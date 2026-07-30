Češi v akci, pátek 31. 7. Deset Čechů jde do boje o semifinále! Nastoupí Samson, Šalková a Valdmannová
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 30. 7. | středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Samson, Šalková a dalších osm nadějí hraje čtvrtfinále
Páteční program bude z pohledu českého fanouška velmi bohatý. Celkem 10 našich tenistů totiž čeká čtvrtfinálový zápas na profesionální tour. Mezi ty nejsledovanější určitě bude patřit souboj Laury Samson se srbským talentem Miou Rističovou, která má na kontě sedm výher v řadě. Šance jsou naprosto vyrovnané a Samson může vyrovnat své maximum na úrovni WTA 125.
Dominika Šalková se stejně jako Samson po vystoupení na Livesport Prague Open vydala na nižší okruh. Dokonce zavítala ještě o kousek níž na akci W100 na Kanárských ostrovech, kde je stále šance na české finále. Čtvrtfinále totiž bude hrát i Anna Sisková. Zatímco Sisková bude po skalpu nasazené jedničky čelit kvalifikantce Berfu Cengizové, Šalková vyzve nasazenou bývalou členku TOP 50 Arantxu Rusovou.
V akci bude také Vendula Valdmannová v irském Dublinu. O postup do semifinále budou usilovat i Jan Kumstát s Martinem Krumichem na domácím challengeru v Liberci nebo Barbora Palicová v německém Hechingenu.
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Samson (5-ČR) – Rističová (Srb.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Kumstát (ČR) – Ferreira Silva (8-Portug.)
12:30 | Krumich (ČR) – Nagal (7-Indie)
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Řeček/Siniakov (ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
12:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.)
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Šalková (2-ČR) – Rusová (5-Niz.)
11:00 | Sisková (ČR) – Cengizová (Tur.)
• Čtyřhra - semifinále •
18:00 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Da Silvaová Ficková/McGiffinová (Austr.)
18:00 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – F. Jorgeová/M. Jorgeová (4-Portug.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Palicová (ČR) – Tsygourovová (Švýc.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Valdmannová (1-ČR) – Allenová (Brit.)
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Bladelius/Michalík (Švéd./SR)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Kajabová (ČR) – Gniewkowská (Pol.)
10:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Svatíková (7-SR)
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Bruneová Olsenová (Nor.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Eichenseher/Schiessl (Něm.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) – I. A. Abendrothová/Omarbeková (3-Něm./Kaz.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Fedor (ČR) – Kriško (5-SR)
09:00 | Pečonka (7-ČR) – Černovický (4-ČR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
10:00 | Hrubý/Zerai (3-ČR) – Rousek/Smolík (ČR)
11:30 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Podczaszy/L. Szász (Pol./Maď.)
* bude se hrát i finále
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:00 | Cozmaová/Šmídová (1-Rum./ČR) – Foldová/Havlíková (4-ČR)
11:30 | Tvrzská/Vokrojová (ČR) – Košická/T. Růžičková (2-SR/ČR)
* bude se hrát i finále
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Podlipská/Kr. Přikrylová (2-/ČR) – Bonomiová/Schoberová (It.)
* bude se hrát i semifinále
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Šebek (7-ČR) – Mantovani (It.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Chissingui/Silva (Ang.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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