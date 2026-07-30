Viďmanovou nezastavila ani grandslamová šampionka, Češka je ve čtvrtfinále
Stephensová – Viďmanová 2:6, 4:6
Třiadvacetiletá Češka vstupovala do utkání proti zkušené Američance v roli mírné favoritky a svou pozici také potvrdila. Úvod zápasu přinesl poměrně nervózní tenis z obou stran. Viďmanová ve svých úvodních dvou gamech na podání pokaždé čelila brejkbolové hrozbě, vždy si však dokázala poradit.
Její o deset let starší soupeřka se pro změnu dostala do složité situace ve čtvrté hře, i ona ale všechny tři brejkbolové hrozby zlikvidovala a srovnala na 2:2. To byl ovšem také její poslední vítězný game v prvním setu. Češka získala vedení 4:2, a když v následující hře otočila na svém servisu stav z 0:40 a odvrátila čtyři brejkboly, bylo o osudu prvního setu jasno. Stephensová přišla o svůj druhý servis v řadě a první dějství ztratila za 51 minut hry jasně 2:6.
Do druhého setu vstoupily obě hráčky velmi aktivně. Podstatně zlepšily podání, která si také v prvních čtyřech gamech bez problémů držely. Jako první o něj přišla v páté hře rodačka z Moskvy, Američanka ale brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno na 3:3.
Rozhodující moment tak přinesla desátá hra. Viďmanová při svém vedení 5:4 povedenými returny dostala slavnější soupeřku do stavu 40:15, proměnila hned první mečbol a po hodině a 35 minutách se mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.
Viďmanová v zápase odvrátila šest ze sedmi brejkbolových hrozeb, sama naopak využila čtyři příležitosti z devíti. V live žebříčku jí patří 109. příčka, maximem zůstává 90. pozice z června letošního roku. Se svou další vyzyvatelkou, 93. hráčkou planety Volynetsovou, se dosud na okruhu nepotkala.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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