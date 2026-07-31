Nosková i Muchová! Češky pojedou na finálový turnaj Poháru BJK v nejsilnější sestavě
Dlouho jsme neměli takto hvězdný a zkušený tým pro utkání BJK Cupu. Kapitánce Strýcové, která se sama podílela na předchozích triumfech a do nové role vstoupila letos výhrou v kvalifikaci nad Švýcarskem, se ovšem podařilo sehnat to nejlepší, co momentálně český ženský tenis nabízí.
Na pozvánku do nominace pro finálový turnaj totiž pozitivně reagovalo všech pět nejlepších českých hráček singlového žebříčku. V tuto chvíli by tak měly Česko reprezentovat Muchová, finalistka nedávného Wimbledonu, úřadující královna nejslavnějšího turnaje Nosková, Bouzková a Siniaková.
Pátou členkou by pak mohla být Barbora Krejčíková. "Jsme domluvené a je připravená reprezentovat, ale v daném období obhajuje hodně bodů. Hráčky, které jsem oznámila, jsou momentálně před ní a nebylo by jisté, jestli by se vůbec dostala na kurt. Pokud by se ale cokoliv stalo s ostatními holkami, počítá s tím, že naskočí. Moc si toho od ní vážím,“ byla potěšena bývalá světová šestnáctka v singlu a jednička v deblu," vysvětlila Strýcová.
Jedná se tak o nejsilnější možnou sestavu. Do začátku finálového klání však zbývají skoro dva měsíce, takže nominace se ještě může změnit.
Čtyřicetiletá Strýcová, která je v roli kapitánky prvním rokem, může na finálový turnaj nominovat pět hráček. "Na páté jméno si ještě musím dát chvíli čas a promyslet to. Je to přeci jen dva měsíce do té doby, než mám dát úplnou sestavu. Můžu v ní udělat tři změny," vysvětlila. "Tyhle čtyři holky jsou dané a jsem za ně strašně ráda. Jsem ráda, že chtějí hrát, jet na to finále a poprat se o to nejlepší, co mohou," podotkla Strýcová.
Finálový turnaj se uskuteční v čínském Shenzhenu od 22. do 27. září. České tenistky budou ve čtvrtfinále plnit roli favoritek proti Velké Británii. Vítězky tohoto duelu, který se uskuteční 22. září od 11:00 našeho času, pak čeká Kazachstán, nebo Španělsko.
Titul obhajují šampionky posledních dvou ročníků Italky. Ve čtvrtfinále se utkají s domácí Čínou a lepší z tohoto souboje bude čelit Ukrajině, nebo Belgii.
S 11 triumfy je Česko (včetně titulů za dob Československa) druhou nejúspěšnější zemí v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Lepší jsou pouze Američanky s 18 trofejemi. Spojené státy ovšem budou na finálovém turnaji chybět a musí absolvovat listopadovou baráž.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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ková si už štěstí pro letošek vybrala
Takže zas bude všechno na Královně Kačence