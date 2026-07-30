Nabídka, která se těžko odmítá. Šejkové opět přilákali Djokoviče a největší hvězdy
Six Kings Slam zpestří tenisovou sezonu třetím rokem po sobě a znovu u toho budou největší hvězdy mužského tenisu. Účast přislíbili obhájce titulu Sinner, Alcaraz, Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz a debutant Alex de Minaur.
Třídenní štědře dotovaná exhibice se uskuteční 21., 22. a 24. října v saúdskoarabském Rijádu. Druhým rokem po sobě bude turnaj živě vysílat mimo jiné i platforma Netflix.
Poprvé se Six Kings Slam uskutečnil v roce 2024 a lákal hlavně na legendární Rafaela Nadala a Djokoviče. Oba předchozí ročníky ovládl Sinner, shodně po vítězství nad Alcarazem ve finále.
"Jsem šťastný, že se vrátím do Rijádu a budu znovu obhajovat titul na Six Kings Slamu. Je to skvělá akce s úžasnou atmosférou a nemůžu se dočkat," uvedl Sinner. Exhibiční turnaj si pochvaloval stejným způsobem i jeho největší rival Alcaraz.
Není divu, že se start na Six Kings Slamu těžko odmítá. Každý z účastníků má totiž jistých 1,5 milionu dolarů. Vítěz celého turnaje si přijde na 6 milionů dolarů, což je více než za triumf na grandslamovém turnaji.
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