Český sen o triumfu? Strýcová po odhalení nominace brzdí velká očekávání
"Mít možnost takovéto nominace je pro každého kapitána strašně příjemné. Navíc se tu bavíme o hráčkách, které jsou třeba ve světové desítce. Je hrozně krásné vidět, že holky chtějí hrát, že se těší a že se o to chtějí poprat," řekla Strýcová, která má v případě komplikací také přislíbenou účast Barbory Krejčíkové.
Čtyřicetiletá bývalá hráčka je kapitánkou českého týmu prvním rokem, už v něm ale může týmovou soutěž vyhrát. Muchové patří ve světovém žebříčku šesté místo, Nosková je o příčku níž, Bouzková je světovou čtyřiadvacítkou a Siniaková deblovou světovou jedničkou. Finálový turnaj začne v Šen-čenu 22. září, kdy Češky sehrají čtvrtfinále proti Británii.
"Nepřipouštím si to. Nedala jsem si vůbec žádné cíle. Spíše mám myšlenky teď a tady a jako první nás čeká Británie. Nemám v hlavě, co by mohlo být a že by se to mohlo vyhrát. Nikdy jsem takto dopředu nepřemýšlela, protože se to vždy obrátilo proti mně. Jsem raději pokornější," uvedla Strýcová.
Upozornila také, že v týmové soutěži se mohou individuální rozdíly mazat. "Nevím, jestli silnější, ale nepříjemné budou Ukrajinky, kde hraje (Marta) Kosťuková s (Elinou) Svitolinovou. Fed Cup je strašně otevřený. Papírově jsme silnější, než je Británie. To je prostě fakt. Asi bych řekla, že bychom měly být favoritky, ale sama jsem jako hráčka zažila, že tenistky předvádí v Billie Jean King Cupech takové výkony, že se na tohle prostě spoléhat nedá. Vše je otevřené," podotkla Strýcová.
S hráčkami je v kontaktu během celé sezony. Osobně navštívila i finále Wimbledonu, kde proti sobě stanuly Nosková s Muchovou. Před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové, vyrazí i na další grandslam US Open. Ten se uskuteční na přelomu srpna a září.
"Myslím, že je to správný čas tam jet dva týdny před Billie Jean King Cupem a vidět je, jak hrajou a jak se cítí. Ne že bychom nebyly v kontaktu, ale být tam osobně je také fajn," řekla Strýcová. Národní tým vyrazí do Číny týden před startem soutěže. "Poletíme tam ve středu, přiletíme ve čtvrtek a hrát máme v úterý. Myslím, že času bude dost. Holky budou předtím hrát také US Open a podle toho, jak budou hrát, mohou letět rovnou z Ameriky," řekla Strýcová.
Finálový turnaj se uskuteční jen pár dnů po skončení druhé kvalifikace Davis Cupu, v němž se Češi v Praze utkají s výběrem USA. Strýcová jednala o přesunu několika členů realizačních týmů také s kapitánem Tomášem Berdychem. "Bylo to raz dva, jsme úplně normální v tom se domluvit. Bude to bez problémů," doplnila Strýcová.
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