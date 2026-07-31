Když hraju se Sinnerem a Alcarazem, jako bych čelil sobě, říká Djokovič
"Když hraju proti Alcarazovi nebo Sinnerovi, připadám si, jako bych nastoupil proti sobě před deseti nebo patnácti lety," uvedl čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion. Přiznal, že oba mladší soupeři mu připomínají období, kdy sám dominoval světovému tenisu rychlostí, pohybem i neúnavnou energií.
Djokovič zároveň zdůraznil, že pouhá znalost jejich hry dnes nestačí. Přestože má za sebou stovky velkých zápasů a zkušenosti, které žádný jiný aktivní hráč nemá, vítězství nad současnými lídry žebříčku je podle něj stále náročnější. Právě proto musel v posledních letech výrazně změnit přístup.
Mnohem pečlivěji plánuje svůj kalendář, mezi turnaji věnuje více času regeneraci a soustředí se především na grandslamy a několik nejvýznamnějších akcí sezony. Cílem už není odehrát co nejvíce turnajů, ale být stoprocentně připravený ve chvílích, kdy jde o nejvíc.
Přesto odmítá přijmout roli hráče, který už pouze vzpomíná na minulost. Naopak tvrdí, že právě rivalita se Sinnerem a Alcarazem je jedním z hlavních důvodů, proč stále pokračuje. "Rivality jsou tím, co mě motivuje. Nutí mě dál pracovat a hledat cesty, jak se zlepšovat," vysvětlil Djokovič. Podle něj je přirozené, že každá generace přinese nové šampiony, zároveň ale věří, že je stále schopen s nimi bojovat o největší trofeje.
Srbský tenista navíc v posledních měsících několikrát ukázal, že ho rozhodně nelze odepisovat. Na letošním Australian Open dokázal v semifinále zastavit rozjetého Sinnera a postoupil do finále, kde až po čtyřech setech podlehl Alcarazovi. Znovu tak potvrdil, že i přes rostoucí věk zůstává jedním z nejnebezpečnějších hráčů světového tenisu.
Nyní se Djokovič připravuje na severoamerickou část sezony. Po vynechání Masters v Montrealu bude jeho hlavním testem turnaj v Cincinnati, který bere jako poslední velkou prověrku před US Open. Právě tam se znovu pokusí zaútočit na rekordní 25. grandslamový titul. Sám ale dobře ví, že cesta na vrchol vede přes dvojici hráčů, kteří mu dnes nejvíce připomínají jeho vlastní nejlepší léta.
Djokovič po vynechaném Montrealu potvrdil účast na turnaji v Cincinnati
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Prý krása. Já říkám hrůza!