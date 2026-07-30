Bez servisu, bez šance. Svrčina na Shapovalova nestačil, končí ve čtvrtfinále
Shapovalov – Svrčina 6:4, 6:2
V roli favorita vstupoval do prvního vzájemného duelu se Svrčinou Shapovalov. Úvod utkání však nenabídl příliš kvalitní tenis. Ani jeden z hráčů se nemohl opřít o podání. Český tenista ztratil hned úvodní game na servisu, jeho slavnější soupeř ho ale vzápětí napodobil a bylo vyrovnáno – 1:1.
Zatímco bývalý desátý tenista světa svůj výkon postupem času zvedal, Svrčina se nadále trápil. Nedokázal reagovat na agresivní soupeřovy returny, podání pro něj nebylo žádnou výhodou. Prohrál si i další dva gamy na servisu a za stavu 5:1 pro Shapovalova bylo o vítězi úvodního dějství prakticky rozhodnuto.
Svrčina přesto ještě zabojoval. V osmé hře podruhé uspěl na příjmu, a když brejk potvrdil, prohrával rázem už jen o jediný game 4:5. Více mu ale tenista s ruskými kořeny nedovolil. První sadu bez problémů dopodával a za 47 minut šel do vedení 1:0 na sety.
Ani ve druhém dějství se na průběhu zápasu nic nezměnilo. Svrčina nadále nemohl najít recept na to, jak si pomoci servisem, ztratil své dva úvodní gamy na podání a hned v úvodu nabralo manko 0:3. Poté sice svěřenec Marka Jaloviece snížil na rozdíl jediného gamu, na bližší kontakt ho ale rodák z Tel Avivu nepustil.
Svrčina sice ve výměnách dokázal se soupeřem držet krok, klíčové body však vždy získal na svou stranu Shapovalov. Od stavu 3:2 získal tři gamy v řadě, proměnil druhý mečbol a po hodině a 36 minutách mohl slavit postup do semifinále.
Ostravský rodák se po celý zápas trápil se servisem, z devíti gamů na podání získal jen tři, po svém podání uhrál jen 47 % výměn.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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