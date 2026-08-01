Životní úspěch pro český talent! 19letý Kumstát si zahraje největší finále v kariéře
Kumstát – Nagal 7:5, 6:4
Kumstát prožívá v posledních týdnech nejlepší období kariéry. Finalista juniorského Australian Open z roku 2024 si v polovině července zahrál své první semifinále na challengerech a v tomto týdnu na domácí antuce v Liberci své maximum znovu vylepšil.
Na domácím podniku Svijany Open dokázal skolit zkušeného krajana Zdeňka Koláře, bývalého člena TOP 100 žebříčku Thiaga Seybotha Wilda, který přijel po triumfu ve švýcarském Zugu, Frederica Ferreiru Silvu i někdejšího 68. hráče pořadí Nagala. Set povolil pouze Kolářovi v prvním kole.
V Liberci se Kumstát může spolehnout na svůj dělový servis. Za celý turnaj zatím ztratil podání pouze dvakrát a jednou se mu to stalo v semifinále s Nagalem. Manko 2:4 ve druhém setu ovšem zlikvidoval a zápas uzavřel čtyřmi vyhranými gamy po sobě. Sám si vypracoval osm šancí na brejk a třikrát uspěl. V utkání nastřílel devět es a dohromady jich v tomto týdnu trefil čtyřicet.
Kumstát má na kontě tři odehraná finále na profesionální tour a všechna absolvoval na nejmenších turnajích kategorie M15. Bohužel pro něj se vždy musel spokojit s trofejí pro poraženého finalistu, dvakrát neuspěl loni a jednou letos v řeckém Heraklionu.
V neděli tak zaútočí na svůj první profesionální triumf a zároveň největší titul kariéry. Jeho protivníkem bude Slovák Norbert Gombos, nebo loňský šampion Gonzalo Bueno z Peru.
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A Nagalovi taky