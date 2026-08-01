Přijde US Open o svou šampionku? Nejen nominace proti Češkám leccos naznačuje
Raducanuová se naposledy představila v první půlce června na domácím pažitu v londýnském Queen's Clubu, kde prohrála až ve finále. Zranění nohy jí ovšem nedovolilo startovat ve Wimbledonu a pozitivní zprávy na adresu britské hvězdy nepřicházejí ani v posledních dnech.
Grandslamová šampionka musela zrušit oba prestižní turnaje WTA 1000 na severoamerickém kontinentu. Startovat nebude v kanadském Torontu ani v americkém Cincinnati. A to nejsou jediné indicie, které naznačují, že se nezúčastní ani posledního grandslamu sezony US Open.
Pořadatelé newyorského majoru už odhalili dvojice pro soutěž smíšené čtyřhry a Raducanuová, která loni hrála mix s Carlosem Alcarazem, v seznamu nefiguruje, přestože se v něm její jméno očekávalo. Dále není v nominaci pro finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové, jenž začne pár dní po skončení US Open.
Není tajemstvím, že Raducanuovou po šokujícím triumfu z kvalifikace na US Open 2021 takřka neustále trápí různé zdravotní problémy. Letos zatím odehrála jen 21 zápasů s bilancí 11:10 a jednou pauzou už si prošla, když nikde nehrála od březnového Indian Wells až po květnový Štrasburk.
A ani momentálně ji nikde na kurtech neuvidíte. Kvůli potížím s únavovou zlomeninou v chodidle stále nezačala s tréninkem a poslední příspěvky na Instagramu ukazují, že se aktuálně pohybuje na dovolené ve Švýcarsku.
Hlavní soutěž US Open startuje v neděli 30. srpna. Raducanuová má tak pořád čas se na poslední grandslamový turnaj roku připravit. Všechny tyto informace však spíš naznačují, že pořadatelům do Flushing Meadows pošle omluvenku.
Velký přehled US Open | Nominace na BJK Cup
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