Nosková i Muchová! Češky pojedou na finálový turnaj Poháru BJK v nejsilnější sestavě

DNES, 10:10
Aktuality 9
Nejsilnější možnou sestavu bere kapitánka Barbora Strýcová na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové, který se uskuteční na konci září v čínském Shenzhenu. V nominaci jsou tři nejlepší české tenistky singlového žebříčku. Jmenovitě Karolína Muchová, úřadující wimbledonská královna Linda Nosková a Marie Bouzková. Čtvrtou tenistkou je pak Kateřina Siniaková. O pátém jménu se teprve rozhodne.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Nosková Linda
Linda Nosková je v nominaci na finálový turnaj BJK Cupu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Dlouho jsme neměli takto hvězdný a zkušený tým pro utkání BJK Cupu. Kapitánce Strýcové, která se sama podílela na předchozích triumfech a do nové role vstoupila letos výhrou v kvalifikaci nad Švýcarskem, se ovšem podařilo sehnat to nejlepší, co momentálně český ženský tenis nabízí.

Na pozvánku do nominace pro finálový turnaj totiž pozitivně reagovalo všech pět nejlepších českých hráček singlového žebříčku. V tuto chvíli by tak měly Česko reprezentovat Muchová, finalistka nedávného Wimbledonu, úřadující královna nejslavnějšího turnaje Nosková, Bouzková a Siniaková.

Pátou členkou by pak mohla být Barbora Krejčíková. "Jsme domluvené a je připravená reprezentovat, ale v daném období obhajuje hodně bodů. Hráčky, které jsem oznámila, jsou momentálně před ní a nebylo by jisté, jestli by se vůbec dostala na kurt. Pokud by se ale cokoliv stalo s ostatními holkami, počítá s tím, že naskočí. Moc si toho od ní vážím,“ byla potěšena bývalá světová šestnáctka v singlu a jednička v deblu," vysvětlila Strýcová.

Jedná se tak o nejsilnější možnou sestavu. Do začátku finálového klání však zbývají skoro dva měsíce, takže nominace se ještě může změnit.

Čtyřicetiletá Strýcová, která je v roli kapitánky prvním rokem, může na finálový turnaj nominovat pět hráček. "Na páté jméno si ještě musím dát chvíli čas a promyslet to. Je to přeci jen dva měsíce do té doby, než mám dát úplnou sestavu. Můžu v ní udělat tři změny," vysvětlila. "Tyhle čtyři holky jsou dané a jsem za ně strašně ráda. Jsem ráda, že chtějí hrát, jet na to finále a poprat se o to nejlepší, co mohou," podotkla Strýcová.

Finálový turnaj se uskuteční v čínském Shenzhenu od 22. do 27. září. České tenistky budou ve čtvrtfinále plnit roli favoritek proti Velké Británii. Vítězky tohoto duelu, který se uskuteční 22. září od 11:00 našeho času, pak čeká Kazachstán, nebo Španělsko.

Titul obhajují šampionky posledních dvou ročníků Italky. Ve čtvrtfinále se utkají s domácí Čínou a lepší z tohoto souboje bude čelit Ukrajině, nebo Belgii.

S 11 triumfy je Česko (včetně titulů za dob Československa) druhou nejúspěšnější zemí v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Lepší jsou pouze Američanky s 18 trofejemi. Spojené státy ovšem budou na finálovém turnaji chybět a musí absolvovat listopadovou baráž.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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pantera1
31.07.2026 11:19
Baru to zachrání a naše kočky BJK vyhrají
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falcon_heavy
31.07.2026 11:13
Nejede nejsilnější sestava. To by musela místo Bouzkové jet Krejčíková, která jediná má srovnatelnou kvalitu jako Nosková a Muchová a její přítomnost by tak kapitánce dávala možnost víc taktizovat, a to i v deblu. Naopak nahlášená sestava dopředu signalizuje, že dvouhru budou hrát Nosková s Muchovou a případného debla pravděpodobně Nosková se Siniakovou. Pro soupeřky velmi cenný signál.
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GaelM
31.07.2026 10:53
Snad bude k dispozici aspoň jedna z dvojice Muchová/Krejčíková, pak by to byla super nominace. Aby jezdily obě, to nemá moc smysl, zase tolik zápasů se tam neodehraje a jedna z nich by tam byla skoro zbytečně. Na páté místo bych viděl některou z mladých nadějí, třeba Nikolu Bartůňkovou.
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LiJ
31.07.2026 10:28
smile
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com
31.07.2026 10:45
Muchova s Krejčou budou beztak na marodce
smileková si už štěstí pro letošek vybrala
Takže zas bude všechno na Královně Kačence
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tenisman1233
31.07.2026 10:48
zapomněl jsi na bouzkovou?
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LiJ
31.07.2026 10:54
Plíšek je v důchodu?
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com
31.07.2026 10:57
ta bude oslavovat titul z US Open
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LiJ
31.07.2026 11:03
Komiku
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