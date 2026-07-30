Nabídka, která se těžko odmítá. Šejkové opět přilákali Djokoviče a největší hvězdy

DNES, 09:00
Téma 14
Třetím rokem po sobě se v říjnu uskuteční štědře dotovaný exhibiční turnaj s názvem Six Kings Slam a pořadatelům se znovu podařilo zajistit účast největších hvězd mužského tenisu. Do Saúdské Arábie dorazí Novak Djokovič, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner a každý z účastníků má jistou velmi tučnou odměnu.
Profily hráčů (7)
Djokovič Novak
Zverev Alexander
Fritz Taylor
De Minaur Alex
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Novak Djokovič si zahraje Six Kings Slam i potřetí (© FAYEZ NURELDINE / AFP)

Six Kings Slam zpestří tenisovou sezonu třetím rokem po sobě a znovu u toho budou největší hvězdy mužského tenisu. Účast přislíbili obhájce titulu Sinner, Alcaraz, Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz a debutant Alex de Minaur.

Třídenní štědře dotovaná exhibice se uskuteční 21., 22. a 24. října v saúdskoarabském Rijádu. Druhým rokem po sobě bude turnaj živě vysílat mimo jiné i platforma Netflix.

Poprvé se Six Kings Slam uskutečnil v roce 2024 a lákal hlavně na legendární Rafaela Nadala a Djokoviče. Oba předchozí ročníky ovládl Sinner, shodně po vítězství nad Alcarazem ve finále.

"Jsem šťastný, že se vrátím do Rijádu a budu znovu obhajovat titul na Six Kings Slamu. Je to skvělá akce s úžasnou atmosférou a nemůžu se dočkat," uvedl Sinner. Exhibiční turnaj si pochvaloval stejným způsobem i jeho největší rival Alcaraz.

Není divu, že se start na Six Kings Slamu těžko odmítá. Každý z účastníků má totiž jistých 1,5 milionu dolarů. Vítěz celého turnaje si přijde na 6 milionů dolarů, což je více než za triumf na grandslamovém turnaji.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

14
Přidat komentář
GaelM
30.07.2026 10:30
Slam je to tak maximálně do tváře fanoušků, kteří je chtějí vidět hrát opravdový tenis na opravdových turnajích
Reagovat
603262
30.07.2026 10:24
Nabitý program mají a pak hrají exhibice. Jsem zvědavý, jestli zase vypustí Shanghai, nebo 500 ve Vídni a Basileji
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.07.2026 10:06
Sex King's Slum bude jistě opět událost, která otřese tenisovým světem, až budou rijály lítat vzduchem.
Reagovat
com
30.07.2026 09:44
Sabalenka muze jen zavidet
Reagovat
Gulbis
30.07.2026 11:13
a Svrčina taky
Reagovat
vojta912
30.07.2026 09:09
Hlavně nezapomenout kritizovat náročný program
Reagovat
TheRoyalBlue
30.07.2026 09:15
A odmietnuť pozvanie do Laver Cupu, samozrejme.
Reagovat
Serpens
30.07.2026 09:41
Tak Laver Cup je stejně směšná exhibice, jako je ta šejkovská akce, takže...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.07.2026 10:07
Reagovat
GaelM
30.07.2026 10:29
Reagovat
paprikovygulas_
30.07.2026 10:34
Volič Petra Pavla btw poklada Williams za muža a dehonestuje milionove akcie.
Reagovat
Serpens
30.07.2026 12:20
Začínáš už být karikaturou sám sebe... i rozbitá gramofonová deska má více co nabídnout.
Reagovat
vojta912
30.07.2026 12:13
Souhlas je to trapárna a festival tleskačství z lavičky, kterému se vyrovná snad jen FedCup
Reagovat
Serpens
30.07.2026 12:21
Ve Fed Cupu narozdíl od tohohle o něco jde.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist