na hlavním okruhu a její cesta se nezastavila ani v semifinále, ve kterém přehrála 6:3, 6:3 Renatu Zarazúaovou. O největší titul bude bojovat s ruskou teenagerkou Kristinou Ljutovovou.
Profily hráčů
Zarazua Renata
Vidmanova Darja
Darja Viďmanová si zahraje své největší finále (© JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Viďmanová – Zarazúaová 6:3, 6:3

Viďmanová měla fantastický vstup do zápasu. Česká tenistka byla velmi úspěšná se svou pestrou hrou, produkovala podstatně více vítězných úderů než Zarazúaová a rychle si vypracovala nadějné vedení 3:0. Okamžitě v úvodu utkání tak dostala soupeřku, která marně hledala recept, pod tlak.

Zarazúaová se ale postupně rozehrála a začala mnohem víc vzdorovat. Viďmanová si ovšem i díky solidnímu servisu a agresivnímu forhendu náskok držela. Mexickou soupeřku v prvním dějství k žádné brejkbolové příležitosti nepustila, gamy na vlastním podání vyhrávala naprosto s přehledem a i díky dvěma esům na závěr byla za pouhých 33 minut set od postupu do finále.

Semifinálová bitva se po jednoznačném začátku vyrovnala a Viďmanová měla na kurtu podstatně víc práce. Už ve třetím gamu druhé sady se ale ještě víc přiblížila k vítězství, když po proměnění čtvrtého brejkbolu urvala maratonskou hru na svou stranu. Zarazúaová jí pomohla k vedení o set a brejk dvojchybou.

Vzápětí se dominance Viďmanové na vlastním servisu vytratila. Češka musela ve dvou gamech po sobě řešit nepříjemné komplikace, ale pokaždé si pomohla právě i podáním a všechny tři brejkbolové hrozby smazala.

Za odměnu pak ještě víc navýšila svůj už tak nadějný náskok. V sedmé hře sebrala Zarazúaové servis znovu a měla luxusní vedení 5:2, které v sobě skrývalo tři šance na to, aby zápas dovedla do vítězného konce. To se Viďmanové podařilo až na druhý pokus po prvním zaváhání na podání.

"Byl to velmi těžký zápas. Renata je velmi zkušená hráčka. Snažila jsem se soustředit na svou hru, servis a využít své šance," řekla Viďmanová v rozhovoru na kurtu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Postup do finále se od Viďmanové rozhodně nečekal. Před startem turnaje v Memphisu totiž měla na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a do elitní stovky se vypracovala hlavně díky výsledkům na nižších úrovních.

Už finálová účast jí stačí k návratu do TOP 100 žebříčku, ale s tím se česká tenistka rozhodně nespokojí. Šance na titul je totiž obrovská, protože v neděli vyzve teprve 16letou ruskou kvalifikantku Kristinu Ljutovovou.

"Dostat se do finále je už teď obrovský úspěch. Jsem hrdá na to, co se mi tento týden povedlo. Ve finále to bude také těžké. Kristina je velmi mladá a skvělá hráčka," uvedla Viďmanová.

Ljutovová si znovu protáhla svůj senzační debut na nejvyšší tour. Až 229. hráčka světa našla recept i na Elvinu Kalievovou a po vítězství 7:5, 6:1 nad domácí nadějí se stala první finalistkou. S Viďmanovou změří síly poprvé.

Výsledky turnaje WTA 250 v Memphisu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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tommr
02.08.2026 00:19
Dneska hrála Darja konečně v přijatelnou dobu takže jsem celej její zápas viděl a musím říct že mě příjemně překvapila. Během letoška udělala velkej pokrok a do první stovky se posune zaslouženě ... smile
Ještě by to chtělo udělat ten poslední krok a vybojovat si titul. Jakou má šanci si odhadovat netroufám protože jsem tu mladou Rusku ještě nikdy hrát neviděl ...
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 00:01
Vím, že to není vina Darji, ale když je od 5let v ČR a zřejmě se do budoucna uvažovalo o získání občanství, pak proč navštěvovala ruské školy.
No, to mi není moc sympatické a ty školy nedaleko ruské ambasády jsou hrůza sama, už jen vzhledem. Ostudný pozůstatek socialismu.

Takže k fandění by si mě musela něčím získat, zatím nějak nemám důvod.
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chlebavevaju
02.08.2026 00:17
Tak to jí bude trhat žíly.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 00:20
co mi je po tom
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Otmar
01.08.2026 23:58
Na Darju jsem si dnes počkal a potěšila mě výhra a zítřejší finále. Jinak to holky pojaly jako softtenis a podle toho to vypadalo, i když je pravda, že se tenis dá hrát i tak. Zajímavé, když Darja přitlačila, tak to většinou vyšlo a poměrně pěkně to letělo. Renata byla dost beznadějná, jen co je pravda. Zítra se podívám a budu držet palce!
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The_Punisher
01.08.2026 23:48
Bravo, gratulace! Do finale urcite jako favoritka a bez pochyby odjede s prvnim titulem
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