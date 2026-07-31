Hrál proti všem legendám. Zverev po letech odhalil svého nejtěžšího soupeře
Olympijský vítěz a letošní šampion Roland Garros se k tématu rozpovídal v rozhovoru s německým moderátorem Knossim. Kromě vzpomínek na zápasy s legendární trojicí porovnal také současné rivaly Sinnera a Alcaraze. "Nejtěžším soupeřem, proti kterému jsem kdy hrál, je Novak Djokovič," prohlásil Zverev.
Německý tenista následně vysvětlil, proč naopak poměrně úspěšně zvládal souboje s Federerem. "S Rogerem mám docela dobrou bilanci, přestože jsem s ním samozřejmě také několikrát prohrál. Hrál strašně rychle, ale já jsem byl schopný hrát ještě rychleji, což mu příliš nevonělo. Měl jsem proti němu taktiku, která fungovala. Na začátku kariéry pro mě byl fyzicky příliš silný, ale později už jsem věděl, jak na něj," popsal Zverev.
Úplně jiný příběh podle něj představoval Nadal. "Na antuce byl prakticky neporazitelný. Když jste proti němu nastoupili na Roland Garros nebo v Monte Carlu, měli jste pocit, že musíte zahrát svůj nejlepší tenis a stejně to možná nebude stačit," naznačil, v čem spočívala Nadalova výjimečnost.
Největší respekt ale cítí právě k Djokovičovi. "Proti Novakovi jste nikdy neměli pocit, že máte zápas pod kontrolou. I když jste vedli, dokázal během několika minut úplně změnit průběh utkání. Psychicky byl nejsilnější ze všech," vysvětlil Zverev, proč za nejtěžšího soupeře označil právě čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona.
Řeč přišla i na současné vládce mužského tenisu. Zverev přiznal, že herně mu více vyhovuje Alcaraz než Sinner. "Proti Carlosovi mám pocit, že mohu zápas ovlivnit víc svou hrou. Se Sinnerem je to jiné. Je nesmírně konzistentní, bere vám čas a prakticky vás nepustí do rytmu," vysvětlil Němec.
Jeho slova jsou o to zajímavější, že právě se Sinnerem se v posledních sezonách výrazně trápí. Italský tenista ovládl jejich posledních jedenáct vzájemných duelů včetně letošního finále Wimbledonu a stal se pro Zvereva jedním z nejméně oblíbených soupeřů na okruhu. Přesto však Němec za nejtěžšího protivníka své kariéry stále považuje Djokoviče, jehož mentální odolnost označuje za bezkonkurenční.
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