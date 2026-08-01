Češi v akci, sobota 1. 8. Osm Čechů hraje o finále! Samson útočí na nové maximum, Šalkovou čeká dvojboj

VČERA, 21:00
Aktuality 12
Celkem osm českých tenistů bude v sobotu bojovat o postup do finále na profesionální úrovni. Darja Viďmanová na turnaji WTA v Memphisu, Laura Samson na podniku WTA 125 v Rumunsku a Jan Kumstát na challengeru v Liberci budou usilovat o největší finále v kariéře. Dominika Šalková si na Kanárských ostrovech zahraje i o titul a vyzve krajanku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Laura Samson se porve o největší finále v kariéře (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 31. 7.čtvrtek 30. 7. | středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.

 

Viďmanová o největší finále v kariéře

Darja Viďmanová měla před startem turnaje WTA v Memphisu na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. V tomto týdnu ovšem zapsala další tři, když našla recept na Marinu Bassolsovou i grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a ve svém prvním čtvrtfinále na této úrovni porazila Katie Volynetsovou.

V sobotu bude bojovat nejen o největší finále v kariéře, ale také o návrat do elitní stovky žebříčku. A šance je rozhodně velká. Nastoupí totiž proti nenasazené Renatě Zarazúaové. Šance jsou nicméně vyrovnané a Mexičanka hraje v Memphisu ve skvělé formě, jelikož jasně přehrála McCartney Kesslerovou, Tatjanu Mariaovou i Anastasiji Zacharovovou.

 

WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
22:00 | Viďmanová (ČR) – Zarazúaová (Mex.)

 

Sedm Čechů o finále, Samson a Kumstát hrají o životní výsledek

Páteční úspěšnost českých tenistů ve čtvrtfinálové fázi byla vynikající, a proto i sobota nabídne velmi bohatý program. Kromě Viďmanové se porve o postup do finále dalších sedm nadějí a některé z nich budou stejně jako jejich krajanka útočit na životní výsledek.

To se týká určitě Laury Samson a Jana Kumstáta. Samson bude na podniku WTA 125 v Rumunsku čelit bývalé člence TOP 50 žebříčku Lucie Bronzettiové a šance jsou naprosto vyrovnané. Kumstát bude mírným favoritem na domácím challengeru v Liberci proti mnohem zkušenějšímu Sumitovi Nagalovi.

Dominika Šalková na Kanárských ostrovech stále úspěšně navazuje na povedené vystoupení na pražské Štvanici a nastoupí jako favoritka proti Lauře Pigossiové. Pak si ještě střihne deblové finále proti krajance Anně Siskové.

Do akce půjdou v semifinálové fázi na profesionální úrovni také Barbora Palicová v Německu, Vendula Valdmannová v Irsku a Lucie Petruželová s Emmou Slavíkovou v Polsku.

 

WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
17:00 | Samson (5-ČR) – Bronzettiová (4-It.)

 

ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Nagal (7-Indie)

• Čtyřhra - finále •
10:00 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)

 

ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Pigossiová (Braz.)

• Čtyřhra - finále •
16:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR)

 

ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
14:30 | Palicová (ČR) – Brancacciová (1-It.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – S. Sakellaridiová/Zantedeschiová (1-Řec./It.)

 

ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:00 | Valdmannová (1-ČR) – Ryserová (4-Švýc.)

 

ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
15:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Grzegorzewski/Pereira (1-Pol./Portug.)

 

ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Gniewkowská (Pol.)
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Ksandinovová (Něm.)

• Čtyřhra - finále •
13:00 | Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – Gniewkowská/Podliňská (3-Pol.)

 

J100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Filipová (ČR)Oliveriusová (2-ČR)
09:30 | Meszárošová (ČR) – Žanatajevová (6-Kaz.)

 

J60 ŽILINA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Černovický (4-ČR)Fedor (ČR)

 

J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:30 | Podlipská/Kr. Přikrylová (2-/ČR) – Cerdicová/Nikolicová (1-Něm./Austr.)

 

J30 LUANDA (Angola), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Hyman/Kopel (Izr.)

 

J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kotová (ČR) – Rofeová (11-Rak.)
10:00 | Suchánková (8-ČR) – Corciovaová (Rak.)
10:00 | Roiková (9-ČR) – Khanová (Brit.)

 

J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
20:00 | Volín (ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
17:00 | Kodada (ČR) – Lovaton (Dom. rep.)
* bude se hrát i 2. kolo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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Serpens
01.08.2026 08:42
Turnaj v Dublinu, kde hraje Valdmannová, je hraný na koberci. Povrch, na kterém se nehraje žádný větší turnaj, ale velice rády na něj utíkají travařky, aby si "prodloužily" travnatou sezónu. Tou Vendula, jak sama říká, je. Trávu měla ráda i Linda Klimovičová a proto se jí v minulosti tak dařilo na kobercovém turnaji v Solarinu.
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aape
01.08.2026 08:29
Zdá se, že ta Praha holky docela probudila jen tak dál
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Frick
01.08.2026 05:52
Přiznám se - neni tam taková chuť ji fandit, Russandě.

Ale zároveň si říkám, zda si tím nedělám alibi k nefandění Manuel, aby to bylo kvůli tomu, že je napůl Ruska, což je ideologicky více akceptovatelné, než ji nefandit kvůli zemi původu otce..
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Mony
01.08.2026 05:24
Nádherný vyrovnaný zápas Viďmanové s Volynets..smolně se jde do 3.setu, ale je na co se koukat. Darja zapracovala na servisu a je důraznější oproti minulosti. Krásný i cit pro míč..TOP100 by jí slušela.
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Mony
01.08.2026 05:54
3.set demolice
I v SF proti Zaražuja bude v téhle formě favoritkou a TOP 100 bude realitou. Teď ještě chybí 7 bodíků.
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frenkie57
01.08.2026 07:08
Viděl jsem jí dneska po nějakém čase a dost jsem koukal, jak se zlepšila. S tímhle tenisem je už konkurence schopná a myslím, že i má na to, se na delší čas usadit v té první stovce.
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Mony
01.08.2026 08:44
Určitě..asi povolala nějakého amerického Krupu
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3ryba16
01.08.2026 09:07
Jen aby se pro Darju nestala mex. Zarážka reálnou zarážkou v další cestě turnajem?!
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Frick
01.08.2026 03:54
Podá Volyněcová Viďmanový ruku? Přenáší se to, i když pasy mají holky jiný?
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tenisman1233
01.08.2026 05:22
Podala ruku a dokonce se obejmula s Shymanovich(ruska) ,takže darje ruku klidně podá.
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Frick
01.08.2026 05:47
Zajímavé. Díval jsem se na její IG. V profilu má emoji UA vlajky, leč žádný jiný proUA post jsem od 2/2022 nenašel.

Spíše to nebude ta, které by Ukrajinci fandili "jak kdyby byla jejich"....
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com
31.07.2026 21:19
talent Kumstat
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