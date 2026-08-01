Viďmanová dá přednost životní jízdě a šanci na titul. Prestižní turnaj Masters hrát nebude
Viďmanová hraje v tomto týdnu v Memphisu a možná sama nečekala, že se v americkém městě probojuje do svého prvního čtvrtfinále a zároveň semifinále na hlavním okruhu. Dnes ji čeká od 22:00 hodin našeho času bitva o finále s Renatou Zarazúaovou a v podobném čase měla odehrát finále kvalifikace na Masters v kanadském Torontu.
Samozřejmě si musela zvolit, kterou cestou se vydá. Dva zápasy v jednom dni na dvou úplně rozdílných turnajích, navíc ve dvou různých zemích, prostě v jejím případě absolvovat nelze, jelikož časový odstup to ani nedovolí.
Není překvapením, že Viďmanová bude pokračovat ve své životní jízdě v Memphisu. Zaprvé má velkou šanci postoupit do finále a zadruhé si může polepšit jednou výhrou o 65 bodů. Na Masters v Torontu by na takový bodový zisk musela zvládnout finále kvalifikace a další dva zápasy v hlavní soutěži, za což by posbírala celkem 85 bodů.
Stejnou taktiku zvolili i Elvina Kalievová (hraje semifinále v Memphisu proti Kristině Ljutovové) a Taylah Prestonová (působí ve Vancouveru). Přidala se k nim i Katie Volynetsová, která ve čtvrtfinále podlehla Viďmanové a start kvalifikace by s největší pravděpodobností ještě stihla.
Po čtyřech omluvenkách dostanou šanci zahrát si přímo o postup do hlavní soutěže náhradnice. Jmenovitě Harriet Dartová, Heather Watsonová, Hanyu Guo a Varvara Lepchenková.
Životní turnaj Viďmanové pokračuje
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